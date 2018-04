Živnostníci doplatí na změny nemocenské

Za to se jim měla snížit sazba nemocenského pojištění z dnešních 4,4 procenta na mírnějších 2,5 procenta.

V novele, kterou teď chystá ministerstvo práce a sociálních věcí, se podle informací MF DNES počítá s tím, že nemocenské pojistné klesne příští rok jen na 3,4 procenta. Na nemocenskou budou mít drobní živnostníci nárok až od patnáctého dne nemoci. Na původně uvažovaných 2,5 procenta se jim má pojistné snižovat postupně do roku 2009.

"Nechceme žádné další úpravy. Ať to odloží celé a nechají tu dnešní starou verzi," říká za drobné podnikatele předseda jejich sdružení Bedřich Danda. Plánované změny se dotknou těch podnikatelů, kteří si dobrovolně platí nemocenské pojištění. Takových je zhruba dvě stě tisíc, přičemž jejich počet stále klesá.

Téměř nutností je placení nemocenského pojištění pro podnikající ženy, které by jinak neměly kromě nemocenské nárok ani na mateřskou. "Platím si měsíčně 1200 korun na zdravotní a 1600 korun na důchodové, těch 300 korun navíc kvůli nemocenské nejsou na nic. Ročně bych za to vyhodil skoro čtyři tisíce, a když bych byl jednou ročně nemocný, tak to stejně nemám zpět," říká Petr Novák, 29letý elektrikář z Prahy.

Firmy na tom budou lépe

Narychlo chystané změny nemocenské, které se dotknou podnikatelů i firem, jsou vedeny snahou ušetřit v rozpočtu peníze, a snížit tak schodek. To se má provést tak, že se firmám nesníží pojistné a za to jim bude platit první dva týdny nemoci jejich zaměstnanců stát.

Pokud novela projde, a ODS nebyla proti, tak budou firmy od ledna příštího roku platit nemocenské pojištění jako dnes 3,3 procenta a na konečných 1,4 procenta se jim bude snižovat postupně do roku 2009. To však bude záležet i na nové vládě.

Z nově navrhovaného vylepšení nejsou firmy nijak nadšené. "Oddálení znamená změnu, která nic nevyřeší," říká jednatelka společnosti Vamberecká krajka Marie Stoklasová.

"Odložení nového zákona nebude mít žádný podstatný vliv na hospodaření firmy. Nový zákon nám mohl přinést drobné úspory, ale na druhé straně přinese i zvýšení administrativy," říká také za Novou huť mluvčí Jana Dronská.

Na dalších novinkách v zákonu o nemocenské by se nic měnit nemělo. Zůstaly by vyšší pokuty pro lékaře, pokud nadržují nemocným, dávky by se vyplácely jen za pracovní dny a lidé s vyššími příjmy by si při nemoci mírně polepšili. Ti jsou dnes při nemoci nejvíce biti, takže i nejméně stonají.