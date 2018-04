Živnostníci jsou diskriminováni,

Polemika: bere paragraf 13 živnostníkům práci?* Tvrdíte, že živnostníci jsou paragrafem 13 zákona o zaměstnanosti diskriminováni. Jak? Ministerstvo práce říká, že je vše v pořádku.Není. Podle zákona například firma nemůže zadat subdodávku osobě samostatně výdělečně činné, pokud nemá vlastní zaměstnance. Což zamezuje uzavírání jakýchkoli obchodních vztahů živnostníků bez zaměstnanců.* Jaký dopad má podle vás paragraf 13 na živnostníky?Živnostníci se ocitli bez zakázek. Stavební firma si najme instalatéra na instalatérské práce asi těžko, protože se bude bát dvoumilionové pokuty. To se týká poradenství - daňového, účetnictví - a dalších činností, které dosud zajišťovala fyzická osoba pro několik firem. Řada lidí, kteří se živí sami, například poskytováním podobných služeb, tak nyní přichází o práci.* Co říkáte na argument, že jde o obranu proti švarcsystému?Ten už byl jasně ošetřen dosavadní legislativou, zákoníkem práce i živnostenským zákonem. Jsou sice stále některé sporné oblasti, kde jej lze těžko rozlišit, ale zákonná úprava už přesnější být nemůže, a tato nová je stejně neřeší. Bohužel je v Česku takový zvyk, že místo toho, aby se využívaly nástroje současné legislativy a kontrola byla důsledná podle stávajících zákonů, vymyslí se v případě vzniku problému nová zákonná úprava a kontrola se tím ještě ztíží.* Ministerstvo práce a sociálních věcí poté, co vznikly zmatky kolem výkladu paragrafu 13, vydalo metodický pokyn pro úřady práce, jak postupovat. Co si o tom myslíte?Není možné, aby ministerstvo vykládalo vzápětí metodickým pokynem zákon jinak, než ve skutečnosti zní. Metodický pokyn přece nemůže změnit zákon. Myslím, že k postihům do vyřešení nejasností nedojde, ale jedno je prohlášení ministra a druhé praxe jednotlivých kontrolních orgánů v regionech. Celé je to v principu špatně - zákon je špatně formulovaný a úředníci jsou nabádáni k tomu, aby ho vykládali jinak.