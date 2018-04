Živnostníci opět dosáhnou na slušnou nemocenskou. Stačí 600 korun měsíčně

Samostatně výdělečné osoby (OSVČ), tedy živnostníci, drobní podnikatelé a svobodné profese jako jsou advokáti či umělci, se i letos přihlašují k nemocenskému pojištění dobrovolně. Jedině tak jim vznikne nárok na dávky. Při prvních 14 dnech pracovní neschopnosti stonají OSVČ zadarmo a nemocenská jim začne běžet až od 15. dne.

Odvod na nemocenské pojištění si mohou živnostníci volit stejně jako dřív jen podle svého uvážení. Limitovaná je pouze dolní hranice 56 korun. Optimálně zvoleným odvodem je přitom možné i letos dosáhnout při dlouhodobém onemocnění na vcelku slušnou nemocenskou.

Loni odborníci doporučovali, že je dobré, aby si OSVČ platily na nemocenské pojištění měsíčně 440 korun. Kdo se ale tímto doporučením řídil a odvod v závěru loňského roku nezvedl, nebo zvolil dokonce nižší pojistné, pocítí kvůli úspornému balíčku razantní pokles příjmů.

Při nízkém odvodu propad příjmů až o tisíce



Kupříkladu kadeřnice paní Alena si po celý loňský rok platila na nemocenskou měsíčně optimálních 440 korun. Nyní je s komplikovanou zlomeninou ruky od 3. ledna 2010 v pracovní neschopnosti a podle lékařů se ke své živnosti vrátí až za několik měsíců. Od ledna se jí nově vypočítá nemocenská dávka z vyměřovacího základu bez ohledu na délku ochoření podle jednotné šedesátiprocentní sazby. Po celý letošní rok se totiž nemocenská nenavyšuje jako dřív ve druhém měsíci pracovní neschopnosti na 66 procent z vyměřovacího základu a ve třetím a dalších měsících na 72 procent. Proto poklesne příjem na neschopence až o tisíce korun.

Zatímco loni by paní Aleně vyplatila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) za první měsíc nemoci celkem 8 240 korun, letos dostane jen 7 725, tedy o 515 korun méně. Pokud bude její pracovní neschopnost pokračovat a trvat například 150 dnů, dostane za pět měsíců na neschopence vyplaceno celkem 70 040 korun. To je o 10 800 korun méně, než by dostala loni. Vyplývá to z propočtů ČSSZ.

Začátek nemoci 3. ledna 2010. Rozhodné období pro výpočet dávek: leden až prosinec 2009. Vyměřovací základ 1-12/2009: 12krát 31 430 korun.

Jak se od ledna 2010 změní u OSVČ nemocenská dávka při odvodu 440 korun měsíčně Délka pracovní neschopnosti Nemocenská podle loňských pravidel (v Kč) Délka pracovní neschopnosti Nemocenská podle letošních úsporných pravidel (v Kč) leden* 8 240 leden* 7 725 únor** 16 980 únor 14 420 březen** 18 540 březen 15 965 Celkem za 150 dnů*** 80 840 Celkem za 150 dnů*** 70 040 *za prvních 14 dnů nejsou žádné dávky,** dávka dle počtu dnů v kalendářním měsíci,*** za leden až květen

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Klíčové je nastavit nový optimální odvod



Živnostníci, kteří dnes chtějí dosáhnout na slušnější nemocenské dávky nad úrovní loňského roku, si ale mohou odvody zvýšit. Odborníci radí, že se jim vyplatí navýšit pojistné ze 440 na optimálních 600 korun měsíčně, tedy o 160 korun.

Zároveň je možné na účet nemocenského pojištění poslat jednorázově i vyšší částku a dorovnat předchozí odvody tak, aby za uplynulých 12 měsíců činily v průměru rovněž 600 korun měsíčně. Obdobně by měly postupovat i živnostnice, které letos plánují odchod na mateřskou dovolenou. Pokud se nemocenská nevrátí v průběhu roku na loňskou úroveň, jak o to usilují někteří poslanci, zajistí si tak vyšší mateřskou.

Nemocenská i mateřská se u OSVČ totiž nadále vypočítává ze zaplaceného pojistného v takzvaném rozhodném období. Tím je vždy dvanáct kalendářních měsíců před nástupem na neschopenku či mateřskou. Třeba pro podnikatele, kterému lékař vystaví neschopenku 1. února 2010, je rozhodným obdobím pro výpočet dávky únor 2009 až leden 2010.

Pokud si živnostník loni platil na nemocenské pojištění 440 korun a nyní odvod dorovná na 600, odvede na nemocenské pojištění celkově 7 200 korun, což je o 1 920 Kč víc než loni. Při dlouhodobém onemocnění, které potrvá například 150 dnů, však dostane státní nemocenskou o víc než 12 tisíc korun vyšší než při měsíčních odvodech ve výši 440 korun. Celkově pak za pět měsíců pracovní neschopnosti inkasuje 82 960 Kč.

Modelový příklad - optimální odvod

Začátek nemoci od 1. února 2010. Rozhodné období pro výpočet dávek: únor 2009 až leden 2010. Vyměřovací základ 2/2009-1/2010: 12krát 42 860 korun = 514 320 korun. Denní vyměřovací základ pro dávku činí 1409 korun (tento základ se redukuje).

Jaká je nemocenská dávka při platbě 600 korun měsíčně Délka pracovní neschopnosti Nemocenská podle úsporného balíčku (v Kč) únor* 8 540 březen** 18 910 Celkem za 150 dnů*** 82 960 * za prvních 14 dnů nejsou žádné dávky,** dávka dle počtu dnů v kalendářním měsíci,*** únor až červen

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Pozor na letošní splatnost pojistného

Nově si drobní podnikatelé musejí ohlídat, aby platby pojistného odeslali na účet příslušní správy sociálního zabezpečení v dostatečném předstihu.

Za den platby pojistného se od 1. ledna 2010 považuje den, kdy se připíše pojistné na účet příslušné správy sociálního zabezpečení. To znamená, že platbu za prosinec je potřeba odeslat tak, aby byla připsána nejpozději do 20. ledna, lednový odvod musí být připsán nejpozději do 20. února. V případě, že odvod dorazí později třeba o jediný den, nemocenské pojištění tím automaticky zanikne.