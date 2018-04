Živnostníci: účetnictví, či paušální výdaje?

U činností, kde musíte pravidelně investovat do vybavení jako například osobního automobilu, strojů a podobně, bude pravděpodobně výhodnější uplatnit skutečné výdaje. Před konečným rozhodnutím si však spočítejte výdaje, kterým se při výkonu své činnosti nevyhnete. Na otázky živnostníků odpovídá daňový poradce Zdeněk Veselý.

9. V daních se příliš nevyznám a chci se soustředit pouze na podnikání. Pokud svěřím své daně poradci, vyhnu se v případě jeho chyby postihu finančním úřadem?

Postihu se tímto způsobem nevyhnete, penále z doměřené daně však můžete vymáhat na daňovém poradci jako škodu, kterou vám způsobil, pokud mohl této škodě zabránit.

10. V daňovém přiznání za rok 2006 jsem se rozhodl využít paušální výdaje. V mém případě 60 procent. Vzhledem k tomu, že výše daně, kterou mám zaplatit, je dosti vysoká, uvažuji o odkladu termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 30. června 2007. Může mi daňový poradce zajistit tento odklad i v případě využití paušálních výdajů?

Může.

11. Podnikám a v daňovém přiznání za rok 2006 by pro mě bylo výhodnější využít paušální výdaje. V letošním roce však uvažuji o nákupu automobilu na leasing, vybavení kanceláře a nákupu výpočetní techniky. Skutečné náklady spojené s provozem firmy budou mnohem vyšší než v roce 2006. Mohu v roce 2006 uplatnit paušální výdaje a v daňovém přiznání za rok 2007 přejít na skutečné výdaje?

Můžete, za předpokladu, že zároveň zahrnete do daňového přiznání za rok 2007 zejména všechny pohledávky, které byly splatné do 31. 12. 2006 a nebyly do 31. 12. 2007 uhrazeny, a hodnotu pořízených zásob, které jste do 31. 12. 2007 uhradil a nespotřeboval.

DAŇOVÉ FORMULÁŘE ONLINE: STAHUJTE ZDE

Opět vám pomáháme s daněmi

12. Jsem soukromý zemědělec a rozhodl jsem se uplatnit paušální výdaje. Kromě obhospodařování polí a sadů opravuji v garážích zemědělskou techniku. Každá z činností, tedy zemědělská výroba a oprava motorových vozidel, spadá do jiné sazby. Kterou mám zvolit?

Výdaje procentem z příjmů (takzvané paušální výdaje) jsou pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství stanoveny ve výši 80 procent z příjmů dosažených z této činnosti, pro příjmy z řemeslné živnosti (oprava motorových vozidel) ve výši 60 procent. Pro každou činnost tedy použijte příslušnou sazbu v takovém poměru, ve kterém jste měl příjmy z jednotlivých činností.

13. V minulých letech jsem vedl účetnictví. V roce 2006 jsem měl však relativně nízké náklady. Mohu přejít z účetnictví, tedy uplatňování skutečných nákladů, na paušální výdaje? Co je třeba udělat a jak postupovat?

Pokud jste vedl daňovou evidenci, musíte před podáním daňového přiznání za rok 2006 podat dodatečné daňové přiznání ze rok 2005, v němž zvýšíte své zdanitelné příjmy o částky všech svých pohledávek, které byly splatné do 31. 12. 2005 a nebyly v roce 2006 uhrazeny, a o hodnotu nespotřebovaných zásob k 31. 12. 2005, které jste do tohoto data uhradil. Finanční úřad vám z takto zvýšené daňové povinnosti za rok 2005 vyměří penále.

14. K podnikání využívám osobní automobil, který mám pronajatý na základě smlouvy od známého. Mohu si tento výdaj zahrnout do nákladů podobně jako leasing?

Nájemné, které jste uhradil za pronájem automobilu, můžete zahrnout do daňově uznatelných nákladů. Pokud jste pronajatý automobil používal částečně i k soukromým účelům, jste povinen nájemné pro účely snížení základu daně upravit v poměru vyjádřeném počtem kilometrů, které jste s automobilem ujel v rámci svého podnikání, k celkovému počtu kilometrů, které jste s tímto automobilem ujel za celé zdaňovací období.

15. V roce 2006 jsem koupil osobní počítač, který mi byl odcizen. Rozhodl jsem se využít paušální výdaje. Zahrnuje se do příjmů i náhrada škody od pojišťovny?

Pokud byl osobní počítač součástí vašeho obchodního majetku, jste povinen náhradu škody zahrnout do svých zdanitelných příjmů.