Živnostníky neomezujeme,

Polemika: bere paragraf 13 živnostníkům práci?* Jaký dopad má podle vás zákon o zaměstnanosti na živnostníky? Ti tvrdí, že kvůli § 13 spousta z nich zkrachuje, protože nedostanou zakázky, a objednavatelé zakázek se vystavují sankci až dvou milionů korun.Účelem zákona není likvidace živnostníků, ale boj se "švarcsystémem" a ochrana lidí, kteří se ocitnou ve znevýhodněném postavení. V současnosti platný zákon o zaměstnanosti převzal právní úpravu takzvaného švarcsystému, která byla obsažena v zákoně o zaměstnanosti platném do konce září 2004. I výklad ministerstva k této problematice zůstal stejný. Všem úřadům práce jsme navíc rozeslali metodický pokyn, ve kterém je jasně vysvětleno, co je a co není porušení zákona.* Jak bude rozhodnutí pracovníků úřadů práce o uložení pokuty kontrolováno?O uložení pokuty vydává úřad práce správní rozhodnutí, proti kterému se účastník řízení může odvolat. O odvolání rozhoduje ministerstvo práce. V případě, že úřad práce nesprávně posoudí porušení paragraf 13, odvolací orgán napadené rozhodnutí zruší.* Z vašeho pohledu je vše v pořádku. Proč tedy vznikly zmatky kolem paragraf 13 zákona o zaměstnanosti?Výklad jeho znění byl ze strany některých podnikatelů a jejich poradců pojat jinak, než je výklad ministerstva.* Ale i Hospodářská komora České republiky tvrdí, že vykládáte paragraf 13 zákona o zaměstnanosti jinak, než ve skutečnosti zní a vyznívá?Nepřísluší mi hodnotit pravdivost či nepravdivost tvrzení hospodářské komory. Ale zákony, které vznikají na ministerstvu práce, znám.* Jak hodláte postupovat v případě, že Hospodářská komora České republiky podá stížnost k Ústavnímu soudu a bude požadovat opravu diskutovaného zákona?Ministerstvo práce bude nález soudu respektovat.