Život bez práce? Tak od tří milionů výše

Kolik peněz je potřeba na život bez práce a kam je pak uložit, aby dost vynášely? „Stát se rentiérem je krásná vidina, ale její dosažení není vůbec jednoduché. Je k tomu třeba poměrně vysoký startovací kapitál a navíc pravidelné zhodnocování vkladu je také značně složité.“ upozorňuje Pavel Zachrdla, finanční poradce. Podle něj je třeba počítat také s tím, že na správu peněz je nutné si někoho najmout a také mu za to zaplatit.



T ři miliony stačí jen odvážným



Většina respondentů ankety na iDNES se kloní k názoru že tři miliony korun na život bez práce nestačí. Výpočty oslovených analytiků naopak říkají, že i tři miliony mohou být dostatečným základem, jen vyžadují odvážného investora. Kdo nechce zachovat velké dědictví potomkům, ten vystačí dokonce s nižší částkou; její velikost záleží nejen na vztahu k riziku, ale i na věku klienta.

Nečekaně zbohatnout, být šťastným výhercem v loterii či příjemcem velkého dědictví, to je velmi příjemná představa, ale zdaleka ne každému se vyplní. Lze však šetřit. Miriam Hanáková, finanční poradkně, dává radu: kdo spoří 7300 korun měsíčně, svých tří milionů se dočká přibližně za 20 let.



P eníze v bance?



Dejme tomu, že jsou tři miliony korun pohromadě. Budoucí rentiér stojí před rozhodnutím, kam peníze uložit a jak. Pod polštářem a na obyčejném bankovním účtu se jim nebude dařit dobře a spíše budou ztrácet na hodnotě. „Bankovní úroky jsou dlouhodobě na tak nízké úrovni, že většinou nepokryjí ani inflaci. Za posledních deset let se jim to podařilo pouze dvakrát,“ sděluje Jiří Malý, poradce společnosti Porfin.



Hranice znalosti finančních produktů většiny klientů končí u termínovaných vkladů. „Jejich zhodnocení kolem jednoho procenta je příliš nízké,“ říká Zachrdla. „Inflace sice byla loni malá, ale to nikdo do následujících let nezaručí.“ Doporučuje využít i jiné typy investování.



Z volna, nebo s rozběhem?





Ruce pryč od termínovaných vkladů!

Čtěte ZDE .

Ten, kdo je opatrný a vloží své prostředky do bezpečných produktů, musí počítat s pomalým zhodnocováním peněz bez výrazných výkyvů. Klient, který se odváží investovat do produktů slibujících větší výnosy, i více riskuje. Hrozí mu, že nezíská nic, nebo dokonce o část původních peněz přijde. Může ale vydělat mnohem víc. Jiří Malý upozorňuje: „Konzervativní klient by měl uložit vyšší částku, protože bude pracovat s nižším výnosem. Ten, kdo naopak snese investiční riziko, může uložit částku menší.“ Kdo však ve své podstatě není dynamický investor, neměl by se do jeho podoby stylizovat - vyhne se tak bolení hlavy při poklesu investice.



Vztah k riziku - to je více otázka psychologie než tabulek a výpočtů. Vladimír Pikor, analytik Volksbank, soudí: „Pokud bych byl rentiér, chtěl bych mít svou rentu jistou, a ne se bát, že kurz akcií či měny půjde dolů a já o vše přijdu. Kvůli dobrému spaní si proto nekoupím akcie. Nejjistější je státní dluhopis; ten sice také teoreticky nemusí být splacen, ale v Evropě to není obvyklé.“



Nejběžnější finanční produkty od nejméně do nejvíce rizikových lze seřadit takto: bankovní účty, termínované vklady, podílové fondy peněžního trhu, podílové fondy dluhopisové, dluhopisy a hypoteční zástavní listy, podílové fondy akciové, akcie. Obecně platí zásada, že peníze, které budou investovány dlouhý čas, mohou být uloženy s větším rozletem.



S tačím na tolik peněz sám?



Na složitější operace se vyplatí najmout profesionály. Právě v oblasti financí se odborníci o přízeň klientů ucházejí v zástupech, ne každý je však ten pravý. Kdo nechce o své peníze přijít, musí věnovat pozornost dobrému výběru poradce. Důležité je porovnat více nabídek, ptát se na zdůvodnění navrhovaného řešení a chtít ho slyšet v podobě, které skutečně porozumí. Jde o spoustu peněz, kdo dá na nekvalifikovanou radu, může přijít o dost. Investor sám by měl ovládnout základy investování alespoň v hrubé podobě, aby byl schopen posoudit, zda navrhované řešení je rozumné, či vůbec ne.

O dvážnému stačí tři miliony korun, opatrný potřebuje třikrát více