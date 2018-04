Život na dluh nemusejí Češi zvládnout

Nad českými rodinami, které si stále ochotněji berou různé úvěry a půjčky, visí hrozba "osobních krachů". Tedy situace, kdy nebudou schopny splácet své dluhy a vinou následné exekuce přijdou o majetek.Na blížící se nebezpečí upozornila Česká národní banka. Lidé už nyní nedokážou splácet 150 tisíc ze dvou milionů půjček, které eviduje úvěrový registr bank. A to v něm nejsou zahrnuty údaje o neplatičích ve splátkovém prodeji, u leasingových firem i dalších finančních společností.

Od roku 2000 do letošního června vzrostly dluhy domácností u bank o 65 procent - na 198 miliard. Velkou část z těchto peněz domácnosti utratily za spotřební zboží. Právě fakt, že se dluhy zvyšují rychlejším tempem než příjmy lidí a jejich vklady, zneklidňuje centrální banku. Podle ekonomů už není daleko situace, kdy lidé budou jeden úvěr splácet druhým a vyrážet tak klín klínem.

"Musíme si uvědomit, že situace nebude vždy tak příznivá. Úrokové sazby nebudou stále nízké, příjmy neporostou tak rychle a věci se mohou začít obracet k horšímu," varuje členka bankovní rady centrální banky Michaela Erbenová. Momentální situace je kvůli nízkým sazbám a konkurenčnímu boji bank o klienty nadmíru výhodná a lidé nemusí dobře odhadnout své možnosti. Nemají zatím velké zkušenosti například s dopady růstu nezaměstnanosti nebo změn úroků na schopnost splácet. V porovnání s Evropskou unií není zatím zadluženost v Česku velká. Na dluh si zde lidé kupují zhruba 15 procent věcí, zatímco v unii je to 70 až 80 procent. "Ale v Česku je to 15 procent z nuly během několika málo let," varuje Erbenová.

"Nikdo nepochybuje o tom, že spotřebitelské úvěry či hypotéky ještě více porostou, ale my jsme znepokojeni tím, že tyto úvěry rostou tak rychle. Každý rok jde v podstatě o dvojciferná čísla," upozornila Michaela Erbenová, členka bankovní rady ČNB.

Například spotřebitelských úvěrů měli lidé letos v polovině roku za více než 56 miliard korun, zatímco před rokem a půl byla hodnota těchto půjček přesně poloviční. Podobně prudký boom je i u hypoték, jejichž celková suma dosáhla letos v pololetí 82 miliard korun, což je o třetinu více, než to bylo ještě na konci loňského roku. Vývoj půjček domácnostem nedávno označil za "naprosto převratný" také Mezinárodní měnový fond a požádal kvůli tomu českou centrální banku o zvýšený dozor nad bankami. Pokud by totiž v příštích letech výrazně vzrostl podíl neplatičů, mohlo by to kromě

"Lidé si možná zřetelně neuvědomují, že spoustu rozhodnutí dělají na mnoho let dopředu a jejich příjmová situace se nemusí vyvíjet tak jako dosud," varovala Erbenová. Objem nesplácených úvěrů se mezi domácnostmi nyní pohybuje kolem šesti procent a jejich platební morálka je tedy zatím mnohem lepší než v případě firem. Celkově nesplácených úvěrů v ekonomice je totiž kolem 15 procent.

Podobná čísla hlásí i splátkoví prodejci, kteří tvrdí, že si své dlužníky zatím dokážou ohlídat. "Z hlediska platební morálky se zabýváme asi 4 až 5 procenty případů," říká generální ředitel společnosti Home Credit Pavel Plachký. Lidé, kteří své dluhy přestanou platit, musí v krajním případě počítat s exekucí majetku, do budoucna však nelze vyloučit ani osobní bankroty. "Konkurz fyzické osoby z důvodu platební neschopnosti podle zákona možný je, ale v praxi se pro složitost tohoto procesu v podstatě nepoužívá," uvedl Peter Šurka z komory sdružující konkurzní správce. Mnohem jednodušší a rychlejší je exekuce majetku dlužníka, a to na základě rozhodnutí soudu.

"V případě nesplácení využíváme všech dostupných a zákonných metod počínaje telefonickým kontaktem přes písemné upozornění až po soudní žaloby," říká Plachký. Svou důsledností je známá například společnost Provident Financial, jejíž zástupci si pro splátky chodí ke každému až domů. Tímto způsobem si loni od firmy více než 200 tisíc lidí půjčilo 3,4 miliardy korun.