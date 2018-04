Život na dluh se stává standardem

Nabízejí odklad splátek či úvěr bez navýšení. Ale jsou jejich nabídky výhodné a dostupné běžnému klientovi? Co vás čeká v momentě, kdy se o úvěr rozhodnete zažádat? To jsme zkusili za vás, a to s největšími hráči na trhu.

K de prodávají na splátky?

Jak proces nákupu na splátky začíná? Především je vždy třeba zjistit, zda ve vybraném obchodě nákup na splátky nabízejí, tedy zda spolupracují s některou ze splátkových společností. V případě, že se rozhodnete pro konkrétní společnost, můžete seznam spolupracujících obchodníků obyčejně nalézt na jejích webových stránkách. Pokud se však na ně spolehnete, můžete být i nemile překvapeni - ne všechny informace jsou plně aktuální.

Obchodník vám může sdělit, že již s danou firmou nespolupracuje. V lepším případě pak nabídne jinou alternativu, v horším prodej na splátky v danou chvíli neprovozuje vůbec. To platí více pro menší obchodníky, u velkých prodejních sítí je situace méně pravděpodobná. Velcí obchodníci si také mohou na rozdíl od těch malých sjednat výhodnější podmínky spolupráce se splátkovou společností.

J ak nakoupit za cizí

Přijdete tedy do obchodu a vyberete si zboží, o němž víte, že momentálně přesahuje vaše finanční možnosti. Co potom? Zažádáte prostřednictvím prodavače či specializovaného pracovníka o úvěr. Předáte mu potřebné doklady a nejpozději v tomto momentě vyplňujete dotazník - tázáni budete na osobní údaje, ale i na čistý příjem, zaměstnavatele nebo výši nájmu.

V horším případě tyto údaje „diktujete“ přes přepážku. Tady hrozí nebezpečí, že není-li prostor pro projednávání úvěru v prodejně oddělen, slyší všichni kolemstojící zákazníci i ostatní personál prodejny vaše osobní data, což není příjemné. Způsob projednávání svědčí o profesionalitě prodejce.

Zmiňovali jsme požadované doklady. Jaké tedy potřebujete? Záleží na částce úvěru a přístupu dané splátkové společnosti. U tří největších společností do určité výše úvěru nepotřebujete potvrzení o výši příjmu - u GE Capital Multiservis do částky 18 tisíc korun (nutné jsou dva doklady totožnosti plus doklad pro ověření adresy, který ovšem nebyl po naší klientce vyžadován), u společnosti Cetelem do třiceti tisíc (zde stačí předložit platný OP a výpis z bankovního účtu, ze kterého je zřejmý zaměstnavatel a výše mzdy). U Home Creditu je možné nakupovat na splátky pouze se dvěma doklady totožnosti při nákupu zboží do 20 tisíc, ovšem jen ve vybraných prodejnách.

Pokud překročíte daný limit, musí vám výši příjmu potvrdit zaměstnavatel, a to na formuláři splátkové společnosti. Opět je možné stáhnout si jej z webu společnosti, případně o něj zažádat e-mailem. K dispozici by však měl být i v obchodech.



Essox vyžaduje od klientů potvrzení o výši příjmu vždy, a to spolu dvěma doklady totožnosti.

Z a jak dlouho přijde ortel?

V další fázi obchodník shromáždí dané údaje a faxuje, telefonuje nebo v optimálním případě komunikuje přes počítač se splátkovou společností, která pomocí scoringu vyhodnotí vaši schopnost splácet úvěr - bonitu. Celá záležitost zabrala při našem testu v jednotlivých prodejnách asi 10 až 20 minut. Od zaslání či jiného předání údajů padlo rozhodnutí, zda společnost úvěr poskytne, vždy do pěti minut.

Ve chvíli, kdy je úvěr schválen, obchodník vyhotoví klientovi smlouvu. Klient má možnost záležitost ještě zvážit, má určitý čas na rozmyšlenou. Naše spolupracovnice si mohla připravenou smlouvu dokonce vzít k prostudování domů, kromě prodejny spolupracující se společností Multiservis jí to všichni ostatní umožnili. Pak záleží jen vás - můžete takto vyzkoušet, kde vám nabídnou výhodnější podmínky. Je však třeba si uvědomit, že nižší cena úvěru může být kompenzována vyšší cenou zboží.

S průměrným příjmem nákup na splátky bez problémů

Jak dopadla u splátkových společností svobodná, bezdětná klientka (25 let) s příjmem mírně nižším, než je celorepublikový průměr - šestnáct tisíc korun hrubého měsíčně? (Povinné výdaje: 3350 Kč měsíčně na sdílený nájem, bez dalších úvěrů.)

Vybírala zboží podle průměrné výše úvěru - tedy okolo devíti či deseti tisíc korun. U tří splátkových společností (GE Capital Multiservis, Cetelem, Essox) úvěr dostala, Home Credit jí ho neposkytl.

Klientka v prodejně spolupracující s firmou Home Credit ovšem požadovala (stejně jako v ostatních případech) co nejnižší možné navýšení a zvolila proto splácení v délce osmi měsíců s měsíční splátkou přesahující tisíc korun. Odmítnutí tedy mohlo být způsobeno tímto. Obchodník nicméně nebyl schopen nabídnout jí takový scénář splácení, na nějž by případně mohla dosáhnout – tak, jak tomu bylo v ostatních prodejnách.



Klientka si dále vzhledem k nabídce vybrala zboží cca o tisíc korun dražší než jinde. Chtěli jsme proto ověřit, zda výsledek nebyl ovlivněn tímto rozdílem. S firmou Home Credit to však nebylo možné - při druhém pokusu v jiném obchodě bylo klientce sděleno, že o úvěr může znovu zažádat až po třiceti dnech. Zvolili jsme tedy opačnou cestu a zkusili, zda by úvěr na zboží v hodnotě 9990 korun získala u konkurence. Druhý pokus se společností Multiservis prokázal, že ano.

Z a kolik u které společnosti?

Splátková společnost Obchodník Cena zboží Akontace Výše úvěru Výše splátky Počet splátek Cena úvěru (RPSN)* Zaplaceno celkem GE Capital Multiservis The Phone House 8 977 10 %

(898) 8079 929 10 36,45% 10 188 Cetelem Elvia Pro 8 990 30 %

(2 697) 6293 899 7 0% 8 990 Essox Ambra Optik 8 660 10 %

(866 ) 7794 866 10 26,27% 9 526

Poznámka: *) spočítáno na kalkulačce ČOI, v Kč

Zdroj: Fincentrum

A jaké nabídky dostala naše klientka? Která byla finančně nejvýhodnější? Tabulka napoví. Jasně z ní vyplývá, že proklamované „nejvýhodnější podmínky“ vám nemusí nabídnout každá prodejna. Obchodník si totiž může sám určit, které zboží bude možno prodat na splátky s 0 % RPSN. Může jít tedy pouze o některé výrobky, o celý sortiment, nebo naopak tuto nabídku nemusíte u konkrétního prodejce nalézt vůbec.

Jak se vyjádřily splátkové společnosti o svých produktech, které ve spolupráci s obchodníky nabízejí?