Životní minimum roste, na sociální dávky dosáhne více rodin

Máte dvě děti, měsíčně spolu s manželkou vyděláte dohromady přes třicet tisíc korun čistého, a přesto občas nemůžete vyjít? Vaše finanční situace by se mohla poněkud vylepšit - zřejmě budete mít nárok na přídavky na děti. A pokud tomu tak dosud nebylo, může se to po 1._říjnu změnit. Od tohoto data vzroste životní minimum a s ním i některé dávky státní sociální podpory vypočítávané jako jeho násobky. Díky tomu řada rodin, které se dosud do limitů pro přiznání jednotlivých dávek kvůli vysokému příjmu nevešly, bude nyní splňovat nastavená kritéria.

Konkrétně rodina se dvěma dětmi ve věku sedm a dvanáct let, jejíž čisté příjmy nepřevýší 34 920 korun měsíčně, může o nejobvyklejší dávku, kterou jsou přídavky na děti, požádat. Bude dostávat 580 korun měsíčně, ročně dohromady 6960 korun, a za to může být například prázdninový pobyt pro jedno dítě u moře nebo zaplacení zájmových kroužků. Dosud tato rodina mohla, aniž by o přídavky přišla, hospodařit maximálně s 32 490 korunami.

Co pro to, aby mohly dávky dostávat, musí rodiny udělat? Kromě příjmů přesně stanovených u každé dávky je třeba splnit ještě jednu podmínku - požádat o ně na kontaktních místech zřízených okresními úřady. Tam je nutné zajít s vyplněnou žádostí na předepsaném tiskopise, vzít s sebou občanský průkaz, potvrzení o výši příjmů rodiny a doklady o společně posuzovaných osobách - rodné listy dětí, potvrzení o jejich studiu, případně doklad o rozvodu a výši výživného. Poštou pak přijde z okresního úřadu vyrozumění o přiznání a výši dávky. Navýšení dávek u rodin, které je již pobírají, proběhne automaticky. Nároky na zpětné vyplacení dávek jsou časově ohraničené a trvají maximálně tři roky. A jaké jsou tedy konkrétní podmínky a výše některých přídavků?

Přídavky na děti

Nejvíce rodin s dětmi má nárok na přídavky na děti, protože hranice příjmu pro nárok na ně je nejměkčí, například v červenci tohoto roku je dostávalo 1 993 269 dětí. Velikost těchto přídavků je ovlivněna výší příjmu rodiny a stářím dětí. V prvním případě platí nepřímá úměra, ve druhém přímá. Na nejnižší přídavky dosáhne i rodina s příjmy, které odpovídají trojnásobku životního minima. Nejvyšší přídavek vůbec náleží rodičům dítěte staršího patnácti let s nejnižšími příjmy a je to 784 korun měsíčně. Žádost o přídavek na dítě se podává k 1. 9. každého roku a platí vždy jeden rok.

Pozor: rodiny, které již přídavky pobírají, musí do konce září doložit údaje o studiu dětí a výši příjmů. Pokud by se tak nestalo ani do konce října, výplata dávky bude zastavena a je o ni potřeba žádat znovu. Nárok na dávku zaniká za tři roky od jejího vzniku.

Výše přídavku (od 1. října v korunách) Věk dítěte Příjem do 1,1 nás. ŽM do 1,8 nás. ŽM do 3,0 nás. ŽM do 6 let 541 474 237 od 6 do 10 let 605 530 265 od 10 do 15 let 714 625 313 od 15 do 26 let 784 686 343

Hranice čistého příjmu pro nárok na přídavek pro dítě (od 1. října v korunách) Typ rodiny Zvýšená výměra Základní výměra Snížená výměra oba rodiče, jedno dítě do 6 let 10 131 16 578 27 630 oba rodiče, dvě deti 5 a 8 let 12 210 19 980 33 300 oba rodiče, tři děti 5, 8 a 12 let 15 048 24 624 41 040 samoživitelka, jedno dítě 13 let 7 557 12 366 20 610 samoživitelka, 2 děti 5 a 13 let 9 416 15 408 25 680

Sociální příplatek

Je určen pro rodiny s dětmi, jejichž příjem nepřekračuje 1,6násobek životního minima a má jim pomoci pokrýt potřeby jejich dětí. Výše příplatku je výrazně diferencována podle věku dítěte a příjmu rodiny. Žádost se podává vždy k 1._4., příjem musí rodiny dokládat každé čtvrtletí. Nárok na dávku zaniká za jeden rok od vzniku nároku.

Hranice čistého příjmu pro nárok na sociální příplatek Typ rodiny Čistý příjem (v Kč) oba rodiče, jedno dítě 6 let méně než 14 736 oba rodiče, dvě děti 5 a 8 let méně než 17 760 oba rodiče, tři děti 5, 8 a 12 let méně než 21 888 samoživitelka, 2 děti 5 a 13 let méně než 13 696

Výše sociálního příplatku Věk dítěte Příjem rodiny (v Kč) 1,0 násobek ŽM do 1,2 nás. ŽM do 1,6 nás. ŽM do 6 let 634 423 212 6-10 let 709 473 237 10-15 let 837 558 279 15-26 let 919 613 307

Příspěvek na bydlení

Je určen pro rodiny s příjmy pod a na hranici 1,6násobku životního minima. Výše dávky závisí na velikosti příjmu domácnosti a počtu jeho členů. Maximálně může dosahovat 1212 korun měsíčně u pětičlenné domácnosti s nejnižšími příjmy. Příjmy je potřeba dokládat každé čtvrtletí, žádost se podává vždy k 1. červenci. Další podmínkou pro přiznání příspěvku na bydlení je, aby žadatel byl vlastníkem nebo nájemcem bytu a byl v něm přihlášen k trvalému pobytu. Nárok na dávku zaniká do jednoho roku od vzniku na něj.

Hranice čistého příjmu pro nárok na příspěvek na bydlení Typ rodiny Čistý příjem (v Kč) jednotlivec méně než 6 560 dvě dospělé osoby méně než 11 136 dva rodiče a dvě děti méně než 17 760 dva rodiče a tři děti méně než 21 888 samoživitelka, 1 dítě 13 let méně než 10 990 samoživitelka, 2 děti 5 a 13 let méně než 13 696

Příspěvek na bydlení Počet společně posuzovaných osob Výše příjmu jako násobek životního minima do 1 nás. ŽM do 1,2 nás. ŽM do 1,6 nás. ŽM 1 osoba 668 445 223 2 osoby 870 580 290 3 či 4 osoby 1 080 720 360 5 a více osob 1 212 808 404

Co byste měli vědět před cestou na úřad?

žádosti o dávky vyřizují kontaktní místa jednotlivých okresních úřadů

úřední hodiny jsou vždy v pondělí a ve středu

děti nad 18 let žádají o dávky samy

žádosti je možné poslat poštou

k žádostem je potřeba doložit také kopie nebo originály důležitých dokladů (například rodné listy dětí, doklad o výživném, o studiu dětí)

Kontakty: Na bezplatné telefonní lince ministerstva práce a sociálních věcíse dá zjistit, zda má rodina nárok na přídavky na děti, na internetové adrese www.mpsv.cz je možné spočítat životní minimum rodiny.