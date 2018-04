Osm nejčastějších fíglů, na které si dát pozor u životního pojištění

1. trik S životním pojištěním pěkně uspoříte! Nebo ne?

Nabízejí vám životní pojištění, které při bližším pohledu nekryje téměř žádná zdravotní rizika a většina vašich peněz směřuje do investiční složky? Mějte se před podpisem smlouvy na pozoru! Hlavním smyslem životního pojištění je ochrana proti zdravotním rizikům – nemocem a úrazům. Pokud si myslíte, že tak budete hlavně spořit a tvořit si finanční polštář pro strýčka příhodu, poohlédněte se jinde.

Jak vybrat nejvýhodnější životní pojištění? Prohlédněte si všechny dostupné nabídky životních pojištění a vyberte to, které odpovídá vašim potřebám.

Existují jiné možnosti, s nimiž zhodnotíte své peníze lépe a hlavně levněji, protože ušetříte hlavně na poplatcích. Záleží i na době, po kterou chcete peníze odkládat. Mezi základní cesty patří podílové fondy, doplňkové penzijní spoření, stavební spoření nebo spořící účet.

V životním pojištění je v prvních dvou až třech letech velká část z plateb použita na úhradu počátečních nákladů. Reálně se finanční rezerva začíná tvořit až od třetího roku. Jestliže smlouvu zrušíte po dvou až třech letech, nevyberete skoro nic.

2. trik Pojistit se? Ano, i proti rýmě!

Pokud chcete sebe, svou rodinu i svůj příjem ochránit před nepřízní osudu, pak je životní pojištění tou správnou volnou. V současných produktech je možné pojistit celou řadu rizik. Jak ale poznat ta správná a neplatit zbytečně vysokou částku za něco, co nemusí být důležité?

Abyste se mohli správně rozhodnout, je třeba rozlišovat dva druhy zdravotních komplikací: krátkodobé nebo dlouhodobé a trvalé následky.

První jmenované znamenají většinou zdravotní neduhy ukončené do jednoho roku. Patří mezi ně - pracovní neschopnost, léčení úrazů (tzv. denní odškodné úrazem) a hospitalizace. Dlouhodobé a trvalé následky představují zdravotní komplikace, které jeden rok přesáhnou, nebo jsou dokonce trvalé a řadí se mezi ně invalidita, trvalé následky úrazů a smrt.

Chcete, aby vás pojistka kryla před všemi problémy? Neděláte dobře. Na část krátkodobých problémů je lepší tvořit finanční rezervu, případně se po určitou dobu uskromnit. Zaostřete hlavně na ochranu před dlouhodobými problémy a také na vysoké pojistné částky.

3. trik Pojištění za pár kaček? Při trablech dostanete jen almužnu

Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci. Toto rčení platí i pro životní pojištění. Jdete hlavně po nízké ceně? Pak ale nemůžete očekávat žádnou „velkou muziku“. Kvalitně nastavená smlouva, která opravdu pomůže v případě velkého zdravotního průšvihu, se bude cenově pohybovat okolo pěti procent vašich příjmů. Pokud se budete soustředit jen na nejvážnější rizika, může stát o něco méně.

Příklad: U průměrného příjmu asi 25 000 Kč hrubého (20 000 Kč čistého) bude pojistka za 300 Kč měsíčně nedostatečná. Měla by se pohybovat v rozmezí 700 až 1 300 Kč měsíčně.

4. trik Životní pojištění na věky věků!

Na pojištění až do 80 či 85 let by si měli dát pozor hlavně lidé ve středním a vyšším věku. Důvodem pro tak vysoký věk bývá totiž hlavně lepší provize pro zprostředkovatele, která je nejvyšší u smluv trvajících 25 až 30 let.

Pojistná smlouva by měla být nastavená hlavně na období vašeho produktivního věku. Většina nemocenských připojištění stejně končí v 65 někdy v 70 letech. Následně pojišťovny nabízejí pouze krytí úrazů, které v tom věku tvoří menšinovou část zdravotních komplikací.

Pokud je vám tedy okolo 50 let a někdo vám nabízí pojištění na 30 let, zbystřete. Stačit by totiž měla smlouva na maximálně 15 až 20 let. Zeptejte se sami sebe: „Opravdu budu potřebovat pojištění od 65 let? Zvládnu vůbec v tomto věku platit každý měsíc smluvené pojistné? Kolik z mé měsíční platby jde na krytí rizik a kolik na investiční složku?“

5. trik Nemoc versus úraz: Není to jedno?

Zvažujete změnu životního pojištění? Pak opatrně na to, abyste porovnávali srovnatelné pojistky. Velký skok v ceně může znamenat, že jedna nabídka chrání před tzv. obecnými zdravotními komplikacemi (úrazem i nemocí), zatímco druhá kryje pouze úrazy.

Statistiky říkají, že invalidita způsobená úrazem tvoří pouze čtyři procenta všech nově přiznaných invalidit. Vyplatí se proto myslet na ochranu před invaliditou i pro případ nemoci. Je tedy velký rozdíl, zda máte ve smlouvě uvedeny trvalé následky úrazu (či invaliditu způsobenou pouze úrazem) nebo invaliditu způsobenou úrazem i nemocí.

Stejně tak je obrovský rozdíl mezi smrtí z jakékoliv příčiny, smrtí způsobenou úrazem a smrtí způsobenou úrazem v motorovém vozidle. Pokud se podíváme na statistiky například z roku 2013 a na věkovou skupinu od 0 do 65 let, zjistíme, že celkově zemřelo přibližně 22 500 lidí, na smrt úrazem zemřelo přibližně 3 200 lidí a na následky dopravní nehody zemřelo necelých 600 lidí.

6. trik Vy platíte za životko tolik? Mám pro vás levnější řešení!

Porovnáváte jen podle ceny? Dejte si pozor na případ, kdy obě pojistky chrání podobně, ale přesto jedna vychází levněji než ta druhá. Rozdíl může být v investiční složce.

Příklad: Vaše smlouva stojí například měsíčně 1 000 Kč a nově nabízená se stejným krytím stojí pouze 700 Kč. U vaší stávající smlouvy mohou rizika stát třeba jen 600 Kč měsíčně a zbylých 400 Kč jde do investiční složky a na konci trvání tedy může na vaší smlouvě být značná finanční rezerva. Kdežto na nově nabízené může jít 700 Kč na rizika a žádná finanční rezerva se tvořit nebude.

7. trik Levné životko! A nejste pojištění jen na chvilku?

Je smlouva nastavená do důchodového věku a i přes rozumně nastavené pojistné částky vychází ve srovnání s konkurenčními nabídkami cenově velmi dobře? Pokud ano, zkontrolujte si, na jakou dobu jsou sjednaná jednotlivá připojištění.

Například hlavní tarif (tedy délka trvání smlouvy) může být nastaven na 30 let, ale připojištění smrti, invalidity či třeba závažných nemocí může končit již po pěti letech. Díky tomu se výrazně snižuje cena. Co v tomto případě hrozí za nebezpečí? Po pěti letech najednou nejste pojištěni a můžete mít problém s případným znovuobnovením připojištění. Během pěti let se vám mohl zhoršit zdravotní stav a pojišťovna vás již nemusí přijmout nebo vám dá výraznou cenovou přirážku.

8. trik Vaše smlouva nevyhovuje? Je libo novou smlouvu?

Velkým problémem posledních let, bylo tzv. přebouchávání. Tedy rušení stávajících smluv a zavedení nových, které vedlo k finančním ztrátám. Neznamená to ale, že máte svoji starou smlouvu nechat navždy tak, jak je. Nemusí už totiž splňovat aktuální potřeby - chybí některá připojištění, změnila se vaše riziková skupina a pojistka vás nechrání nebo je kvůli změně této skupiny náhle moc drahá apod. Pojišťovny navíc svoji nabídku neustále rozšiřují, přibývají nová připojištění nebo se konkurenčním tlakem snižuje cena. V některých případech může změna smlouvy znamenat krok k lepšímu. Jak tedy správně postupovat?

Většina pojistek jde v průběhu let upravovat. Vždy si nechte spočítat, jak by vypadala vaše smlouva po potřebné změně. Poté ji porovnejte s případnou alternativou. Máte-li smlouvu nastavenou primárně na rizika, pokud vychází stejné krytí levněji v nové smlouvě, změna může být dobrá.

Dejte si ale pozor na to, že u nové smlouvy poběží nové čekací doby na nemocenské problémy. Pokud stará smlouva obsahuje i investiční složku, je třeba porovnat i výsledné hodnoty investice na konci. Mějte ale na paměti, že primárním účelem pojistky je krýt riziko. Jestliže tedy stará smlouva neumožňuje dobré krytí, vyplatí se ji zrušit i za cenu určité ztráty. Při pojistné události mohou být rozdíly obrovské.

Jak poznáte férového poradce: