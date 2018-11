Životní pojištění buď máte, nebo nemáte. Kdy se vyplatí?

Matúš Kuchálik ze společnosti Partners říká: „Nikdy nestraším klienty. Spíše jim řeknu, že pojištění má sloužit k pokrytí životního standardu a je potřeba se pojistit před velkými riziky, jakou jsou úrazy, invalidita, závažné onemocnění, úmrtí nebo hospitalizace.“

Zmiňuje i případ klienta, který si s manželkou sjednal hypotéku na rekonstrukci domu, do kterého chtěli přivést dalšího z jejich potomků. Při pracích na domu si však komplikovaně zlomil nohu a stal se invalidním. Manželka měla několik měsíců do porodu, přišla povinnost splácet první hypotéční splátky a klient neměl ani třetinový příjem.

„To byl tehdy velký problém. Klient však měl kvalitní životní pojištění a dobře nastavené smlouvy, takže domácnost nepocítila existenční problémy. Výhodou přitom bylo, že mu pojišťovna plnila od prvního dne jeho hospitalizace,“ říká.

Podobně to vidí i Jindřich Lenz, analytik start-upu Mutumutu, který se zaměřuje na životní pojištění: „Každému doporučuji plnohodnotné pojištění toho nejdůležitějšího rizika, kterým je výpadek příjmu při nemoci či úrazu a pojištění úmrtí. A to nejen na úvěr, který má domácnost sjednaný, ale na všechny ostatní výdaje domácnosti.“

Jak ochránit příjem

Jestliže odborníci doporučují sjednat si životní pojištění na krytí výpadku příjmu pokaždé, když se domácnost významně zadluží, není divu, že banky a pojišťovny domácnostem vycházejí vstříc už při sjednání úvěrů. Nabídnou jim takzvané bankopojištění jako součást úvěru. A jeho sjednáním podmíní zvýhodněnou úrokovou míru u úvěru.

Na straně úroků úvěr zlevní, na straně nákladů úvěr zdraží o cenu pojištění. Což v základní variantě tohoto pojištění stojí cca dalších 5 až 7 % z celkové měsíční splátky úvěru. Rozšířená varianta pojištění vyjde na cca 7 až 9 % z měsíční splátky. Pro příklad u šestnáctitisícové měsíční hypotéční splátky pojištění vyjde na 1 440 korun měsíčně.

„Toto pojištění nemá pro 95 % domácností příliš smysl. Kryje pouze jistinu úvěru, tedy v případě skutečně závažných problémů domácnosti je z něj zaplacen pouze úvěr a nic dalšího. Což málokdy v praxi stačí. A bohužel velmi často má toto pojištění velice slabé pojistné podmínky. Zkrátka poměr cena versus kvalita se tady nevyplatí,“ říká Matúš Kuchálik.

Známé jsou přitom případy soudních sporů o vyplacení pojistného plnění. V případě bankopojištění je pojistná smlouva uzavřená výhradně mezi bankou a pojišťovnou a dlužník je jen předmětem smlouvy. Dlužník tak nemá právo po pojišťovně cokoli žádat.

„Limitujícím faktorem u tohoto pojištění je například i to, že klient musí čestně prohlásit, že je zdravý a neprodělal žádná závažnější onemocnění. To udělá každý rád, když mu řeknou, že bude mít nižší úrok, ale kdo už má nějakou zdravotní historii, měl by vždy sáhnout spíše po plnohodnotném životní pojištění. To proto, aby předešel situaci, kdy mu kvůli prodělaným nemocem pojišťovna u bankopojištění nakonec sdělí, že nesplňuje podmínky plnění,“ dodává Jindřich Lenz.

Kdy má pojištění smysl

Podle odborníků se bankopojištění vyplatí pouze, když jím podmíněná sleva na úroku u úvěru je natolik významná, že v celkově přeplacené částce zlevní úvěr. Do celkových počtů je třeba zahrnout i další náklady třeba na klasické životní pojištění. Přesto existují i výjimky, kdy se bankopojištění může vyplatit. To platí pro klienty, které pojišťovny kvůli jejich vysokému věku a úvěru již nepojistí, nebo je pojistí draze.

Analytici doporučují vždy plnohodnotné životní pojištění před takzvaným bankopojištěním. To kryje jenom jistinu úvěru a nenabízí komplexní pojistnou ochranu jako životní pojištění. Podle Matúše Kuchálika si lidé uvědomují rizika, která jsou spojena s dlouhodobým splácením úvěru: „Věřím tomu, že člověk by měl být pojištěný už před hypotékou. To proto, že čím je mladší a čím méně finančních závazků má, tím je to levnější. Také má velkou šanci, že bude přijat do pojištění bez výluk, protože je mladý a zdravý. Vždy je však potřeba ušít pojištění na míru každému klientovi a vybírat z pojišťoven,“ uzavírá.