Deset mýtů, kvůli kterým lidé odmítají životní pojištění

Životní pojištění mívá mezi lidmi špatnou pověst. Přitom jde o důležitý nástroj finančního zabezpečení rodiny. Podle statistik asociací pojišťoven si za životní pojištění Češi platí v průměru asi třikrát méně než například Němci nebo Rakušané.

Nejčastějším důvodem, proč si lidé „životko“ nechtějí založit, je nedostatek financí. “Bohužel, v případě, kdy se něco stane, lidé zjišťují, že pojištění by je vyšlo daleko levněji. Příjem na nemocenské může být i o polovinu nižší než v běžném životě a léčba vážnějších úrazů trvá celé roky. Po tu dobu je třeba výpadek příjmu pokrýt a pár desítek tisíc to zpravidla nevyřeší,“ vysvětluje Michal Herzig, ředitel pro bankopojištění ČSOB a odborník webu Narizikochytře.cz.

Občas ale zazní i jiný důvod než jen nedostatečný příjem. Deset nejčastějších mýtů o životním pojištění vyvrací finanční poradce Partners Josef Uchytil:

1. Zatím se mi nikdy nic nestalo. Tak na co pojištění

Často si pleteme pojištění se sportkou. Smyslem pojištění však není platit a vyhrávat. Tím je zmírnit finanční následky nahodilé události. Například když se na příštích třicet let sníží měsíční příjem o deset tisíc měsíčně, jak tomu může být v případě invalidity.

2. Kdybychom měli víc peněz, tak si ho uzavřeme

Na kvalitní životní pojištění plně postačuje 5 % příjmu. Zkuste tedy vyjít s 95 % výplaty. Pokud to nejde, pak je pojištění o to potřebnější. Propad příjmu, třeba jen na 60 % (pracovní neschopnost), pak může být fatální.

3. Když člověk umře, pojistka mu nepomůže

A ani ho nevrátí rodině zpět. V čem jí ale pomůže, je ušetření jedné nepříjemné starosti, a to nedostatku peněz. Dědické řízení může trvat měsíce i roky, zatímco výplata životního pojištění je otázkou dnů či týdnů. Pokud je tedy ve smlouvě správně uvedená obmyšlená osoba.

4. Už jsem starý, pro mě pojistka nemá cenu

Pokud máte naspořené vysoké rezervy, je klidně možné, že už pojištění nepotřebujete. Dobře si spočítejte, co by pro vás znamenalo být až do důchodu odkázaný čistě na invalidní důchod a vaše rezervy.

5. Pětistovku měsíčně. Víc pojišťovně nedám!

Výše pojistného je zpravidla přímo úměrná krytí, které máte ve smlouvě nastaveno. Dobře zvažte, co je pro vás důležitější - zda ušetřit pár stovek měsíčně nebo při pojistné události dostat od pojišťovny o pár milionů méně.

6. Rodina se postará

Je příjemné vědět, že se můžete na někoho spolehnout. Opravdu ale chcete omezit jeho standard? A co když i on bude nečekaně potřebovat více peněz? Máte na výběr.

7. Mám byt, který mohu prodat

Ano, i toto může být varianta, jak situaci řešit. V případě vážných rizik ovšem může chybět i několik milionů. Tak si spočítejte, zda by výnos z prodeje stačil. Navíc pod tlakem můžete prodat byt pod cenou nebo taky několik měsíců čekat na kupce.

8. Stejně mi pak nic nedají

Pokud nepodceníte výběr životního pojištění, tedy vyberete dobrého partnera - pojišťovnu, pročtete si pojistné podmínky, rozsah pojištění a všechny výluky, a správně nastavíte parametry smlouvy, neměli byste být překvapení. V konečné fázi může být důležité i jakého zprostředkovatele smlouvy zvolíte. Pokud má ve svých řadách dobrého likvidačního specialistu, pomůže k plnění i ve sporných případech.

9. Radši budu spořit

Nejlepší pojistkou jsou vlastní rezervy, to bezesporu. Potíž je, že zatímco vaše úspory v čase zpravidla rostou od nuly směrem nahoru, pojistná ochrana ze závratných výšin klesá směrem k nule. Přijde čas, kdy pojištění nebudete potřebovat. Ve třiceti by ale vaše rezervy musely být v řádech milionů. Jen si představte, že si z nich máte příštích 35 let ukrajovat deset tisíc každý měsíc.

10. Jsem fatalista, co se má stát, stane se

To, že čtete tento článek, pak jistě není náhoda a měli byste o životním pojištění uvažovat.

Barometr pojištění upozorní na rizika

V současnosti mají Češi uzavřeno přes šest milionů smluv o životním pojištění. Zdaleka ne všichni ovšem vědí, proč pojištění mají, co přesně jim kryje a kolik platí. Vyplynulo to z průzkumu, který uskutečnila ČSOB mezi klienty.

Nový Barometr pojištění Je test, který má varovat před podceňováním rizik

Doprovází ho naučná videa

Kromě individuálního zhodnocení rizik dostanou lidé v závěru testu kontakt na nejbližšího pojišťovacího poradce

Je doplňkovou službou konceptu Pojištění v bance, který ČSOB provozuje dva roky

www.barometrpojisteni.cz Díky Barometru lidé zjistí, kolik toho vědí o různých typech pojištění, jaká rizika na ně číhají v jejich okolí, i to, jak moc zodpovědně ke svému životu přistupují. Dozvědí se mimo jiné i to, kolik domácností v okolí ročně navštíví lupiči nebo jak si zloději oblíbili jejich značku auta.

Nejčastějším důvodem, kvůli kterému si lidé uzavírají životní pojištění, je pocit zvýšeného rizika například kvůli ztrátě zaměstnání. To uvedlo 68 % klientů. Dalším uváděným důvodem je změna rodinné situace, jako je například sňatek nebo narození dítěte a s tím spojený pocit odpovědnosti za někoho dalšího. To uvedlo 61 procent dotázaných. A 58 procent klientů si pojistku založí proto, že má náhle více peněz.

Naopak jako bariéru pro uzavření pojistky lidé uváděli kromě nedostatku financí i nesrozumitelnost smluv. A pak také přání partnera nebo jiného člena rodiny.

Pro životní pojištění se častěji rozhodují muži, lidé ve věku 24 až 45 let, ženatí či vdané, lidé se závislými dětmi a vysokoškolsky vzdělaní s příjmem nad 20 tisíc korun.

Z průzkumu také vyplynulo, že lidé toho o své pojistce moc nevědí. Dobu trvání smlouvy zná jen polovina lidí, další třetina pouze tuší, kdy smlouva vyprší, a více než desetina to neví vůbec. Částku, kterou za své pojištění platí, znají dvě třetiny klientů. Celkovou částku, na kterou je pojistka uzavřena, už jen 39 % pojištěných.

Podle Rostislava Trávníčka, ředitele marketingu a komunikace NN, je potřeba si vždy při zakládání pojistky pečlivě rozmyslet, jaká krytí lidé potřebují. „Máte rodinu? Jste sportovec? Nemáte úplně radostnou rodinou anamnézu? Vedle toho je ideální si porovnat různé nabídky na trhu a zjistit si, co všechno pokrývají a za jakou částku. Pozornost věnujte pojistné částce. Ta by měla odpovídat nejméně trojnásobku, ideálně pětinásobku ročního příjmu,“ říká Rostislav Trávníček a dodává, že jedině tak bude životní pojištění dobře sloužit a v případě nešťastné události finančně pokryje nejkritičtější období života.

„Na chyby, které děláme v přístupu k pojištění, se zaměřujeme v našem testu Barometr pojištění. Lidé se v něm dozvědí například to, zda mají správně nastavenou výši životní pojistky nebo jak parametrům životního pojištění rozumějí,“ představuje nový produkt Michal Herzig z ČSOB, podle něhož je cílem upozornit na rizika spojená s podceňováním nepříjemných životních událostí a omyly, kterých se v tomto ohledu klienti dopouštějí.