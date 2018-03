Pro toho, kdo žije sám, by mělo být životní pojištění povinností

Paní Zuzaně je něco málo přes padesát. Celý život byla zdravá a celý život chodila poctivě do práce. Přestože žila sama, s penězi neměla problém, slušně vydělávala. Jenže loni v květnu utrpěla mozkovou mrtvici. Několik týdnů byla v nemocnici, pak v rehabilitačním zařízení. I když se její zdravotní stav zlepšuje, je pořád na nemocenské a je ochrnutá na pravou ruku.

Dopis do redakce za ni napsala její přítelkyně, která jí doma pomáhá. Problém je v tom, že se paní Zuzana dostala do zoufalé finanční situace. Pobírá nemocenskou ve výši 7500 Kč, ale jen platba za nájem činí pět a půl tisíce. „Pokud nebude mít peníze na nájem, bude se muset vystěhovat, to je přece nespravedlivé,“ říká naše čtenářka a ptá se: „Kdo pomůže takto znevýhodněnému člověku?“

Dávky hmotné nouze

V podobných případech pomůže stát. „V případě, že se člověk ocitne ve složité životní situaci a nemůže si zajistit prostředky na základní životní potřeby, může se obrátit na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu a požádat o dávky ze systému hmotné nouze,“ říká mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Jde o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, případně dávku mimořádné okamžité pomoci. K žádosti je nutné doložit požadované doklady, mezi které patří potvrzení o příjmu, náklady na bydlení apod. „Žádosti ÚP ČR vyhodnocuje na základě příjmů, nákladů na bydlení a sociálních a majetkových poměrů osob a při výpočtu dávky se vychází z částek životního minima,“ doplňuje mluvčí. V roce 2017 byla průměrná výše příspěvku na živobytí 3 932 Kč, u doplatku na bydlení pak 3 769 Kč.

Žijete sami? Myslete na životní pojištění

Paní Zuzaně je dnes už doplatek na bydlení i příspěvek na živobytí vyplácen, o střechu nad hlavou tedy nepřijde. Musí se ale hodně uskromnit, aby z příjmů vyžila.

Podle odborníka je chyba, že neměla sjednáno životní pojištění. „Pokud někdo žije sám, je životní pojištění téměř povinností,“ míní poradce Partners Jiří Kubík. Jestliže by smlouva byla dobře nastavena, pojištění v případě pracovní neschopnosti by paní Zuzaně dorovnávalo výpadek mezi mzdou a nemocenskou dávkou. „Kdyby navíc měla sjednáno pojištění závažných chorob například na 500 tisíc Kč, dostala by i toto a za předpokladu přiznání invalidního důchodu i pojistnou částku z pojištění invalidity,“ upřesňuje poradce. Ta by obecně měla být v řádech milionů korun, protože většinou poklesne příjem do konce života.

V ČR se dá opravdu pojistit vše, na co si vzpomenete, a podle expertů je pojišťovnictví u nás jedno z nejlepších v Evropě. Životní pojištění stojí v průměru 5 % příjmů a v případě problému se rozhodně může vyplatit. Je ale třeba mít pojištění správně nastaveno. „Obecně se bohužel zajišťují pouze drobné úrazy, které člověka samy o sobě v příjmech moc neohrozí, ale co nikdo neřeší, jsou dlouhodobé výpadky příjmů, ať už při invaliditě či dlouhodobé nemoci, kde bývají výpadky většinou v řádech milionů korun,“ upozorňuje Kubík.

Pamatujte si