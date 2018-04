Komu se vyplatí životní pojištění a co si v běhu času ohlídat

Samostatný mladý člověk, který nemá finanční ani rodinné závazky, by mohl nabýt dojmu, že pro něj životní pojištění není. Že ho nepotřebuje. Je pravda, že když na jeho příjmu nikdo není závislý, není nutné se významně pojišťovat před riziky, jako je například smrt. Otázka je, kdo má jaké cíle. Podle analytiků je vhodné již „v mládí“ uvažovat o pojištění proti riziku invalidity nebo trvalých následků úrazem. Proč?

„Protože mladý člověk má celý život před sebou a v případě nepříjemné události, která by vedla například k některému stupni invalidity, by to pro něj znamenalo nízký příjem z invalidního důchodu po mnohem delší dobu než pro člověka, který má do penze například pět let, již vychoval děti a zaplatil hypotéku,“ vysvětluje analytik společnosti Partners Jiří Šrámek s tím, že takové případy se dějí.

Výhodou uzavření pojistky v mladém věku je navíc i nižší cena pojištění. „Dobré je si již i v mládí zažit pravidelné hrazení pojistného s ohledem na to, že dříve nebo později si ho lidé stejně pořídí. Zní to poněkud drsně, ale tak to je a vyjde to levněji. Rizikové pojištění si sjednávají odpovědní lidé, kteří se jistí před situací, že by nemohli být ekonomicky aktivní, anebo by dokonce byli závislí na péči druhých,“ říká Šrámek.

Výhodou je i to, že v mládí je člověk přece jenom čilejší, než je třeba ve středním věku, což značí, že ho pojišťovna spíše pojistí na všechny zdravotní rizika.

Dlouhodobější zaměstnání

Podle analytiků je další životní změnou, která by se měla projevit v životní pojistce, sjednání úvěru na vlastní bydlení. Aktualizovat si životní pojistku jde, pokud na to bylo pamatováno při uzavření smlouvy, vcelku snadno. A bude to stát méně než založení úplně nové smlouvy.

„V tomto případě platí, že mladý člověk kryje svým životním pojištěním zejména rizika, která by mohla mít dopad na kvalitu života, například na pojistnou událost, která ho vyřadí z pracovního procesu,“ dodává Šrámek.

Rodina a zodpovědnost za ni

S příchodem rodiny se struktura a pohled životního pojištění mění. Nenadálá událost, která vyžaduje finanční krytí, neovlivňuje pouze klienta, ale také životního partnera a děti.

„V takovém případě obsahuje životní pojištění rizika jako smrt z jakýchkoli příčin, případně v doplňku smrt úrazem, již dříve zmíněná invalidita a trvalé následky úrazem a často také denní dávky pracovní neschopnosti,“ vyjmenovává Šrámek, co by v takovém případě měla obsahovat životní pojistka.

Trh nabízí i širokou škálu dalších připojištění. Nastavení pojistky je přitom z podstaty vždy individuální.

Penze, stáří a děti

S přibývajícím věkem, dospíváním dětí, snižováním finančních závazků vůči bankám a podobně potřeba zajištění alespoň co do výše pojistných částek na většinu životních rizik klesá. Je proto třeba neustále revidovat a aktualizovat stávající pojištění, případně využít nabídky modernějších nástrojů určených k zajištění příjmů, které budou v té době k dispozici. Zároveň je však třeba myslet i na krytí nákladů spojených se zdravotní péčí ve vysokém stáří.

„Při změně pojišťovny je nutné si vždy dát dobrý pozor na takzvané ochranné lhůty pojišťovny, čekací doby. To značí, že pojistka bude krýt některá rizika až s odstupem například jednoho až dvou let od uzavření smlouvy. Také je nutné přihlédnout k aktuálnímu zdravotnímu stavu, pokud se za dob trvání původní pojistky změnil k horšímu, je nutné být velmi obezřetný a změnu smlouvy v pojišťovně dobře konzultovat s odborníkem na životní pojištění,“ doporučuje Jiří Šrámek.

Podle něj je životní pojištění čím dál častější produkt, který se objevuje ve finančním portfoliu českých domácností, a nutno dodat, že je to pozitivní jev, protože Česká republika je ve srovnání s vyspělými zeměmi stále unikátní v převyšujícím podílu pojištěného majetku na úkor pojištění vlastního zdraví.