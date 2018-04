Životní pojištění, penzijní připojištění a stavební spoření čekají změny

Životní pojištění

Ke změnám v oblasti životního pojištění dochází již od počátku roku. Zatímco ještě v průběhu loňského roku pojišťovny běžně klientům garantovaly zhodnocení spořící složky pojištění ve výši 4% p.a., od počátku roku přistoupily pojišťovny v souladu s vývojem na finančním trhu ke snížení této garance. Novým klientům již pojišťovny zaručují zhodnocení úspor zpravidla pouze ve výši 3% p.a. Rozdíl mezi touto garancí a skutečně dosaženou výnosností pojišťovny klientům dorovnávají, nejčastěji formou podílů na výnosech. V těch se mohou promítnout i úspory pojišťoven a celkové zhodnocení u konkrétní pojišťovny lze pak stěží dopředu odhadovat.

Letos čeká oblast životního pojištění řada legislativních úprav, které směřují k větší ochraně klientů pojišťoven. Je očekáváno schválení připravovaného zákona o pojistné smlouvě, který by měl sjednotit pojistnou terminologii a ulehčit klientům orientaci v pojistných podmínkách. Dále by mohlo dojít ke schválení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, od něhož se slibuje zkvalitnění zprostředkovaného prodeje pojištění. Vedle těchto zákonů zřejmě dojde i k harmonizaci zákona o pojišťovnictví, který by měl dále posílit finanční dozor pojišťoven a přispět k vyšší bezpečnosti úspor.

Podle sdělení ministerstva financí ke konci loňského roku, není změna úrovně daňové úlevy spojené se soukromým životním pojištěním pro letošní rok aktuální. To však nevylučuje možnost úpravy státní podpory životního pojištění. Zákon dostatečně neřeší některé související otázky (např. předčasná plnění) a zatím nevytvořil rovné podmínky pro poskytovatele doplňkového finančního zabezpečení stáří. Ty by měly být v chystané penzijní reformě již samozřejmostí.

Penzijní připojištění

Nejen životní pojištění, ale i penzijní připojištění čeká v letošním roce legislativní úprava. Ve druhé polovině roku je očekáváno přijetí novely zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem, přičemž účinnost nové úpravy se předpokládá k počátku roku 2004. Hlavním přínosem nového zákona by mělo být oddělení majetku klientů od akcionářů a snaha o snížení nákladů spojených se správou a prodejem penzijního připojištění. Na vlastní správu prostředků by penzijní fondy podle návrhu směly použít jen dvě procenta z celkové průměrné hodnoty majetku.

Pokud bude chystaná novela přijata v navrhované podobě, lze s největší pravděpodobností očekávat ke konci roku nárůst počtu klientů. To proto, že návrh nové úpravy zpřísňuje podmínky, za kterých lze čerpat peníze z ukončeného penzijního připojištění nebo například snižuje výši výsluhové penze. Větší zájem o penzijní připojištění spolu s omezením správcovského poplatku by pak měl účastníkům zabezpečit vyšší zhodnocení úspor.

Reálný výnos penzijních fondů prozatím nedosáhl očekávaných hodnot, což je přičítáno vlivu vysokých provozních nákladů, na kterých má nedokonalá legislativa svůj podíl. Výnosy fondů za rok 2002 by se neměly příliš lišit od hodnot z roku 2001 a díky poklesu inflace tak dojde k reálnému zhodnocení úložek do penzijního připojištění. Z toho důvodu lze očekávat podíl na výnosech za rok 2002 zhruba ve výši kolem tří a půl procenta. V letošním roce by pak proti sobě měly stát dva faktory: očekávaný pokles výnosů na dluhopisovém trhu a snižování nákladů penzijních fondů z důvodu postupné stabilizace trhu. Pokud by v dalším roce došlo k vyššímu nárůstu úrokových sazeb a poklesu výnosů na dluhopisovém trhu, mohou připsané výnosy dosahovat hodnot mezi třemi a čtyřmi procenty.

Stavební spoření

Zvyšující se zatížení, které stavebního spoření působí státnímu rozpočtu, povede v tomto roce k pokračování diskusí a jednání o jeho nové podobě. Již dnes jsou známy některé z navrhovaných změn, jež se dotknou výše státní podpory a podmínek, za kterých bude vyplácena. Především se hovoří o tom, že minimální doba spoření bude prodloužena z pěti na šest až sedm let, zazněla i myšlenka neposkytovat státní podporu dětem do 15 let. Dále by mělo dojít ke zvýšení základny pro určení maximální roční výše státní podpory. Zatímco dnes je to 18 000 Kč, v budoucnu by to mohlo být 22 500 Kč s tím, že podpora bude ve výši 20%, nebo dokonce pouze 10% z této částky.

Konečnou verzi bude parlament schvalovat zřejmě až po bouřlivé diskusi. Proti sobě stojí ministr financí Sobotka, zastánce provedení radikálních změn, které by ulehčily státnímu rozpočtu, ministr pro místní rozvoj Němec, který chce státní podporu zachovat pro případy investic do bydlení a samozřejmě své zájmy budou hájit také stavební spořitelny.

Nový zákon by měl začít platit od roku 2004, koncem roku tedy lze očekávat nárůst počtu nově uzavíraných smluv, protože zájemci o spoření si budou chtít zachovat dnes platné výhodnější podmínky státní podpory. Z hlediska počtu nově uzavíraných smluv nás čeká spíše stagnace, neboť trh začíná být nasycen, smluv o stavebním spoření je již kolem 4,5 milionu. Naopak větší boom by mohlo zažít sjednávání úvěrových smluv, což je pozitivně ovlivněno, mimo jiné, i poklesem úrokových sazeb. Již v loňském roce totiž většina spořitelen přizpůsobila své produkty současnému vývoji na bankovním trhu a snížila úrokové sazby úvěrů i vkladů. Úvěry se tak úročí nejčastěji sazbami kolem necelých pěti procent, vklady pak většinou dvěma až třemi procenty a není vyloučen ani další pohyb směrem dolů.