Češi mají mnohdy nesmyslné životní pojistky, říká odborník

Po mnoha letech byl přijat a podepsán prezidentem nový zákon o distribuci pojištění a zajištění. Co zásadního tato nová právní úprava přináší?

Zprostředkovatelé i pojišťovny budou mít konečně stejná pravidla – podle nového zákona by mělo platit, že pracovníci pojišťoven budou muset plnit stejné požadavky jako poradci, budou muset od klientů zjišťovat stejné údaje. Zároveň se zvyšuje požadavek na úroveň vzdělání. Ti, kdo budou chtít v tomto oboru pracovat, budou muset mít střední školu s maturitou. Novu právní úpravou se zároveň sjednotí regulace pojištění, investic i úvěrů.

K jakým rozporům podle stávající legislativy v praxi docházelo? Můžete to přiblížit na příkladech?

Klient třeba neměl informace o tom, že na smlouvě investičního životního pojištění v prvních letech po jejím uzavření bude mít nulovou hodnotu odkupného a neměl informace o nákladech na uzavření takové smlouvy a její dlouhodobé výkonnosti. To se změní. Nový zákon výslovně předepisuje, že každý klient musí při uzavření smlouvy o investičním životním pojištění dostat přehledný rozpis všech nákladů včetně informace, kolik by obdržel na konci smlouvy, pokud by nedošlo k žádnému zhodnocení odkládaných prostředků.

To znamená, že klienti získají podstatně více informací o sjednávaném produktu.

Přesně tak. Dosavadní právní úprava ukládala obecně při sjednávání životního pojištění podstatně méně informačních povinností, takže klient nemusel dostatečně rozumět podstatě produktu, který si kupuje. To by nový zákon měl odstranit, je ovšem samozřejmě otázkou, zda klient má o takové informace zájem, zda je skutečně ochoten prostudovat podrobné informace, které mu budou podle nového zákona poskytovány. Šanci ale určitě mít bude.

Jaký dopad bude mít novela na obor?

Očekávám, že dojde k jeho dalšímu pročištění, tedy ke snížení počtů pojišťovacích zprostředkovatelů – zůstanou v něm převážně profesionálové, kteří se touto činností chtějí dlouhodobě živit. Z trhu a registru České národní banky naopak zmizí „příležitostní“ zprostředkovatelé, kteří v oboru nechtějí působit naplno. Zákon sice stanoví přechodnou lhůtu dva roky, přesto hned v první fázi pročistí regulace registr pojišťovacích zprostředkovatelů, protože z něj „zmizí“ subjekty, za které nebude zaplacen registrační poplatek ve výši 2 000 korun, a uvidíme, kdo na trhu skutečně působí.

Petr Borkovec (1977) Je předseda představenstva a CEO finančně poradenské společnosti Partners Financial Services

Vystudoval Provozně-ekonomickou fakultu na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, působil zde jako pedagog.

Ve druhé fázi se projeví náročné zkoušky a požadavek na minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, člověk s nižší dosaženým vzděláním už nebude moci nabízet pojištění. Zároveň se zavede roční udržovací poplatek za registraci ve výši 1 000 korun. Kdo ho nezaplatí, bude z registru pojišťovacích zprostředkovatelů automaticky vyřazen. Registr tak bude obsahovat pouze skutečně fungující zprostředkovatele, což umožní efektivnější kontrolu ze strany České národní banky, která poprvé za 20 let ze svého vlastního registru bude schopná poznat, kdo v oboru opravdu působí.

Jaké další změny přinese zákon klientům?

ČNB bude mít více nástrojů a pravomoci k dohledu nad pojistným trhem. U investičního životního pojištění budou všichni distributoři nově muset poskytovat klientovi radu na základě analýzy jeho požadavků, cílů, rizik, finanční situace, znalostí a rizikové tolerance. Což je vlastně novinka, která přichází z regulace investicí. U firemních obchodů, kdy zaměstnavatel přispívá zaměstnancům na pojistné, už nebude možné, aby zaměstnavatel určoval zaměstnancům, u jaké společnosti si mají sjednat pojistnou smlouvu.

Potřebuje u nás pojišťovnictví regulaci?

Pojišťovací zprostředkovatelé mají svou vlastní regulaci již od roku 2005 a je to dobře. V současné době bylo potřeba dohnat ostatní segmenty regulovaného finančního poradenství tak, aby tato regulace byla na stejné úrovni, a to nejen proto, že nám to nařizuje Evropská unie. Navíc nová regulace se týká nově všech distributorů pojistných produktů a stejná pravidla jednání s klientem při sjednání pojištění musí dodržovat i zaměstnanec banky či pojišťovny, stejně jako finanční poradce.

Když to shrneme, s jakými hlavními problémy se tedy pojišťovnictví potýká?

Jako problém jsme vnímali právě rozdílný přístup ke klientům ze strany zaměstnanců pojišťoven pracujících na přepážkách a pojišťovacích zprostředkovatelů. Ta druhá skupina byla dlouhodobě znevýhodněna, protože na ně dopadalo více povinností souvisejících se zprostředkováním. Přímý prodej byl prostě jednodušší, a to se teď srovná. Další problémem byl velký počet poradců vedených v registru pojišťovacích zprostředkovatelů, z nichž určitě velká část tuto činnost prakticky nevykonávala. ČNB neměla nástroj na pročištění registru, aby získala reálný obraz velikosti trhu, a možná i proto trochu rezignovala na výkon dohledové činnosti. Díky nově nastaveným odpovědnostem a systému registrací by i tento problém měl být novou regulací odstraněn.

Jaký mají Češi o životní pojištění zájem?

Trendem posledních let v životní pojištění je pokles počtu aktivních smluv, rapidní pokles jednorázových pojistných smluv, ale naopak růst průměrného pojistného. Silným trendem je také přechod z investičního životního pojištění na rizikové pojištění bez investiční či spořící části. Pokud tento trend porovnáme s neživotním pojištěním, zde naopak dochází k růstu počtu smluv. Češi tak více chrání svůj majetek než své zdraví a život.

Jak jsou na tom Češi s nastavením životních pojistek. Mají je sjednány tak, aby je dobře ochránily?

Z dat od pojišťoven víme, že Češi nemají životní pojistky dobře nastavené. Zejména u hlavních rizik, jakými jsou dlouhodobá pracovní neschopnost, invalidita a smrt, mají Češi sjednané příliš nízké pojistné částky. Často jde o sumy do 500 tisíc korun, což je pro živitele rodiny nedostatečné. U hlavních rizik by se pojistná ochrana měla pohybovat řádově v milionech. V životním pojištění jsou tedy Češi velmi často podpojištění. Existují smlouvy, kdy je živitel rodiny pojištěný pro případ smrti jen na částku ve výši 100 000 korun a přitom má třeba ženu na mateřské a malé děti.

Řada lidí má sjednaná také nesmyslná připojištění, která jim neřeší vážné problémy. Běžné je pojištění drobných úrazů a úrazových tarifů obecně. Přitom pravděpodobnější než úrazy jsou nemocenské a zdravotní komplikace. Řada pojištěných má také špatně chráněné riziko invalidity, která rodinný rozpočet ohrožuje nejvíce.

V příštím roce plánujete založit novou pojišťovnu Simpleu, která se chce zaměřovat na životní pojištění, a to i přesto, že trh životního pojištění klesá. Kde pro ni vidíte prostor na trhu?

Současné produkty jsou strašně nepřehledné a málokdo všemu porozumí. Prostor konkurovat vidíme hlavně v jednoduchosti, srozumitelnosti a kvalitě produktu a služeb. Budeme se zaměřovat na pokrytí hlavních rizik spojených s výpadkem příjmu – tedy na rizika pracovní neschopnosti, invalidity a smrti. Naše životní pojištění bude oproti současným produktům srozumitelné pro všechny klienty. My před nimi nebudeme nic skrývat, nebudeme mít desítky stran pojistných podmínek, vše jim přehledně vysvětlíme. Dále budeme oproti jiným féroví – dneska některé pojišťovny uzavřou smlouvu a neřeší vůbec zdravotní stav klienta. Když se mu ale něco přihodí, tak si ho proklepnou zpětně a vlastně až v tom momentě klient zjistí, na co všechno nebyl pojištěný. Takže klient platí 20 let pojistné a vůbec neví, na co je pojištěný. My mu to řekneme hned na začátku a pak se již nebudeme vymlouvat.

Čím dalším chcete konkurovat?

Na životních pojistkách mi vadí zamykání klientů ve starých typech produktů, které jsou drahé a nemají všechny výhody produktů určených pro nové klienty. U nás budou moci mít všichni klienti vždy ten nejnovější produkt. Pokud zlevníme novým klientům, zlevníme i těm stávajícím. A to bez nutnosti rušit smlouvu a podstupovat znovu zkoumání zdravotního stavu. Neposlední výhodou bude naše rychlost. Jak z pohledu vývoje, tak především při tom, když se klientům něco přihodí a potřebují rychle peníze. Zde to musí opravdu šlapat.