GLOSA: Kupovat životní pojistku přes web je dobrodružství

Nebo se spíš mění v bažinu, kam oko dohlédne. O tom, jak je či není životní pojištění úžasné, se najdou textů tisíce. Ale pořádná kalkulačka, která by uměla porovnat pojistky více ústavů, třeba jako srovnávače povinného ručení, nikde není.

Přesto dávám odvážně všanc své nacionále a na serverech www.pohodlnezdomova.cz a www.chytryhonza.cz se zaregistruji. Vzápětí mi na e-mail přichází ujištění, že se mému případu budou s náležitou péčí věnovat. Pro jistotu zkouším infolinku, na webu Pohodlnezdomova.cz je s poznámkou "Volejte kdykoli". Čtyři pokusy během úterního odpoledne a večera jsou však neúspěšné – telefon nikdo nezvedá ani nevolá zpět. Štěstí nemám ani ve středu, takže to "kdykoli" je dost nedůvěryhodné.

A pak to začne. Ve čtvrtek volají od chytrého Honzy a ptají se, zda je můj požadavek aktuální, aby jej mohli předat specialistovi, s kterým se mohu sejít. A to je přesně to, čemu jsem se chtěla vyhnout.

Z Pohodlnezdomova.cz se do redakční uzávěrky neozvali. Jsem jen zvědavá, jak dlouho budu ještě ze své e-mailové adresy odrážet jejich nabídky, protože toho, že získali kontakt, jistě využijí.

Závěr? Jestli si opravdu chcete uzavřít životní pojištění, obraťte se na makléře, jehož vám doporučí kamarád. Stále ještě je to nejbezpečnější cesta k dobrému poradenství.

Na co dát pozor, uzavíráte-li pojistku přes internet

Existují portály, kde vám slibují porovnání pojistek. Vyplníte dost podrobný dotazník, odkliknete a nic, přijde jen e-mail, že se vám během několika hodin či dní ozvou s přehledem nabídek.

Na jiných serverech též vyplníte dotazník a začnou vám volat pojišťováci, každý by vás chtěl za klienta a každý nabízí to nejlepší.

Paradoxně nejkonkrétnější jsou stránky, kde nabízejí jen jeden produkt – tam dokážou skutečně spočítat, kolik bude stát pojistka. Vyzkoušet můžete třeba online pojištění wüstenrot24. Případné porovnání si však musíte udělat sami.

Podivné by vám mělo přijít, když: