Životní pojištění roku 2005

1. ING Nationale Niederlanden životní pojišťovna, organizační složka – Investor Plus

2. Česká pojišťovna a.s. – Dynamik

3. Allianz pojišťovna, a.s. – Global Invest

U vítěze je oproti minulému roku ovšem malá změna - tentokrát nevyhrál díky rizikovému životnímu pojištění, ale produktu Životní pojištění Investor Plus.

To poskytuje klientům pojistné krytí a finanční zajištění penze s možností investovat do investičních fondů. Pojištění umožňuje flexibilně měnit rozsah pojistné ochrany a tím reagovat na aktuální potřeby pojištěných. Pojištění poskytuje pestrý rozsah připojištění, nejširší nabídku fondů a možnost investovat do českých akcií i při nízkých měsíčních úložkách.

Druhou příčku obsadilo životní pojištění Dynamik od České pojišťovny, které je nejprodávanějším životním pojištěním u nás. Dynamik patří do kategorie flexibilních pojištění s garantovanou úrokovou mírou a umožňuje měnit celou řadu jeho vlastností v průběhu pojištění podle momentální situace pojištěného.

Bronzovou pozici si zajistila pojišťovna Allianz svým programem Global Invest. Jedná se o investiční životní pojištění, které nabízí pestrou škálu připojištění a možnost si toto pojištění takzvaně ušít na míru.

Letošním výsledkům jednoznačně dominovalo investiční životní pojištění. „Odlišnost tohoto pojištění spočívá ve zvýšené flexibilitě a v možnosti zákazníků rozhodovat o tom, do jakých fondů budou jejich úspory pojišťovnou investovány,“ říká analytik pojistného trhu Dušan Šídlo.

Zvýšené poptávce po investičním životním pojištění nahrál převážně pozitivní vývoj na kapitálových trzích. Zájem o životní pojištění rovněž těží z možnosti daňového odpočtu zaplaceného pojistného až do výše 12 tisíc korun měsíčně.