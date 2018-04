Cestovní a životní pojištění: kolik dostanete při vážném úrazu

Během letních měsíců vyráží řada lidí do exotických destinací, kde zkoušejí i zážitkové a sportovní aktivity. Ty ale mohou být rizikové. Můžete se v těchto případech spolehnout na svoji životní a úrazovou pojistku?

Rozdíl mezi životní pojistkou a cestovním pojištěním

Pro případ zdravotních komplikací na dovolené je třeba mít primárně sjednané cestovní pojištění. To kryje zejména léčebné výlohy v případě zdravotních potíží, tedy náklady na léčbu v zahraničí, transport do nemocnice a případně zpět do České republiky, a také odpovědnost za škodu vůči třetím osobám. Dále nabízí pojištění zavazadel, storno zájezdu či úrazové pojištění. Cestovní pojištění se sjednává většinou na krátkou dobu, funguje tedy po dobu dovolené.

Naproti tomu životní pojištění bývá sjednané na mnohem delší dobu, na roky. Kromě některých výjimek ale před následky úrazů, ke kterým dojde v zahraničí, také ochrání. Nemá ale hradit výlohy v zahraniční nemocnici. Jeho posláním je pokrýt dlouhodobý nebo krátkodobý výpadek příjmů, pokud živitel rodiny nebo jednotlivec nemůže ze zdravotních důvodů pracovat. Jak ale pomůže cestovní pojištění v porovnání se životním, pokud po karambolu zůstanou zdravotní následky nebo dotyčný dokonce zemře?

Životní pojistka umí ochránit jak před následky úrazů, tak i nemocí. A částky, které poškozený od pojišťovny dostane, bývají výrazně vyšší. Cestovní pojištění obvykle umožní sjednat jen balíček pro krytí následků úrazů, nemocenské problémy standardně nezahrnuje.

Rozdíl mezi cestovním a životním pojištěním Kolik dostanete v případě trvalých následků úrazu? Vážná neurologická porucha mozku po těžkém poranění, např. po špatném doskoku do vody (80 až 100 % tělesného poškození, liší se podle pojišťovny) Cestovní pojištění: 400 tisíc až 500 tisíc



Životní pojištění: 2 miliony až 4 miliony Kč

Ztráta ruky v zápěstí (50 % tělesného poškození, liší se podle pojišťovny) Cestovní pojištění: 250 tisíc Kč



Životní pojištění: 500 tisíc Kč až 900 tisíc Kč

Úplná ztuhlost loketního kloubu po úrazu ruky (30 % tělesného poškození, liší se podle pojišťovny) Cestovní pojištění: 150 tisíc Kč



Životní pojištění: 200 tisíc až 300 tisíc Kč

Poznámka: Pojistná částka u cestovního pojištění ve výši 500 000 Kč bez progrese, u životního pojištění 500 000 Kč s progresí

Kolik v rámci cestovního pojištěné dostanete? Sumy jsou poměrně nízké. Třeba u smrti úrazem se pojistné částky pohybují mezi 100 tisíci až 500 tisíci korunami. U trvalých následků úrazu to bývá suma od 200 tisíc do 500 tisíc korun, ve výjimečných případech pak i 1 milion. Navíc u cestovního pojištění nemají zpravidla pojišťovny tzv. progresivní plnění. To zjednodušeně znamená: čím těžší následek úrazu, tím více pojišťovna zaplatí. O jak velké rozdíly může jít, zjistíte v boxu.

Na co dát pozor u životní pojistky

Pokud máte správně nastavené životní pojištění, mělo by ochránit před zdravotními problémy způsobenými jednak úrazem, ale také nemocí, která bývá častější. Vyřeší navíc mnohem více problémů než úrazové pojištění, například invaliditu, delší pracovní neschopnost, závažné nemoci.

Je ale třeba si dát pozor na některé případy, které souvisejí s rizikovými aktivitami, a s nimiž mohou nastat problémy také u úrazového pojištění v rámci cestovního pojištění. Jaké to mohou být?

Plánujete se na dovolené potápět? Velká část pojišťoven ho zejména z úrazového krytí vylučuje. Některé pojišťovny od hloubky 40 metrů a více, jiné pojišťovny již od hloubky 5 metrů a více.

Pozor si dejte také na parašutismus, paragliding či bungee jumping, velká část pojišťoven tyto aktivity vylučuje.

Problém s plněním může nastat i při dalších zážitkových akcích, jako jsou vodní lyžování, rafting, canyoning, sjezd na jízdním kole.

Zvláštní kapitolu tvoří horolezectví. To pojišťovny opět nekryjí, maximálně lezení po ferratách, kde je potřeba pouze helma, sedací úvaz či smyčka s karabinami.

Stejně tak pojišťovny vylučují vysokohorskou turistiku, a to od určité nadmořské výšky. Některé pojišťovně vadí výška od 5 000 m.n.m., jiná může mít problém již s turistikou od 3 000 m.n.m., což jsou běžné výšky v Alpách.

Pozor si dejte také v případě, pokud cestujete do nějaké exotické nebo rozvojové země mimo EU, zejména pak je-li v dané oblasti zvýšené riziko. Ministerstvo zahraničí obvykle nedoporučuje do daných oblastí jezdit z důvodu války, občanských nepokojů. Situace se pak liší podle jednotlivých připojištění.

Pokud cestujete na delší dobu, na více než tři měsíce, měli byste to pojišťovně hlásit. Znamená to takzvanou změnu rizika a následkem může být zvýšení ceny.

Vzhledem k aktuální situaci v Evropě si také pohlídejte výluku pro případ teroristických útoků. Ne všechny pojišťovny toto riziko kryjí. Je sice možné, že individuální případy by pojišťovna mohla plnit nad rámec pojistných podmínek, ale jisté to není.



Spolehlivá pojistka, jak to udělat?

Pokud plánujete cestu do exotické země, nebo si chcete užít během dovolené také nějaké rizikovější sporty, vyplatí se buď v pojišťovně nebo u poradce ověřit, zda se vaše pojistka na dané riziko vztahuje. Jestliže ne, pak se vyplatí se krátkodobě připojistit, případně uzavřít krátkodobé úrazové pojištění pro případ rizikových aktivit, ať už samostatně, nebo ve zmiňovaném cestovním pojištění. Je lepší se raději správnému pojištění chvíli věnovat, než být pak nepříjemně překvapen.