Odborník radí, jak se pojistit před ztrátou peněz kvůli nemoci či úrazu

Připojištění životního pojištění je možné rozdělit do dvou kategorií. První se zaměřuje na dlouhodobé či trvalé dopady zdravotních komplikací, druhá se dotýká těch krátkodobých. Jsou to komplikace, které trvají méně než jeden rok.

Chcete mít finanční jistotu? Vplňte tabulku a zjistěte, která banka vám pojištění poskytne nejlevněji

Jaké připojištění si sjednat, to je otázka velmi individuální. Záleží na příjmech a výdajích člověka nebo jeho rodiny a také na výši finančních rezerv. Někteří lidé se do problémů dostanou již po měsíci, jiných se výrazně nedotkne ani půlroční výpadek příjmu.

Existuje ovšem určitý základ, který by neměl chybět u žádného klienta. Reaguje na situace, které hodně otřesou lidskými životy. Jsou to:

invalidita

smrt

dlouhodobá pracovní neschopnost

Pojistka dokáže nahradit ušlé příjmy, případně i jednorázové náklady související s novou životní situací. Může jít o úpravu bydlení pro bezbariérový přístup, přestavbu automobilu nebo nákup zdravotních pomůcek.

Tato připojištění by měla zahrnovat jak úrazové, tak i nemocenské příčiny zdravotního omezení. Pozor proto na případy, kdy se připojištění vztahuje jen na úrazy. Je sice výrazně levnější, ale množství pojistných událostí, za které dostane klient zaplaceno, je hodně omezené.

1 Invalidita

K invaliditě může dojít úrazem i nemocí, ale podle statistik je mnohem častější druhá příčina. Úrazy tvoří jen 4 % z celkového počtu. Mezi nejčastější příčiny, které rozšiřují řady českých invalidů, jsou nemoci svalové a kosterní soustavy, následují duševní poruchy i poruchy chování, na třetím místě jsou pak novotvary.

Pokud se člověk zařadí mezi invalidy, přichází dlouhodobě o výdělky v řádech statisíců až milionů korun. Kdo není finančně zajištěný, měl by invaliditu považovat za největší hrozbu pro svůj příjem. Ohrožení se dotkne celé rodiny. Háček je v tom, že bývá přiznána nejčastěji až po roce léčení. Než se pacient stane podle státních tabulek invalidním, nějakou chvíli to trvá. Ale výplata mezitím nechodí, nebo je snížena.

Existují tři stupně invalidního důchodu. U prvního a druhého stupně se předpokládá, že se člověk třeba po případné rekvalifikaci znovu zapojí do pracovního procesu. Třetí stupeň většinou znamená natolik vážné postižení, že návrat do práce je velmi nepravděpodobný.

O tom, co se stane s rozpočtem rodiny, když se živitel stane invalidou, čtěte zde.

2 Smrt

Podstatou pojištění je zabezpečení blízkých. Smysl má hlavně tehdy, pokud jsou na klientovi finančně závislí další členové rodiny - děti, partnerka či partner. Druhým důvodem je i možné zajištění plánovaných životních cílů člověka a jeho rodiny jako například studium dětí na vysoké škole. Uvažovat by o něm měli též lidé zadlužení, zejména ti, kteří mají vysokou hypotéku.

Pojišťovny rozlišují pojištění smrti podle její příčiny na úmrtí z obecných příčin (úrazem i nemocí), smrt způsobenou úrazem, smrt způsobenou úrazem při dopravní nehodě a další. Nejdůležitější je první jmenovaná. Rozšíření o ty další je už na zvážení každého člověka.

Statistiky říkají, že úrazy tvoří u mladých lidí 60 % všech příčin úmrtí, u lidí od 30 let pak 30 %. S přibývajícím věkem se procento úrazů snižuje. U padesátníků a šedesátníků pak už vévodí smutnému žebříčku novotvary a nemoci oběhové soustavy.

3 Pracovní neschopnost

Jestliže člověka vyřadí úraz nebo nemoc, dokáže pojistka dorovnat schodek způsobený snížením příjmu nebo jeho úplný výpadek. Na krátkodobou pracovní neschopnost, kterou mají na svědomí menší nemoci a úrazy, se vyplatí mít připravenou vlastní finanční rezervu.

Pojištění pracovní neschopnosti je smysluplné, až pokud je delší než jeden či dva měsíce. Pojišťovny nejčastěji nabízejí plnění až od 15. dne prvního, nebo druhého měsíce neschopnosti. Poté vyplácejí sjednanou dávku za její každý další den. Podle statistik vyřadí Čechy z pracovního procesu nejčastěji nemoci dýchací soustavy, nemoci svalové a kosterní soustavy nebo úrazy.

Doplňková připojištění vám zaplatí lepší léčbu

Pojišťovny nabízejí ještě také tzv. doplňková připojištění. Jsou to trvalé následky úrazu, závažné nemoci, denní odškodné úrazu (tělesné poškození úrazem) a hospitalizace. Souvisejí s obtížnou životní situací způsobenou zdravotními problémy a pomohou financovat třeba lepší léčbu nebo přilepší u výdajů spojených s přizpůsobením zhoršenému zdravotnímu stavu.

Využijete je v situacích, kdy vaše zdravotní situace ještě není tak vážná, ale už máte nějaká omezení. Například ztráta jednoho nebo dvou prstů způsobená úrazem nebude znamenat pro klienta invaliditu, ale z připojištění trvalých následků úrazu bude pojišťovna plnit.

1. Trvalé následky úrazu

Připojištění invalidity lze doplnit dalším, které zahrnuje trvalé následky úrazu. Vztahuje se i na takové, po nichž nemáte nárok na invalidní důchod. Pokud úraz zanechá trvalý následek, plní pojišťovna určité procento ze sjednané pojistné částky. Může se jednat například o ztrátu končetiny, omezení hybnosti, poškození konkrétního orgánu a řadu dalších. Pojišťovny vyplácejí podle tzv. oceňovacích tabulek. Tedy například:

Ztráta trvalého zubu - asi 1 %



Ztráta prstu na ruce - asi 10 až 20 % podle prstu



Ztráta dolní končetiny mezi kyčelním a kolenním kloubem - asi 60 až 70 %

2. Závažné nemoci: na podmínky se ptejte do detailu

Pokud člověka postihne závažné onemocnění, které je popsáno v pojistných podmínkách, pojišťovna vyplatí sjednanou částku, nebo její část. Ale je třeba se nejdříve zorientovat. Nabídky pojišťoven se liší nejen počtem nemocí, které pojistka zahrnuje, ale i rozsahem definic u jednotlivých nemocí. Co to znamená?

Velká část pojišťoven má pro závažné choroby poměrně přísná kritéria: v jakém je onemocnění stadiu, jak jej nemocný získal nebo zda přímo ohrožuje život pacienta. V některých případech může navíc definice pojišťovny ukazovat spíše na invaliditu. Připojištění závažných nemocí by mělo zajišťovat prostředky po dobu průběhu léčby, případně doplňovat ušlé příjmy. Je to také cesta, jak pojistit děti.

3. Denní odškodné úrazu

Připojištění slouží na pokrytí výpadku příjmů v průběhu léčení následků úrazu, který může i nemusí zanechat trvalé následky. Výplaty od pojišťovny se dočkají pouze ti klienti, jejichž postižení bylo způsobeno úrazem.

Pojišťovna vyplácí buď denní dávku dohodnutou ve smlouvě, případně procento ze sjednané pojistné částky. Pojistka je většinou uznána od prvního dne po úrazu, pokud léčení přesahuje určitou dobu. Aby měl tedy poškozený na peníze nárok, musí se z následků úrazu léčit minimálně po dobu, která je definovaná v pojistných podmínkách. Nejčastěji pojišťovny nabízejí variantu alespoň 8 dnů léčení.

4. Hospitalizace až po třech dnech v nemocnici

Pokud člověk skončí v nemocnici následkem úrazu nebo nemoci, vyplácí pojišťovna sjednanou denní dávku za každý den pobytu ve zdravotnickém zařízení. Některé pojišťovny opět uznávají nárok na pojistné až v případě, kdy člověk stráví v nemocnici určitý minimální počet dnů. Zpravidla to bývají alespoň tři dny.

Samotná hospitalizace člověka finančně příliš neohrožuje. Náklady s tím, že člověk leží v nemocnici, nejsou tak vysoké. Smysluplnější je tento druh připojištění zejména u malých dětí. Vyplácená dávka může být využita k tomu, aby jeden z rodičů nemusel být v práci a mohl trávit čas s dítětem v nemocnici.

Rady na závěr