Životní pojištění: vyšší úrok ještě do konce roku

Toto snížení nahrává pojišťovnám, které tak mohou lákat nové klienty na „lepší“ podmínky, pokud uzavřou a zaplatí pojistku ještě do konce roku. O životní pojistce by však měl člověk uvažovat tehdy, pokud ji bezpodmínečně potřebuje - například při čerpání hypotečního úvěru nebo chce-li finančně zabezpečit svou rodinu.



Míra zhodnocení je součástí smlouvy

Technická úroková míra jako zajištěné zhodnocení je součástí pojistné smlouvy, proto je její výše zajištěna po celou dobu trvání smlouvy. Avšak ne každý pojišťovací ústav je schopný dosáhnout automaticky takového zhodnocení, proto případný rozdíl dorovnává svým klientům prostřednictvím podílů na zisku, kterého pojišťovna dosáhla. O to se však klienti nemusí starat, protože o svůj „zaručený výnos“ nepřijdou.

I nově stanovené garantované zhodnocení vkladů klienta nad dvěma procenty je rozhodně vyšší než u termínovaných vkladů v bankách. Nevýhodu však je, že peníze jsou v pojišťovně dlouhodobě uloženy a za výplatu před vypršením smlouvy si pojišťovna naúčtuje vysoké penále. „I toto zhodnocení bude při nynější prakticky nulové inflaci a úrovni vkladových úrokových sazeb v bankách velmi zajímavé, klienti, kteří využijí dosavadní nabídky, však na včasném uzavření životního pojištění mohou vydělat,“ uvádí člen představenstva a ředitel divize životního pojištění ČSOB Pojišťovny Karel Svoboda.Například pokud třicetiletý muž vloží nyní do kapitálového životního pojištění jednorázově 100 tisíc korun, pak po 20 letech pojištění obdrží při tříprocentním garantovaném zhodnocení, což je v současnosti nejčastěji nabízený výnos, minimálně 150 tisíc korun, zatímco při zaručeném výnosu 2,4 procenta to bude 135 tisíc korun, tedy o 15 000 korun méně.

Garantované zhodnocení neboli takzvaná technická úroková míra však tvoří jen část celkového výnosu, který pojišťovny klientům u kapitálových životních pojištění připisují. Kromě něho totiž získávají ještě podíl na zisku, což je proměnlivá část výnosu, jejíž výše je závislá na výsledku hospodaření pojišťoven. V minulých třech letech byl přitom podíl na zisku obvykle vyšší než garantované zhodnocení a celkový výnos se pohyboval až kolem šesti až osmi procent, při vyšší inflaci ve druhé polovině 90. let pak dokonce kolem 13 až 15 procent.



Další změny v pojištění záleží na poslancích

Pokud projde parlamentem novela zákona o dani z příjmu, změní se řada podmínek v oblasti životního pojištění. Nová úprava stanovuje, že nebude možné na konci roku doplatit pojistné formou mimořádného pojistného pro získání daňové úlevy. Důvodem je, že mimořádné pojistné lze kdykoliv vybrat, tudíž by se na toto zaplacené pojistné neměla vztahovat daňová úleva.

Další změna by se měla týkat „malých pojistek“ - to znamená těch, u kterých se platí malé roční pojistné. Ty už by nemělo být možné odečíst od daňového základu. V současnosti se zvažuje minimální roční pojistné 2400 až 4200 korun. Tento návrh souvisí s administrativní náročností a minimální daňovou úlevou u smluv s nízkými částkami.

Na druhou stranu by se měl zjednodušit proces při výpovědi životní pojistky. Při vracení daňové úlevy by podle návrhu nemusel klient podávat daňové přiznání.