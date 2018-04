Nelžete o zdravotním stavu, můžete přijít o peníze

„Chování některých poradců vede k problémům. Stává se, že při rychlém uzavření smlouvy k životnímu pojištění se zdravotní stav klienta neuvede podle skutečného stavu. A pak ve chvíli, kdy má pojišťovna vyplatit pojistku, odmítne plnění. Najde rozpory v tom, co klient o svém zdravotním stavu uvedl do smlouvy a co je skutečností. Může i smlouvu vypovědět. Klient tak nemusí dostat ani korunu,“ říká Ondřej Hatlapatka.

Mnoho klientů si myslí, že už podpisem pojistná smlouva vstupuje v platnost. Smlouva ale platí jen v systému jakéhosi předpojištění. Nabízí pojistné krytí, které je nižší a bez zkoumání zdravotního stavu. Skutečná akceptace smlouvy ze strany pojišťovny se uskuteční až ve chvíli, kdy si pojišťovna ověří zdravotní stav klienta. A to trvá i déle než měsíc.

„Jako je nezbytné mít smlouvu správně nastavenou z pohledu krytých rizik, tak je důležité mít správně vyplněný zdravotní dotazník,“ vysvětluje Ondřej Hatlapatka.

Cesta smlouvy

Smlouva od finančního poradce nejdříve putuje na centrálu pojišťovny, kde prochází schvalovacím procesem. Kontrolována jsou data klienta, správnost vyplnění smlouvy, správný propočet pojistného a překontrolován je i zdravotní stav klienta. Právě ten určuje, zda pojišťovna s klientem uzavře smlouvu, nebo ne. Případně za jakých podmínek.

Pokud pojišťovna zjistí, že má klient zdravotní problém, může si ještě navíc vyžádat další dokumenty od lékaře, či dokonce lékařskou prohlídku. Teprve, když sama uzná klienta za hodného pojistky, je pojištěn.

„Klient s poradcem by se proto při uzavírání smlouvy měli řídit heslem: nelhat a nezatajovat zdravotní stav. Má to jednoduchý důvod. Lež je cesta k neplnění, případně příležitosti pro pojišťovnu od pojistné smlouvy odstoupit,“ říká Ondřej Hatlapatka.

Může se stát i to, že klient platí roky pojistku, ze které následně neuvidí ani korunu. „A věřte, že pokud pojišťovna nemá na začátku podezření, nežádá si o výpis ze zdravotní karty klienta, ke kterému ji dáváte souhlas podpisem smlouvy,“ upozorňuje Hatlapatka. Zdravotní dokumentaci si tak vyžádá až v případě problému a může plnění odmítnou právě kvůli zamlčeným informacím. Klient to pak „neuhraje“ ani na to, že se jeho zdravotní stav po letech změnil. Změnu totiž musí v průběhu pojištění vždy oznámit.

Přístup pojišťoven

Zákon uvádí, že lidé musejí před sjednáním pojistné smlouvy sdělit zdravotní stav podle pravdy. Na trhu jsou pojišťovny velmi benevolentní ke zdravotnímu stavu klienta, což ale může vést k vyšším nákladům na krytí zdravotních rizik. Jiné pojišťovny jsou v posuzování zdravotního stavu klientů důslednější a některé ústavy pojišťují jen vesměs zdravé osoby.

Zdravotní stav je klíčový i z hlediska ceny. Největší dopad na smlouvu, jak po stránce cenové, tak i zdravotní, mají dvě připojištění. Je to invalidita z důvodu nemoci a úrazů a pracovní neschopnost z důvodu nemoci.

„Díky těmto připojištěním, mimochodem těm, které by v pojistné smlouvě neměly chybět, si pojišťovna velmi striktně kontroluje zdravotní stav klienta. Při akceptaci potom může určit, že ho vezme za podmínek sjednaných v návrhu, nebo za zvýšenou cenu, případně s výlukami, nebo vůbec,“ vysvětluje poradce Hatlapatka.

Výluky jsou definovány v pojistných podmínkách nebo přímo ve smlouvě a říkají, kdy pojišťovna peníze nevyplatí. Mnoho pojišťoven zvýhodňuje ceny pojistných smluv klientům za zdravý životní styl. Pokud déle než pět let nekouříte, máte lepší cenu pojištění, než kdybyste kouřili. Zohledňována je i obezita, pití alkoholu nebo případná závislost na drogách. A existují i benefity za to, když pravidelně navštěvuje preventivní prohlídky u lékaře.

Rady klientům, co si ohlídat

Klienti, kteří chtějí mít jistotu, že jsou skutečně včas a řádně pojištěni, by při uzavírání smlouvy s poradcem měli vyžadovat následující postup: