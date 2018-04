Kterou variantu životního pojištění si vybrat. Daňovou, či nedaňovou?

Do konce března 2015 se musí všichni klienti pojišťoven, kteří mají uzavřené soukromé životní pojištění, rozhodnout a vybrat si jeden ze dvou režimů: daňově zvýhodněný režim a daňově nezvýhodněný režim. Více o změnách čtěte v článcích Daňové slevy u životních pojistek se mění, Ohlídejte si životní pojistku, abyste nepřišli o daňovou úlevu a v komentáři zde.

Nová pravidla jsou však jasná jen zdánlivě. Když si totiž vezmete vaši konkrétní situaci, odpovědi na to, co udělat, jednoduše nenajdete. A neuvážené rozhodnutí pak může přijít poměrně draho. Než tedy uděláte finální rozhodnutí, přečtěte si odpovědi na následují otázky, které připravili odborníci z poradenské společnosti Partners.

1. Panikařím?

Vyvarujte se unáhlených rozhodnutí. Změna zákona není důvodem k ukončení stávajících smluv, jak mohou tvrdit někteří nekalí prodejci životního pojištění. Smlouvy bude možné upravit tak, aby do budoucna splňovaly podmínky pro jednu, či druhou variantu daňového režimu.

Nezapomeňte, že smlouvu životního pojištění jste sjednali na dlouhou dobu a když ji předčasně ukončíte, přijdete o zaplacené poplatky – počáteční náklady smlouvy, které u nové smlouvy musíte platit nanovo.

2. Chybí mi informace?

Nebojte se ozvat, ptejte se. Kontaktujte vašeho finančního poradce, případně zástupce pojišťovny, se kterým jste smlouvu uzavřeli. A znovu si připomeňte, jakou roli měla splňovat životní pojistka ve vašem finančním plánu. Sloužila primárně ke krytí rizika (zajištění k hypotéce, zabezpečení rodiny či vás samotných), nebo jste ji využívali k dlouhodobé tvorbě finanční rezervy?

3. Chci si i nadále uplatňovat daňové zvýhodnění?

Pojišťovny nyní rozesílají dopisy, ve kterých navrhují změnu, abyste převedli smlouvu do daňového režimu. Pokud na dopis nezareagujete, bude pojišťovna předpokládat, že s navrženou změnou souhlasíte. Sledujte tedy pečlivě, co vám pojišťovna napíše. Většina pojišťoven převedení nabídne automaticky, ale nemusí to tak být u každé, proto si dopis přečtěte pozorně. Někde se může stát, že budete muset podepsat s pojišťovnou dodatek, který zakáže provádět mimořádné výběry ze smlouvy do 60 let věku.

4. Mám na smlouvě větší obnos peněz, které budu potřebovat?

Pokud ano a zároveň chcete nadále na smlouvě uplatňovat daňové zvýhodnění, je třeba provést do konce roku částečný výběr, aby se tyto prostředky na smlouvě neuzamkly.

5. Chci vůbec smlouvu s daňovým zvýhodněním?

Tento režim je dobré zvolit, zejména pokud využíváte smlouvu k vytváření dlouhodobé finanční rezervy, případně na smlouvě máte sjednáno zejména riziko smrti, nebo vám na smlouvu přispívá zaměstnavatel.

6. Kdy mám zvolit smlouvu bez daňového zvýhodnění?

Tento režim je dobré zvolit, zejména pokud plánujete ze smlouvy před 60. rokem života vybírat část finančních prostředků (například na předčasné splacení hypotéky, na studia pro děti apod.), nebo pokud máte na smlouvě sjednaná daňově neuznatelná rizika (všechna ostatní kromě rizika smrti a dožití).

7. Co když nechci již nadále využívat daňové výhody?

Pokud nadále nechcete mít smlouvu s daňovým zvýhodněním, musíte se pojišťovně ozvat a nabízený dodatek odmítnout. Podle zákona na to máte čas do konce března 2015, ale ideální je rozhodnout se a pojišťovně dát vědět do konce roku 2014. Z nedaňové smlouvy bude možné i nadále provádět mimořádné výběry.

Pokud dojde pouze k převodu do režimu bez daňového zvýhodnění, nebude potřeba dodaňovat. Daňová povinnost by vznikla při mimořádném výběru příspěvku zaměstnavatele nebo při případném ukončení smlouvy.

8. Bude možné v budoucnu ze smlouvy vybírat peníze?

Výběry budou možné pouze ze smluv bez daňového zvýhodnění. Pokud tedy máte smlouvu v režimu s daňovým zvýhodněním, musíte prvně požádat pojišťovnu o převod do režimu bez zvýhodnění a teprve poté žádat o mimořádný výběr. Dani bude podléhat případný výnos, což srazí přímo pojišťovna.

Dodanit by klient musel případné příspěvky zaměstnavatele uhrazené od ledna 2015 a také čerpané vlastní daňové zvýhodnění od roku 2015. Pokud má klient na smlouvě příspěvky zaměstnavatele, které byly uhrazeny ještě před účinností novely (před 1. lednem 2015), daň srazí přímo pojišťovna.