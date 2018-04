Na co se musíte připravit, když chcete změnit životní pojistku

Máte opravdu to nejvýhodnější pojištění? Neplaťte zbytečně více než musíte. Nechte si zdarma porovnat nabídky životního pojištění.

Pro zrušení životního pojištění si stačí vzít občanský průkaz a navštívit pobočku pojišťovny. Tam vyplnit formulář a počkat šest týdnů, než pojišťovna smlouvu vypoví. Některé smlouvy je možné ukončit k danému datu, jiné kdykoliv. Na první pohled to vypadá jednoduše, ovšem potíž je v tom, že pojišťovny u životních pojistek, které bývají sjednávány na 20 i více let, si jen málokdy nechají ujít příležitost uplatnit tvrdé finanční sankce.

Hlavní důvody, proč lidé vypovídají nebo mění své životní pojištění, jsou tři. „Je to nabídka jiného pojištění, nespokojenost s řešením pojistné události, nebo finanční problémy klienta. Ani v jednom případě se nedá objektivně říci, zda je výpověď či výměna pojištění to správné řešení,“ říká finanční poradce Václav Valášek.

Výhodnost či nevýhodnost změny pojišťovny, nebo přímo vypovězení pojistky, určuje do značné míry kvalita již uzavřené pojistné smlouvy a důraz, který je v ní kladen na její takzvanou investiční složku. Pokud ta má ve smlouvě větší význam než krytí životních rizik, vypovězení smlouvy nebo její převedení na jinou pojišťovnu přijde klienta obvykle draho.

„Licenci na možnost sjednávání pojistných smluv v Česku dnes získá snad i napařovací žehlička, takže drtivá většina smluv, které se mi dostanou do ruky ke kontrole, je v tragicky neuspokojivém stavu,“ upozorňuje Václav Valášek.

Přecházení mezi pojišťovnami

V jakých situacích lidé obvykle řeší účelnost své pojistné smlouvy? Například tehdy, kdy zaměstnanec firmy dostává tisícikorunu měsíčně od zaměstnavatele jako příspěvek na životní pojištění a přijde na to, že pro něj bude výhodnější tento příspěvek přesměrovat do doplňkového penzijního spoření. To je jedna častá situace. A pak je tu druhá. Při té zjistí, že jiná pojišťovna mu nabídne lepší podmínky než ta, u níž má svou pojistku sjednanou.

„Přejít z pojišťovny do pojišťovny funguje jinak než refinancování hypotéky z banky do banky. Banka, která poskytuje hypotéku má své peníze ve větším bezpečí, neboť je poskytnutý úvěr zajištěný nemovitostí. Něco jako mobilita klientů u pojišťoven neexistuje,“ tvrdí odborník na zaměstnanecké benefity společnosti Partners Lukáš Škopek.

Podle poradce Valáška je však i přesto výměna pojišťovny možná. A za předpokladu, že má klient správně nastavenou životní pojistku, může být i výhodná. Správně nastavená pojistka přitom značí takovou pojistnou smlouvu, která klade důraz na skutečná rizika.

Kolik stojí přechod

Podle analytiků je při ukončování životního pojištění klíčové sledovat rozdíl mezi zaplaceným pojistným a částkou, kterou klientovi vyplatí pojišťovna. Této částce se říká „odkupné“. Čím kratší dobu smlouva fungovala, o to větší bude sankce za předčasné ukončení smlouvy, nebo jinak řečeno rozdíl mezi zaplaceným pojistným a tím, co klientovi vyplatí pojišťovna.

Další náklady představují daňové povinnosti. Což platí v případě, pokud nedojde ihned k uzavření nové smlouvy a přeposlání odkupného ze staré smlouvy na smlouvu novou. V tomto případě klient musí státu vrátit čerpané daňové výhody.

Jinak jsou u přenastavení smlouvy provedené změny obvykle zdarma. I když ne všechny. Mezi ty nezpoplatněné patří změna adresy, zrušení nějakého připojištění či sjednání jiného. Zaplatit ale už budete muset časté změny v investiční složce smlouvy. Například, když klient chce převést všechny finanční prostředky na smlouvě z fondu A do fondu B vícekrát než jednou za rok.

Analytici se shodují, že výhodněji vyjde smlouvu přenastavit než rušit. Problém je, že u mnohých, především starších smluv, není vždy jejich přenastavení možné. A tak má klient na výběr jen pokračovat v pro něj nevýhodné pojistné smlouvě, nebo pojistnou smlouvu draze vypovědět.

„Klíčové je chápat ukončení smlouvy jako poslední možnou variantu. Rovněž je potřeba si být jistý v případě, kdy smlouvu vypovídám, že mě nová pojišťovna pojistí. Aby se nestalo, že starou smlouvu vypovím a nová pojišťovna mi řekne, že mě po dvou zlomeninách stehenní kosti na úrazy nohy nepojistí,“ říká Lukáš Škopek.

Co obnáší změna pojišťovny?

Změnit pojišťovnu přináší několik administrativních, daňových a někdy i zdravotních povinností. Nová pojišťovna neřeší, zda byl klient do doby uzavření nové smlouvy pojištěn někde jinde. Zajímá ji zejména jeho zdravotní stav, a to prostřednictvím prohlášení o zdravotním stavu, vyplnění zdravotního dotazníku či kompletním zkoumáním lékařské dokumentace u praktického lékaře klienta.

V některých případech musí klienti absolvovat lékařské prohlídky u revizních lékařů pojišťoven a podstoupit například vyšetření krve, zátěžové EKG nebo rentgen hrudníku. Některé pojišťovny při vysokých pojistných částkách zkoumají i osobní situaci klienta a zajímají se, co klienta vede k potřebě tak vysokých pojistných částek.