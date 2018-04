Co si ohlídat, aby měla životní pojistka smysl a nestála moc

O životní pojištění stejně jako o jiné dlouhodobé finanční produkty je nutné se starat. Může se například stát, že změníte zaměstnání za méně rizikové. V tu chvíli byste o tom měli nejen pojišťovnu informovat, ale měli byste i požadovat přepočítání nákladů na krytí rizik uvedených ve smlouvě. Zároveň tak můžete smlouvu aktualizovat třeba podle svých rodinných potřeb. Díky tomu můžete ušetřit značnou část na měsíčním pojistném. Pojišťovna má ale zároveň právo zvednout vám pojistné, pokud uzná, že nové požadavky jdou nad rámec již sjednané smlouvy.

„Některé starší produkty může být problém upravit, nemusí obsahovat novější typy rizik. Pojišťovny někdy umožňují převést smlouvu na novější verzi, ale není to možné vždy. Pak nezbývá, než smlouvu vypovědět a založit novou. To se přitom nemusí vždy vyplatit. A málokdy se to vyplatí, když má klient uzavřeno investiční životní pojištění. Na jeho zrušení a opětovném založení klient vždycky peníze tratí a to tak, že významně,“ říká finanční poradce společnosti Partners Jiří Kubík.

Nová smlouva se nevyplatí

U životního pojištění totiž klient pojišťovně minimálně první dva roky, často spíše tři, platil převážné její takzvané počáteční náklady. Od 1. prosince 2016 se změnou zákona tyto poplatky rozkládají nově do pěti let.

Jak na životní pojištění Zvažte, zda se vám více vyplatí investiční životní pojištění, nebo rizikové životní pojištění.

Klaďte důraz na pojištění v případě smrti, invalidity a trvalých následků v důsledku úrazu, nastavené pojistné částky by se přitom měly pohybovat v řádu milionů korun.

K finančnímu vykrytí výpadku příjmu například z důvodu krátkodobé pracovní neschopnosti způsobené drobným úrazem by vám měla posloužit vlastní finanční rezerva.

Pokud si tuto rezervu nechcete snižovat, vyplatí se například pojistit pracovní neschopnost při plnění od druhého měsíce. Tím je zajištěno, že v případě větších úrazů či nemocí nemusíte úplně vyčerpat rezervy.

Problémem je i to, že jak klient stárne, pojištění zdravotních rizik se pro něj stává v poměru k jeho věku dražším a dražším. Pro pojišťovnu je z tohoto hlediska rizikovějším klientem. „Ukončením staré smlouvy a založením nové vždy riskujete, že s vámi pojišťovna smlouvu buď již neuzavře, anebo ji uzavře v takové podobě, že mnohá rizika, která jste měli ve své někdejší smlouvě pojištěna, v nové smlouvě zařadí do výluk, což neznamená nic jiného, než že vám pojišťovna v případě pojistné události uvedené ve výluce nedá ani korunu. Je proto vždy dobré před zrušením původní smlouvy mít u nové pojišťovny ověřeno, za jakých podmínek vás do nového pojištění přijme,“ vysvětluje Kubík.

Upozorňuje přitom i na další zajímavou věc v oblasti investičního životního pojištění. Mnoho letitých smluv klientů, které zůstávají beze změn, jsou z hlediska výše jejich měsíční pojistné platby významně dražší než nabízí současný pojistný trh. Nástup klasického rizikového životního pojištění nyní zlevnil krytí hlavních životních rizik, například cena krytí rizika invalidity za poslední roky znatelně klesla a také se zlepšuje rozsah krytí. Na druhou stranu je třeba říci, že stará smlouva investičního životního pojištění může stát měsíčně více, ale cena rizik v ní může být levnější než v rizikové životní pojistce, protože zbytek peněz jde do investiční složky. Každou změnu smlouvy je tedy potřeba pečlivě zvážit, protože platí, že v určitých případech by si klient změnou pojištění z investičního na rizikové uškodil.

Změna smlouvy? Jen pokud to pojišťovna dovolí

„I takovou změnu, jako je zlevnění krytí svých rizik, může klient vyžadovat od své pojišťovny jen za předpokladu, že mu to umožňuje smlouva sjednaná s pojišťovnou,“ upozorňuje Kubík.

Ne všechny smlouvy to však umožňují, mnohdy jsou klienti naopak tlačeni do vypovězení smlouvy a uzavření smlouvy nové a to je podle expertů chyba. „Rušení pojistných smluv a jejich opětovné zakládání je takřka vždycky ztrátové,“ říká poradce.

Podle Jiřího Kubíka je férové, když pojišťovna společně s klientem postupně upravuje jeho smlouvu tak, aby odpovídala jeho životní situaci i poměrům na trhu. Tedy, aby klient neplatil více, než musí a zároveň mohl se svou životní pojistkou pohodlně pracovat.

„Klienti pojišťoven by se měli před uzavřením pojistné smlouvy důkladně seznámit, za jakých podmínek ji mohou změnit, upravit si například pojistné částky nebo změny v krytí jednotlivých rizik. Zásadní přitom je, aby všechny změny mohli provádět spolu s pojišťovnou ve stávající smlouvě,“ uzavírá Kubík.