Životní pojištění: Ženy, pospěšte si. Muži, ještě chvíli počkejte

Jste-li žena, s velkou pravděpodobností jste v posledním měsíci dostala nabídku. Ne ke sňatku, ale ke kroku skoro stejně významnému – k uzavření životního pojištění. "Já životní pojistku už mám, přesto mi v posledních týdnech volali ze dvou firem, že by mi uzavřeli novou či pomohli s aktualizací té původní," říká grafička Martina s tím, že takový zájem o ni pojišťováci už dlouho neměli.

Ceny pojistek se sjednotí

Co ovlivňuje cenu životního pojištění Pojistná částka - čím vyšší, tím dražší

Doba pojištění - čím je pro stejnou pojistnou částku delší, tím je levnější

Věk klienta - čím mladší, tím levnější

Riziková skupina - podle povolání a podle sportovní aktivity

Zdravotní stav - když není zdravotní dotazník "čistý", může dát pojišťovna vyšší sazbu

Pohlaví - ženy mají zatím levnější pojistky, od 21. prosince již nebude hrát pohlaví roli

Finanční poradci teď využívají příležitosti oslovit ženy všeho věku, protože se blíží datum 21. prosince, kdy se sjednotí ceny životního pojištění. Do té doby mají ženy levnější životní pojistky, a to v průměru o 40 procent.

Je to dáno tím, že jejich život je pro pojišťovnu méně rizikový a pravděpodobnost, že se dožijí konce pojistky, je vyšší. Tím pádem budou pojišťovně déle platit a hlavně nebude třeba pozůstalým vyplácet sjednané pojistné plnění.

Tato výhoda pro ženy skončí 21. prosince. Unie totiž zaujala rovný přístup k oběma pohlavím a nařídila jednotné sazebníky. Pojišťovny do té doby připravují akce, kterými chtějí ženy podpořit, aby si sjednaly pojištění. Třeba Česká podnikatelská pojišťovna nabízí ženám aktuálně slevu 15 procent na sjednaná rizika smrti.

Dosavadních smluv se změna nijak dotýkat nebude. Ale pojistky, které vstoupí v platnost 21. prosince a později, už pojedou podle nových sazebníků – mužům se trochu zlevní, ženám dost podraží. Ono zdražení nebude paušální, záleží i na věku a zařazení do rizikové skupiny, pojišťovny uvádějí, že v některých případech může jít o zdražení i o 80 až 90 procent. Nejpesimističtější odhady jsou i o 150 procent. Nejvíc narostou ceny ženám ve středním a starším věku.

Život – úraz – odškodné

Sjednocení cen se týká hlavně pojistek, ve kterých je zahrnuto riziko smrti. Některé pojišťovny měly různé sazebníky i u souvisejících pojistek: u vážných onemocnění, denních dávek v případě nemoci a u invalidity. I ty budou upravovat.

Sazby se nebudou měnit u takzvaných úrazových pojistek, tam pojišťovny ceny podle pohlaví obvykle nerozlišovaly. Výjimkou potvrzující pravidlo je například Uniqa, její mluvčí Eva Svobodová sděluje: "Nejvíce podraží ženám pojištění rizika smrti, méně například trvalé následky úrazu, u kterého bude zdražení zhruba o pětinu bez ohledu na věk."

Srovnání: Životní pojištění na 1 000 000 korun 30 let Nyní Po změně muž 1 304 1 040 žena 424 1 040 45 let Nyní Po změně muž 4 700 3 930 žena 2 134 3 930 Poznámka: jde o ukázku současných rozdílů cen a jejich sjednocení, u jiných pojišťoven se ceny mohou lišit, zdroj: Aegon

Změna může být k lepšímu i k horšímu

Pokud již pojistku máte a chystáte se ji v budoucnu změnit, může se stát, že se vás nové ceny dotknou i dodatečně. Když si totiž budete chtít změnit pojistnou částku, vypočítají pojišťovny platbu podle nových sazebníků. A záleží na tom, jak to pojmou.

Například když má klientka životní pojištění na 500 tisíc korun a chce si ho zvýšit na milion, některé pojišťovny budou vypočítávat novou cenu z celého milionu, jiné (například Aegon) pouze z navýšené částky. První přístup je výhodný pro muže, protože i při navýšení pojistné částky mohou platit stále stejné peníze. Druhá varianta je dobrá pro ženy, protože jim upravovaná pojistka o moc nepodraží.

Kdo bude měnit jen administrativní parametry smlouvy (nové jméno po svatbě, adresa, jiný člověk, kterému v případě klientovy smrti pojišťovna vyplatí peníze… ), nového výpočtu ceny se obávat nemusí.

Nové sazebníky se také uplatní ve chvíli, kdy se rozhodnete prodloužit si dobu pojištění. K tomu se klient může rozhodnout ve chvíli, kdy si sjednal pojistku do 50 let (kdy splatí hypotéku) a později by si ji chtěl kvůli využití daňových výhod prodloužit do 60 let věku. I taková změna se ženám vyplatí udělat hned.

Na konkrétní postup se však ptejte své pojišťovny, každý ústav si stanovuje různá pravidla. Třeba Komerční pojišťovna bude k změněným ceníkům přihlížet při prodloužení pojistné doby, ale při zkrácení ne.

Někde až do poslední chvíle, jinde už máte smůlu

Kde lze sjednat smlouvu postaru do 20.12. Allianz

Česká pojišťovna

ČPP

ČSOB

Generali

Komerční pojišťovna

Kooperativa

MetLife (Amcico) Zdroj: pojišťovny

Mnohé pojišťovny uvádějí, že návrhy smluv postaru budou přijímat až do posledního dne. Situace však není tak jednoznačná: návrh musí pojišťovna do 20. prosince stihnout zpracovat.

Běžné administrativní postupy finančních ústavů však fungují jinak, a tak například Generali říká, že "teoreticky" je možné smlouvu podepsat 20. prosince. Komerční pojišťovna bude do zlomového data přijímat smlouvy v pobočkách, pokud smlouvu zprostředkuje externista, musí tak učinit o celý měsíc dřív. A například Pojišťovna České spořitelny smlouvy uzavírá "ponovu" už od počátku října 2012.