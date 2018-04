Životní pojištění: Zřídit či nezřídit?

Životního pojištění jsou v zásadě dva typy. Jedno s přívlastkem rizikové, druhé rezervotvorné (spořící). Rozdíl mezi nimi je zásadní. Rizikové životní pojištění představuje klasické pojištění pro případ úmrtí. To znamená, že člověk platí pojistné, a pokud zemře, vyplatí pojišťovna oprávněným osobám předem dohodnutou částku. Ti se však o ni musí sami pojišťovně přihlásit. Pokud se pojistná událost nestane, pojištění zanikne bez jakékoli náhrady podobně jako u majetkových pojištění. Ten, kdo rizikové životní pojištění uzavře, nemůže také počítat s daňovými výhodami.

Pro koho je rizikové životní pojištění vhodné? Především pro lidi, na kterých je finančně závislá rodina, a to zejména když splácejí hypotéku či jiný dluh. Při uzavírání smlouvy je nutné si dát pozor na správné určení oprávněné osoby a stanovení dostatečné výše pojistné částky. Přestože je toto pojištění relativně levné, je vhodné si nechat vypracovat nabídky od několika pojišťoven či od nezávislého makléře, neboť výše pojistného se často výrazně odlišuje (zejména u starších osob).



Peníze nebo život

Druhým typem je rezervotvorné (spořící) životní pojištění, které je zjednodušeně kombinací pojištění a spoření. Do této skupiny zahrnujeme především pojištění pro případ smrti nebo dožití (takzvané smíšené životní pojištění, v praxi známé pod pojmem kapitálové životní pojištění) a pojištění pro případ dožití (většinou nabízené v podobě důchodového pojištění). Výhodou rezervotvorného pojištění je při splnění zákonných podmínek možnost daňového odpočtu. Z pohledu spoření je nejefektivnější důchodové pojištění, přesto je pojišťovnami nejčastěji sjednáváno smíšené pojištění.

Základní odlišností smíšeného pojištění je, že pojišťovna plní vždy. Toto pojištění se vztahuje nejen na případ smrti, ale i dožití. Připojistit je možné krytí dalších rizik jako je úraz, vážná nemoc či invalidita. Na první pohled by se mohlo zdát, že klient o vložené peníze nepřijde, i když k pojistné události nedojde. Odtud prodejní argument pojistných agentů: “pojistíme vás a v případě, že se nic nestane, dostanete peníze zpět a ještě slušně zhodnocené". Díky tomuto argumentu pojišťovny přitahují klienty právě na tento typ životního pojištění.

Klienti pojišťoven by si však měli uvědomit, že nic není zadarmo. I u tohoto pojištění, vynaložené peníze na pokrytí rizika zpět také nedostanou, neboť je pojišťovna spotřebovává - stejně jako u rizikového životního pojištění - na výplaty pojistných plnění. To, že pojišťovna plní vždy, je umožněno pouze tím, že pojistné je u kapitálového pojištění výrazně vyšší (v průměru desetinásobně) než u samostatného rizikového životního pojištění. Více o tomto typu pojištění čtěte v navazujícím komentáři KŽP: pojištění, nebo spoření?.

Jak vybrat?

Pokud klient hodlá finančně zabezpečit rodinu nebo splácí hypotéku, úvěry či leasing, měl by sáhnout po rizikovém životním pojištění. Pouze v situaci, kdy některé riziko nelze kvalitně či vůbec pokrýt samostatným rizikovým pojištěním (například invaliditu), je vhodné sjednání pojištění vytvářející rezervu s vybraným připojištěním. Pokud však klient hodlá pouze spořit, měl by zvolit jiné produkty než životní pojištění. To, z pohledu spoření, náleží k nejméně efektivním produktům. Důvodem jsou především vysoké náklady pojišťoven spojené se sjednáním a správou produktu, strhávání určité částky na pokrytí rizika a zákonem omezené možnosti investování peněz pojišťovnou. To vše vede k pomalému nárůstu naspořené hodnoty v prvních letech pojištění, která je při běžných vkladech a běžném zhodnocení u většiny produktů mezi 5. až 10. rokem pojištění zpravidla stále nižší než výše vloženého pojistného.

