Nový trend: Ženy si sjednávají stejné pojistky jako muži

Doba, kdy české domácnosti prostřednictvím životní pojistky hlavně spořily, je pryč. Dnes si lidé životní pojištění sjednávají zejména jako zajištění před rizikem výpadku pravidelného příjmu. Bojí se vážných nemocí, úrazů nebo smrti. A toho, že jejich rodina kvůli tomu zůstane bez peněz.

Dejte své rodině jistotu Vážný úraz, invalidní důchod, ztráta zaměstnání. Nikdy nevíte, co život přinese. Životní pojištění ochrání vás i vaši rodinu před finančními dopady nečekaných životních událostí.

„Vždy je určující přístup klienta. Ale tam, kde rodina třeba už splácí hypotéku a má děti, lidé cítí, že sjednání životního pojištění jim dává určitou záruku, jak se zajistit před tím, když by se jim něco stalo a oni by přestali vydělávat,“ říká finanční poradkyně Dana Míchalová.

Podle ní přitom přestává platit, že životní pojištění uzavírá pouze muž jako hlavní živitel rodiny. Z obav před výpadkem příjmu si ho čím dál více sjednávají i ženy.

„Samozřejmě, že vždy záleží na tom, kdo z manželů domů přináší více peněz. Když je žena v domácnosti nebo na mateřské, je jasné, že životní pojistku uzavírají zejména muži. V poslední době je ale znát určitá změna trendu ve velkých městech. Zejména v Praze začíná poptávka po životním pojištění převládat u žen,“ tvrdí Míchalová.

Vysvětluje si to tím, že ve velkých městech nepanuje taková diskriminace žen v zaměstnání jako v regionech. A faktem také je, že mnoho žen v zájmu kariéry odsouvá děti na pozdější dobu.

Pět procent z příjmu na pojistku

V detailech se životní pojištění pro ženy a muže liší, velký rozdíl v něm však není. Určující jsou důvody, proč se kdo pojišťuje. Prioritou je krytí rizik a nikoli spoření prostřednictvím investování.

„Investiční složka pojistky by měla být až na druhém místě. Tu se většinou vyplatí totiž řešit samostatnou investicí nebo spořením. Pokud ji člověk řeší přes pojistku, měl by být připraven domluvenou částku na spoření odkládat opravdu dlouhodobě. V opačném případě ztratí velkou část prostředků kvůli počátečním nákladům,“ vysvětluje analytik životního pojištění společnosti Partners Pavel Krejčík.

Ženy stejně jako muži tak od své pojistky vyžadují zejména pojištění proti invaliditě, smrti nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti způsobené nemocí. Pro pokrytí nákladů spojených s běžnými zdravotními problémy, jež způsobí výpadek ze zaměstnání nebo podnikání pouze v řádu týdnů či několika měsíců, by podle analytiků životního pojištění měla posloužit primárně finanční rezerva domácnosti.

„Pojistné částky jsou individuální, ale obecně by se měly na smrt a invaliditu pohybovat ve vyšších statisících až milionech korun. Cena rozumně nastavené pojistky by se měla vejít do částky okolo pěti procent příjmů. Levná pojistka většinou vyřeší jen malou část problémů,“ tvrdí Pavel Krejčík.

Pokud tedy žena vydělává 30 tisíc korun čistého měsíčně, pojistka ji vyjde na zhruba 1 500 korun. Pokud je žena na mateřské dovolené, měla by zvážit výši krytí k jejím minulým a tedy i očekávaným budoucím příjmům. To z toho důvodu, že mateřská je jen dočasný stav, a pokud by zdravotní problém nastal v tomto období, žena už se třeba nemusí do práce vrátit.

Speciálně pro ženy

Rozdíly u životního pojištění pro ženy a těch pro muže jsou u některých připojištění. Ženy si sjednávají připojištění, které kryje zejména onkologické problémy ženských pohlavních orgánů.

„Často kryje na určité procento z pojistné částky i méně závažnou formu onkologického onemocnění. Tím mám na mysli například jejich počáteční fázi. Typickým příkladem jsou rakoviny in situ například děložního čípku či prsu,“ vysvětluje Krejčík.

Pojistka pro ženy může obsahovat krytí i dalších rizik. Například ta spojená s vybranými vrozenými vadami novorozenců. Některé pojišťovny kryjí i riziko mimoděložního těhotenství nebo zdravotní komplikace v případě těhotenství v rámci připojištění pracovní neschopnosti, což ale neplatí u všech pojišťoven. Je třeba si dávat pozor na výluky ve smlouvě.

A jak je to s cenou - mají ženy pojistku lacinější nebo naopak dražší? „V současné době jsou pouze unisexové sazby rizika. Pojištění je tedy stejně drahé pro ženy i muže. Pokud si sjednají speciální připojištění, mají to o cenu toho rizika dražší. Ale dnešní pojistky jsou vlastně takové skládačky, kdy si klient opravdu může velmi variabilně volit, co v pojistce chce mít. Výsledná cena je tedy individuální,“ říká analytik Pavel Krejčík.

Vědět, co je důležité

Finanční poradkyně Dana Míchalová doporučuje klientům nepodceňovat žádná z vážných rizik spojených se zdravím. „Nikoho do ničeho nenutím, ale mrzí mě, když vidím, že lidé raději nacpou peníze do pojištění auta nebo baráku, místo aby pojistili sami sebe. Zvlášť, když to pak porovnám s klienty, kteří mají nějakou bezprostřední zkušenost s vážnou nemocí nebo třeba invaliditou. Ti mají úplně jiný přístup k tomu, jak má vypadat kvalitní životní pojistka. Vědí, co je v životě důležité,“ tvrdí Míchalová.

I přesto většina českých domácností pojištění sebe sama podceňuje na úkor pojištění majetku. To ukazují i statistiky České asociace pojišťoven, podle kterých v České republice stále převažuje podíl neživotního pojištění nad tím životním. V západní Evropě je to přesně naopak.