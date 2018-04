Životní pojistky jsou nepřehledné

V případě životních pojistek, které jsou nabízené jako jistá forma spoření, jim přitom klienti svěřují stovky tisíc korun na desítky let.

Dle výzkumu analytické společnosti Scott & Rose pro MF DNES však zájemci o pojistku mnohdy nedostanou základní údaje ani od samotné pojišťovny. O případném zkreslování produktu jeho prodejci nemluvě.

"Pojistné podmínky jsou dnes natolik složité, že jim klient ani při dobré vůli nemůže porozumět," říká analytik pojistného trhu Dušan Šídlo.

Chystáme produktový list

Podle něj by zákazníkům pomohlo, kdyby každá pojistka měla svoje vysvětlivky, kde by byly jasně shrnuty základní parametry. Včetně upozornění na věci, které nejsou kryté.

Něco podobného momentálně chystá Česká asociace pojišťoven. "Většina klientů neví, co vlastně kupuje," uvedl šéf asociace Tomáš Síkora.

Nejpozději na počátku příštího roku by proto měly členské pojišťovny asociace ke smluvním podmínkám přikládat takzvaný produktový list. Ten bude na jedné straně srozumitelně shrnovat základní podmínky, začít by se mělo právě u životních pojistek.

Další bolestí je takzvané odkupné, tedy peníze, které dostane klient zpět v případě, že pojistku předčasně ukončí. Dopředu však neví, kolik mu pojišťovna vrátí.

"Nechal jsem se napálit finanční poradkyní a uzavřel nevýhodnou smlouvu. Přišel jsem na to až po dvou letech placení," říká Jan Vyhnánek z Prahy.

Zkušenost ho stála přibližně 120 tisíc korun, zpět nedostal ani korunu. "Informování pojišťoven o způsobu výpočtu odkupného bývá nedostatečné," říká Šídlo.

Nízké odkupné a vysoké měsíční poplatky slouží také k zaplacení provizí prodejcům. Ty se pohybují kolem patnácti až dvaceti tisíc za uzavřenou smlouvu. Takové výdaje musí pochopitelně pojišťovna zohlednit a klient zaplatit.

Ačkoli mají zprostředkovatelé klauzuli, že v případě předčasného ukončení smlouvy musí pojišťovně část provize vrátit. "Zprostředkovatelé pojistek sice ze zákona mají povinnost o odkupném informovat, ale chybějí jim k tomu podklady od pojišťoven," říká spolumajitel makléřské firmy IMG Ivan Souček.

Podle něj by systém zlepšila tabulka, která by provázela nově uzavřenou smlouvu. V ní by byl přehledně uveden nárok na minimální odkupné v jednotlivých letech.

Neprodáváme rohlíky

Oslovené pojišťovny argumentují velkou složitostí svých produktů. "Jsme informačně otevřeni, ale neprodáváme rohlíky ani běžný účet," říká zástupce České pojišťovny Václav Bálek. Podobně se vyjádřili také zástupci dalších pojišťoven.

Z výzkumu společnosti Scott & Rose však vyplývá, že pojišťovny mají občas problém dát klientovi i základní informace (viz tabulka). "Námi požadovaná data by se dala přirovnat k úrokové míře a poplatku za vedení účtu v bankách. V některých pojišťovnách ale pracovníci vůbec o základních parametrech produktu nevěděli," říká šéf firmy Michal Mošnička.

Finanční ombudsman, který by mohl mimosoudně řešit spory, zatím podle ministerstva financí nebude. Pravomoci by se mohly zvýšit finančnímu arbitrovi Otakaru Schlossbergerovi.