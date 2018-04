Životní pojistky v Commercial Union zůstanou

"Aviva má nadále zájem vybudovat stabilní společnost v České republice, o čemž svědčí i připravované kapitálové navýšení o dalších 110 milionů korun," sdělil zástupce firmy Austin Kimm, budoucí generální ředitel životní pojišťovny Commercial Union.

Podle Kimma dosáhla CU v tuzemsku v oblasti samotného investičního životního pojištění podílu na trhu přesahujícím deset procent. Loni pojišťovna rostla o polovinu rychleji než celý trh se životním pojištěním a výsledky první poloviny letošního roku mají potvrzovat nastolený trend.

Integrace penzijního fondu se nezdařila

Aviva plc. (dříve CGNU plc.) získala 65 procent akcií penzijního fondu od Mostecké uhelné společnosti v listopadu roku 2000. "Zbývající 35procentní podíl akcií byl zakoupen v březnu letošního roku už s úmyslem usnadnění pozdějšího prodejního procesu," upřesnil Kimm.

V průběhu uplynulých dvou let se Avivě nezdařilo získat významnější pozici v penzijním připojištění a začlenit penzijní fond do struktur životní pojišťovny. Austin Kimm to přičítá silné konsolidaci trhu s penzijním připojištěním vyvolávající boj o udržení pozice a obavám státních orgánů ohledně vlastní integrace penzijního fondu s životní pojišťovnou.

"Tyto faktory nás dovedly k závěru, že nebudeme schopni vybudovat významnou pozici na již konsolidovaném trhu v dohledné budoucnosti a vedly k rozhodnutí akcionáře prodat svůj stoprocentní podíl v penzijním fondu," uvedl Kimm.

Penzijní střadatele získá Česká pojišťovna

Česká pojišťovna zamíchá kartami na trhu penzijního připojištění. Od společnosti Aviva koupí sto procent penzijního fondu Commercial Union. Spolu s Penzijním fondem ČP tak bude spravovat důchodové připojištění pro zhruba 430 tisíc klientů, což ji řadí hned za nedávno spojené fondy VOPF a Credit Suisse Life & Pensions PF, u kterých na penzi střádá kolem 600 tisíc lidí.

Majetek Commercial Union penzijní fond činí 1,8 miliardy korun. Společnost obhospodařuje vklady téměř sto tisíc klientů. Penzijní fond České pojišťovny spravuje majetek v hodnotě sedmi miliard korun.

Česká pojišťovna slibuje klientům CUPF zpřístupnění služeb, jako mají klienti Penzijního fondu ČP.

"Stávající nároky na dávky klientů CUPF zůstávají i po změně akcionáře zachovány, tzn. že dávky jim budou vypláceny za stejných podmínek, které si sjednali při podpisu smlouvy," uvedl mluvčí pojišťovny Richard Kapsa.

Dodal, že se zároveň plně započítá i celková doba placení příspěvků u CUPF. Vzhledem ke spojení nákladů na správu majetku slibuje pojišťovna také vyšší připisované zhodnocení vkladů.

Spojení musí ještě schválit ministerstvo financí a antimonopolní úřad.