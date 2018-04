Životní pojišťovny kastují klienty podle způsobu života a tomu přizpůsobují nabídku

, aktualizováno

Mladí lidé by se měli pojistit především proti úrazům. Rodiny s dětmi by měly myslet hlavně na to, aby v případě smrti živitele rodiny nezůstaly bez peněz. A pro starší lidi je vhodné vytvořit dostatečnou rezervu na důchod.