Kouřím, piju a užívám léky. Jak to ovlivní životní pojištění a plnění

„To, že se stydím za to, že kouřím, piju nebo jsem obézní a nepřiznám to pojišťovně, může mít za následek neplnění vysokých částek při závažných onemocněních. A to za to přeci nestojí,“ říká finanční poradce Ondřej Hatlapatka.

Uzavření každého životního pojištění předchází vyplnění zdravotního dotazníku. Dokud není řádně vyplněn, pojišťovnou ověřen a schválen, smlouva o životním pojištění neplatí. A právě při vyplňování dotazníku mnozí lidé udělají vůbec první chybu při sjednávání životní pojistky. Zdravotního dotazníku nevěnují odpovídající péči. Nepřemýšlí do detailů, co se jim v minulosti stalo. Do dotazníku neuvedou vážné úrazy, které třeba již nepociťují, ale jejich uvedení v pojistné smlouvě může sehrát při případné pojistné události klíčovou roli. Jenom kvůli tomu může pojišťovna odmítnout vyplatit pojistné. Nemocenská složka je však jen jednou věcí z mnoha.

„Velmi důležité je i samozřejmě vyplnění údajů o tom, jaký život žijeme. Kouříme? Kouření je činnost, která může mít obrovský dopad na cenu pojistky. Nejde o výluky, ale spíše o navýšení pojistného za to, že žijeme nezdravě a hrozí u nás větší riziko například rakoviny plic,“ říká Ondřej Hatlapatka.

Ale i alkohol

Přespřílišné pití alkoholu je další informace, která by měla být v dotazníku uvedena. Platí to i pro užívání léků. Z dotazníku by mělo být zřejmé, o jaké léky jde, jak jsou užívány, zda pravidelně nebo nárazově. Důležité je správně uvést i výšku a váhu, aby pojišťovna mohla posoudit, zda je či není klient obézní, protože i obezita je zdravotním rizikem. Stejně jako například psychické problémy. Obecně řečeno – pojišťovny mimo věku, rizikovosti profese, zdravotního stavu chtějí znát i pravdivé informace o životním stylu klientů. I ten totiž hraje roli při stanovování výše pojistného.

„Některé pojišťovny poskytují za zdravý životní styl slevu na pojistném, pokud tedy tento styl změníme, například začneme kouřit, musíme jim to oznámit. Stejně tak nás pojišťovna posuzuje na základě našeho zdravotního stavu před vstupem do pojistky. Pokud tedy neuvedeme nějaké léky, které užíváme, nebo onemocnění, kterým trpíme, je to problém. Platí následující – ať raději má pojišťovna více informací, než aby jí nějaká důležitá chyběla,“ říká Pavel Krejčík, analytik životního pojištění Partners.

Náprava stavu věci

Podle Ondřeje Hatlapatky doplnit neúplné nebo opravit nepravdivé informace ve zdravotním dotazníku by neměl být problém. Stačí se obrátit buď přímo na pojišťovnu, anebo i jen na zprostředkovatele, s nímž byla pojistná smlouva sjednána. Spolu s pojišťovnou nebo zprostředkovatelem lze provést úpravy v pojistné smlouvě i zdravotním dotazníku a nechat si je schválit pojišťovnou.

„Rozhodně bych nedělal kvůli tomu novou smlouvu. Pokud jsme něco náhodou opomněli v dotazníku uvést, jsme schopni tuto informaci pojišťovně pouze doplnit změnovým formulářem s požadavkem na rekalkulaci ceny pojištění a případné dopady,“ říká Ondřej Hatlapatka s tím, že každá významnější smlouva v pojistné smlouvě většinou značí změnu výše pojistného. Ta se však nemusí jenom navyšovat – v případě změny k lepšímu může dojít i ke snížení.

„Pokud klient při sjednání opomenul něco drobného, moc to vadit nebude. Neřekl-li však pojišťovně něco podstatného, může již být situace komplikovanější. Může dojít k navýšení ceny, případně k vyloučení části krytí. Ale je to určitě lepší udělat dříve, než na to přijde pojišťovna při řešení pojistné události. Pak to pro klienta většinou dopadne mnohem hůř,“ dodává Pavel Krejčík.

Podle něj je nutné, aby klienti pojišťoven byli se svými pojistnými ústavy v pravidelném kontaktu. Hlásili jim všechny významné životní změny, jako je třeba změna zaměstnání, rizikových aktivit a životního stylu. Jenom tím si mohou být jistí, že jejich pojištění v případě pojistné události zafunguje tak, jak má, a zároveň tím mohou ovlivňovat i výši pojistného, které každý měsíc posílají na účet pojišťovny.