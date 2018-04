Je vám něco přes třicet? Máte velkou šanci stát se milionářem

Co odhalila anketa iDNES.cz V říjnu 2012 položila redakce iDNES.cz čtenářům anketní otázku: Měl by stát více podporovat mladá manželství? V anketě hlasovalo v říjnu přes 12 tisíc čtenářů. Výsledek hlasování: Celkem 10 824 čtenářů je názoru, že by měl stát mladá manželství více podporovat.

Opačného názoru je celkem 1 195 hlasujících. Více v článku:

Spořit na penzi zvládnou jedině bezdětní