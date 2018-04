Čtyři ingredience, které nesmějí chybět v receptu na úspěšný pohovor

Jak se představit případnému novému zaměstnavateli, aby vaši nabídku nepřehlédl a zaujala ho?

Přísada 1 Kvalitní životopis

Kvalita určitě neznamená délku. Důležitá je výstižnost. Při psaní si v první řadě uvědomte, pro koho životopis píšete. V menších či rodinných firmách je vysoká pravděpodobnost, že váš životopis bude číst samotný majitel, kterého bude zajímat kromě vašich praktických zkušeností také něco o vašich zájmech a mimopracovních aktivitách.

Personalista velké nadnárodní korporace, který třídí několik desítek, až stovek životopisů, se naopak v první fázi zaměří zejména na fakta, jako jsou předchozí zkušenosti a vzdělání. Proto mějte připravené různé varianty životopisu.

Samotný výčet společností a pozic, které jste v minulosti zastávali, rozhodně nestačí. V několika bodech se snažte vystihnout podstatu své minulé pozice, aby si personalista mohl udělat přesnější obrázek o tom, co jste dělal/a, a zda mezi vaší profesní minulostí a obsazovanou pozicí existuje nějaké pojítko.

Může se hodit Najděte si také práci, která vás bude bavit. Vybírejte z aktuálních volných pracovních míst na jobDNES.cz. Nestůjte v koutě. Jděte práci naproti. Vytvořte si profesionální životopis.

Fotografii k životopisu nutně přikládat nemusíte, ale například u pozic, v nichž člověk přichází do styku s klienty, je to vhodné. Pokud se pro snímek rozhodnete, volte spíše neutrální „pasovou“ fotografii malého formátu. Rozhodně nejsou namístě velké fotky polonahých naolejovaných mužů z posilovny či žen v nevhodných pózách s odhalenými rameny a večerním make-upem.

Máte-li z minulosti něco, na co jste hrdí, nebojte se na to upozornit. Důležité je využít cokoli, co by vás odlišilo od ostatních. Ovšem i tady pozor - příliš netlačte na pilu. Ani vy sami byste si asi jako svého budoucího kolegu či podřízeného nevybrali Hujera.

Přísada 2 Životopis musí být shodný s jinými zdroji

Mějte na mysli, že informace o vaší osobě nemusí nutně nést pouze životopis, který jste pečlivě sestavili přímo na míru konkrétní pozici a společnosti.

Pastí se v tomto směru může stát třeba profil na sociální síti. Prozradí i to, co byste v rámci výběrového řízení raději nerozebírali. Typickou stopkou se mohou stát časté fotografie z bujarých večírků, kontroverzní komentáře či on-line členství v extremistických skupinách.

Důležitým zdrojem informací mohou být např. i vaši bývalí kolegové, známí, spolužáci, sousedé. Svět je malý a obzvláště v malých městech nebo u lokálně významných zaměstnavatelů se vždy najde někdo, kdo vás zná. Váš životní styl, hodnoty a mezilidské vztahy se mohou podepsat na úspěchu či neúspěchu ve výběrovém řízení ještě předtím, než se s kýmkoli setkáte.

Přísada 3 Nelhat a držet se pravidel slušného chování

Pokud uspějete v prvním kole, pozvou vás k přijímacímu pohovoru nebo ve velkých firmách do tzv. assessment centra (to je skupinová metoda výběru uchazečů).

Není pak horší vizitky než neomluvená neúčast. I v případě, že už jste našli práci jinde, nebo jste se z nějakého důvodu rozhodli ve výběrovém řízení nepokračovat, zachovejte se čestně a zrušte plánované setkání. Neomluvená neúčast se s vámi může táhnout do budoucna.

Nikdy nevíte, zda se v dané firmě nebudete znovu ucházet o práci. A personalista si vás může zařadit do skupiny lidí, kteří jen tvrdí, že by rádi pracovali, ve skutečnosti to však nechtějí. Pro kterýkoli okamžik výběrového řízení také platí, že cokoli o sobě napíšete či řeknete, má být pravda.

Každá lež či nepřesnost, byť dobře míněná, se nevyplácí. Personalisté jsou školeni v tom, jak se ptát a ověřovat to, co o sobě říkáte. Příkladem nemusí být pouze vybásněné jazykové dovednosti, ale třeba i nereálná náplň práce. Není nic jednoduššího než pár dotazy zjistit, zda věcem skutečně rozumíte či umíte to, co jste uvedli.

I uchazeči, kteří absolvovali mnoho pohovorů a mají pocit, že vědí, jak reagovat a co odpovídat, mohou být překvapeni: existují testy, které leccos ověří.

Přísada 4 Věřte sami v sebe

Je samozřejmé, že v situaci, kdy člověk prochází už pátým pohovorem bez reálného úspěchu, lze jen těžko hledat optimismus.

Pokud jste si jistí, že máte pro zvolenou pozici potřebnou kvalifikaci, možná selháváte právě na nedostatku víry ve svůj úspěch.

Personalista nebo vedoucí zřetelně cítí, když uchazeč sám nevěří ve svoji schopnost uspět. Proto jděte do výběrového řízení s jasným cílem, kterého chcete dosáhnout. Kouzlo úspěchu se pak dostaví.