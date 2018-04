Životopis je vaše první vizitka

Dříve se životopisy zpracovávaly jako slohové práce: „Narodil jsem se v Praze a je mi 30 let...“ Taková forma ale ubírá na přehlednosti a také na rychlosti, s jakou je vaše žádost zpracována a posouzena.

Co napsat do CV?

Proto byl zaveden takzvaný životopis strukturovaný. Vyznačuje se vypuštěním zbytečných vět a umožňuje dozvědět se vše a ušetřit čas. A jak v dnešní době platí – čas jsou peníze.

Hlavička:

Zde uvedete informace, jako jsou jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail. Dříve byl vyžadován i zdravotní stav a datum narození, ale tato data nejsou povinná. Je tedy na vás, zda budoucímu zaměstnavateli prozradíte své chronické choroby a váš věk.

Vzdělání:

Tato položka je více než jasná. V opačném chronologickém sledu vypíšete vaše studijní zkušenosti. Na prvním místě proto uvedete své současné nebo poslední zaměstnání. Do této části patří také praxe, na kterých jste se zapracovávali při škole. Pochlubit se můžete také nejrůznějšími kurzy, školeními, semináři a workshopy. Zapomenout byste neměli na jazykové kurzy, jsou v dnešní době hodně důležité. Podrobně se vašim jazykovým znalostem můžete věnovat ve zvláštním oddíle.

Zkušenosti:

Další část je velmi důležitá pro pracovní místa, která vyžadují praxi a odbornou přípravu. Stejně jako v předchozím oddíle uvedete opět dobu působení u dané společnosti, název pracovní pozice, stručně vypíšete získané zkušenosti.

Školení, kurzy:

Pokud jste doplňky ke vzdělání neuvedli již v kategorii vzdělání, můžete zde rozepsat jednotlivé kurzy, kterými jste prošli. Patří sem i řidičský průkaz.

Počítač a jazyk:

Stačí, když stručně popíšete vaše schopnosti při práci s PC. Vyjmenujte zvládnuté programy, popřípadě programovací jazyky. U cizích řečí je vhodné vypsat úroveň porozumění, psaného i mluveného slova.

Další oddíly:

Vypisování dalších kategorií už je jen na vás. Můžete popsat svůj profil osobnosti, pracovní cíle, pomohou i reference.

Rozsah:

Rozsah životopisu by neměl překročit dvě strojopisné strany. Pokud to budoucí zaměstnavatel vysloveně nepožaduje, nepište životopis rukou, ale na počítači nebo psacím stroji. V některých počítačových programech (Word, Office) jsou různé typy životopisů k dispozici. Dbejte na grafickou úpravu a pravopis, hrubky nedělají nikdy dobrým dojmem.

Průvodní dopis:

V průvodním dopisu uveďte veškeré kontakty na sebe. Nezapomeňte zdůvodnit nejen to, proč se o nabízenémísto zajímáte, ale také proč by vás měl budoucí zaměstnavatel přijmout a jakým přínosem mu můžete být. Uveďte i termín, ve kterém byste mohli do práce nastoupit.

Fotografie:

Pokud k životopisu přikládáte fotografii, měla by být vždy pasová. Personalisté často se smíchem vyprávějí o fotkách z dovolené či školních let, jejich pobavení vám ale místo nezajistí.

Dodání:

Životopis by měl do firmy dorazit včas. Většinou lze využít nejpohodlnější způsob doručení, a to e-mailem. Vždy si nechte alespoň jednu kopii, ať víte, co jste na sebe prozradili.