Životopis musí zaujmout během několika vteřin

Životopis by měl vašemu potencionálnímu zaměstnavateli poskytnout přehledné informace o vašem vzdělání, praxi, schopnostech a dovednostech. Dobře napsané CV je Vaší propustkou k přijímacímu pohovoru. Je chybou domnívat se, že vám stejný životopis otevře každé dveře. „Správně napsaný životopis by měl být zaměřený na konkrétní nabídku pracovního místa,“ radí personalistka Marie Kloudová. To znamená, že by měl odpovídat požadavkům uvedeným v inzerátu.

Životopis má mít jednoduchou grafickou úpravu

Je lepší se vyvarovat kombinace různých typů písma, nebo vymýšlet zvláštní grafickou strukturu. Barevné akcenty sice mohou personalistu upoutat, ale pokud se právě neucházíte o místo grafika či kreativce, body vám nepřidají. Zaměstnavatel naopak ocení jednoduché a přehledné uspořádání údajů, které mu umožní, aby se ve vašem CV rychle orientoval.

Veškeré časové údaje se vždy píší v opačném chronologickém pořadí. Záleží na vás, zda uvedete na prvním místě své vzdělání nebo praxi. „Pokud již máte odpovídající pracovní zkušenosti, pak by měly údaje o zaměstnání předcházet informacím o vzdělání,“ vysvětluje personalistka. Pro studenty bez předchozí praxe je však vhodnější popsat nejprve dosažené vzdělání. Na konci životopisu můžete uvést i různé semináře a kurzy, které jste absolvovali. O svých zájmech se nemusíte rozepisovat. Má-li však váš koníček spojitost s nabízenou pozicí, může vám získat body k dobru.

Myslete na to, že životopis není žádný román

„Jeho rozsah by neměl překročit jednu stranu A4. U zaměstnanců s delší praxí a bohatějšími pracovními zkušenostmi by se měl vejít na dvě strany,“ doporučuje Kloudová.

Ke každému životopisu patří průvodní dopis

V něm byste měli napsat, o jaké místo máte zájem, kde jste se o něm dozvěděli a čím můžete být firmě užiteční. I do motivačního dopisu je vhodné uvést kontakt na sebe. Užitečná je pro personalistu i informace o tom, kdy můžete nastoupit. Vzhledem k tomu, že se dnes většina životopisů posílá jako příloha průvodního dopisu e-mailem, nepodceňte správnou formulací předmětu e-mailu. Nejlepší je vepsat do předmětu své jméno a pozici, o kterou se ucházíte. V názvu dokumentu v příloze napište jednoduše životopis a své jméno.