Životopis musí zaujmout hned, personalisté mu věnují maximálně pět minut

Máte pocit, že musíte vypsat do několikastránkového životopisu všechny své životní peripetie a zkušenosti? Kdepak, odborníci radí uvést stručně jen to, co souvisí s místem, o něž se ucházíte, a hlavně to udělat poutavou formou, aby bylo na první pohled jasné, co je vaše silná stránka. Vytvoření životopisu nepodceňujte, je to první kontakt s novým zaměstnavatelem, ale manažeři a personalisté přiznávají, že mu nevěnují tolik času, jak si možná myslíte.

"Téměř polovina, přesně 47 procent manažerů uvádí, že stráví prvním pročtením životopisu kandidáta v rámci jeho úvodního hodnocení průměrně pět až deset minut," říká Aleš Křížek, ředitel personální společnosti Robert Half pro Českou republiku. Vyplývá to z průzkumu mezi více než 2 400 manažery a manažerkami v oblasti financí a lidských zdrojů ve 13 zemích světa.

Důležité je vyzdvihnout, že nejste sólisty. "Podle více než třetiny manažerů zajistí kandidátům úspěch ve výběrovém řízení kromě technických dovedností zejména znalost oboru a hodně ceněná je schopnost pracovat v týmu," doplňuje Aleš Křížek. V Rakousku a Německu je týmový duch rozhodující dokonce v polovině případů.

Dva až tři týdny budete čekat na verdikt

"Našla jsem si inzerát na pracovním portálu. Knižní nakladatelství hledalo mediálního koordinátora. Poslala jsem životopis a zhruba po týdnu mi přišlo pozvání na pohovor," vypráví zkušenost s hledáním práce Radka Novotná. Na půlhodinovém setkání debatovala o tom, proč ji místo láká, jaké má o něm představy, zkušenosti, kdy je schopna nastoupit a jaký plat by si představovala. "Do týdne jsem dostala e-mail s tím, že mě berou, mám přijít podepsat smlouvu a setkat se s ředitelem divize na upřesnění podmínek. Od zaslání životopisu celý konkurz trval necelé tři týdny,“ dodává Novotná.

To odpovídá současným trendům. "Výběrové řízení u administrativních pozic nyní trvá zhruba dva až tři týdny. U specialistů a seniorských pozic obvykle dva až tři měsíce; občas i přes půl roku," říká Křížek. Ve 72 procentech případů jsou v Česku zapotřebí dvě až tři kola výběrového řízení, v Německu má každé třetí výběrové řízení více než pět kol. Téměř polovina manažerů uvádí, že obsazení nové pozice v jejich firmě trvá v průměru dva až tři týdny, podle 28 procent pak čtyři až pět týdnů. Mnohem rychlejší jsou třeba Španělé, ve třetině případů jim obsazení volného místa netrvá déle než týden.