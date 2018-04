Životopis, první krok k zaměstnání

Životopis neboli curriculum vitae by měl především zaujmout. "Kromě informací o vzdělání, praxi, dovednostech a znalostech má nést i znaky individuality a osobního projevu," říká Natália Figuschová z personální agentury Nathan Peterson International.

Individualita kandidáta se projeví v obsahové i formální stránce. Důležitý je nejen font písma, ale i formát a přiložená fotografie. "Grafická úprava je první vizitkou uchazeče,“ tvrdí Renata Kvaďúchová, personální manažerka kanceláře K4 Architects & Engineers.

"Zkušený personalista z životopisu a motivačního dopisu vytěží hodně informací i o osobnosti uchazeče,“ vysvětluje Kvanďúchová. "Například úroveň sebevědomí kandidáta, schopnost se přizpůsobit, chuť učit se nové věci, pečlivost, strohost, kreativitu a podobně. Proto by uchazeči měli tomuto dokumentu věnovat patřičnou pozornost.“

Vzory životopisu na internetu

Přemýšlíte, kde čerpat konkrétní inspiraci, když jste dosud ještě nikdy životopis nepsali? "Na pracovních serverech je o životopisech a o tom, jak by měly vypadat, poměrně mnoho informací,“ říká Renata Kvaďúchová. Na stránkách jsou uvedeny i konkrétní vzory. Hledejte třeba na www.jobdnes.idnes.cz. Profesionálně působí například evropský formát životopisu, přiložený v češtině, případně i v cizím jazyce. Stáhnout ho lze například na stránce http://europass.cedefop.europa.eu.

Ve Wordu existuje několik šablon pro životopis. Každý si může vybrat styl, který je mu vlastní. Obecně však odborníci nedoporučují příliš popouštět uzdu kreativitě a fantazii. "Zejména u specializovaných pozic, třeba u právníků, je potřeba už při koncipování životopisu myslet na konzervativnější organizační kulturu potenciálních zaměstnavatelů,“ radí Figuschová.

Obvyklými fonty jsou písma typu Arial a Times New Roman, a to především kvůli možným problémům s dekódováním. Velikost písma je nejvhodnější 10 nebo 12. Důležité údaje je dobré zvýraznit. Doporučená délka profesního životopisu je ideálně 1 strana formátu A4, maximálně dvě stránky.

Obsah životopisu by měl být stručný, popisný, konkrétní a hlavně "strukturovaný“. Pozor dávejte na gramatické a stylistické chyby. Také nepoužívejte hovorové výrazy. "Naopak použití terminologie, obvyklé v daném oboru, je vítané,“ doplňuje Figuschová. Dáváte tím najevo, že o oboru něco víte.

Osobní údaje: jen základní

Na prvním místě se uvádí osobní údaje. Stačí jen ty základní. "Zákoník práce přímo stanoví, že zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce,“ vysvětluje advokátka Alena Keřková z kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. "Nesmí vyžadovat zejména informace o těhotenství, rodinných a majetkových poměrech, sexuální orientaci, původu a podobně,“ doplňuje.

Jako u každého pravidla však existují výjimky. "Například u některých pozic, které ze své podstaty vyžadují, aby uchazeč splňoval například určité fyzické předpoklady,“ popisuje advokát Tomáš Havelka z kanceláře Havelková & Partners. "V těchto případech může být uchazeč požádán, aby uvedl i údaje o svém zdravotním stavu nebo zdravotní historii.“ Například u povolání letušky či zdravotní sestry u rentgenu.

Jako praxi uveďte i brigády

Nejrozsáhlejší částí životopisu je vzdělání a praxe. Ta se obvykle uvádí od té poslední po první. Pokud praxi nemáte, pak pro vás bude lepší řazení podle zkušeností a dovedností. Uvést můžete různé školní projekty, odborné praxe, zahraniční stáže, jazykové kurzy. Upozorněte i na důležité seminární práce nebo diplomovou práci. Lze uvést i brigády, které souvisí s pozicí, o kterou se absolvent uchází.

Na závěr životopisu se uvádí další znalosti a dovednosti, především jazykové, počítačové, a zda máte řidičský průkaz. Přiložte kopie dokumentů o vzdělání, případně svoji fotku. "A samozřejmě motivační dopis, v němž krátce objasníte, proč byste právě vy měli být pozváni na výběrové řízení pro danou pozici,“ upozorňuje Figuschová.

Pokud posíláte životopis e-mailem, buďte pozorní. Zvolte vhodný formát přiloženého souboru, například .doc, .rtf nebo .pdf. Hotový životopis raději překopírujte do nového dokumentu. Pokud jste totiž při psaní používali takzvané verzování, mohl by se zaměstnavateli zobrazit celý průběh vašeho psaní, i když vy ho nevidíte.

Neposílejte nikdy CV hromadně na víc adres. A také pozor na svou adresu - nějaká s přezdívkou, to není rozhodně to pravé. Motivační dopis v tomto případě piště přímo do těla e-mailu. Otevírat příliš mnoho příloh může totiž personalisty zatěžovat.

Struktura životopisu

Osobní údaje

Jméno, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa

Vzdělání

Seřaďte je od nejvyššího dosaženého, vždy uveďte začátek a ukončení či předpokládané ukončení. Uveďte také kurzy, které jste absolvovali; seminární a jiné odborné práce, které souvisí s pozicí, o niž se ucházíte

Praxe

Uveďte zkušenosti, místo práce, pracovní pozice, popište v bodech náplň práce. Pokud nemáte praxi, uveďte například odborné praxe či zahraniční stáže, které souvisí s pozicí, o niž se ucházíte, působení ve školních či univerzitních organizacích

Znalosti a dovednosti

jazykové znalosti - uveďte úroveň znalosti, zkoušky, certifikáty, pobyty v zahraničí počítačové znalosti - uveďte znalost konkrétních programů a pokročilost řidičský průkaz - uveďte skupinu další znalosti a dovednosti, které souvisí s praxí - např. psaní na stroji lze uvést i zájmy a záliby

Souhlas

Pokud budete životopis posílat do personální agentury, přidejte také souhlas se zpracováním osobních údajů