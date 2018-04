Životopis: raději nelžete

Zajímavá a dobře placená místa je třeba hledat v nabídce inzerátů pod lupou. Navíc stále přibývá počet kvalifikovaných uchazečů, kteří o ně mají zájem. Proč si tedy v životopise malinko nepřilepšit, říkají si někteří uchazeči. I když nebudou přímo lhát o svém dosaženém vzdělání nebo jazykových schopnostech, jejich nápad se jim může pěkně vymstít. „Jestliže podle životopisu zjistím, že uchazeč ,všechno umí, všechno zná‘, bývám obezřetnější. A samozřejmě si ho při ústním pohovoru otestuji,“ říká generální ředitel elektrotechnického velkoobchodu Elektram Jaroslav Chrtek. S tím souhlasí i Eva Goldmannová, personální ředitelka stavební společnosti VCES: „Pokud by uchazeč opravdu ovládal všechny uvedené dovednosti a měl takové znalosti, pak by nejspíš hledal úplně jiné místo.“

Oproti životopisům, které dříve zasílali zájemci o práci, vypadají nynější často profesionálně. Skoro jako vzorové. Ale, a to je velký nešvar, uchazeči často používají slovník inzerátů. Každý se chce prosadit a uplatnit „v dynamickém kolektivu“, každý umí jazyk na „komunikativní úrovni“, má uživatelskou nebo pokročilou znalost textových a grafických editorů, nemluvě o časové flexibilitě. Jenomže už při prvním pohovoru zkušený personalista zjistí, jak to se znalostmi a možnostmi uchazeče skutečně je. Odbornost a technické dovednosti pak otestuje technik nebo specialista v dané oblasti.

Cizí řeči ověří test

„Znalost jazyků si prověřím jednoduchým způsobem. Prostě si spolu popovídáme,“ uvádí Jaroslav Chrtek. Někdo svoji úroveň zhodnotí jako začátečnickou, někdo o stejných schopnostech už mluví jako o dobré znalosti pro běžnou komunikaci. „Při zjišťování jazykových dovedností prověřuje odbornou komunikaci většinou externí lektor,“ říká Eva Goldmannová.

Při přijímacích pohovorech se také mluví o výši budoucího platu. Bývá zvykem, že si uchazeč řekne o víc, než dostával v minulém zaměstnání. To je v pořádku, ale měl by dát pozor, aby se vešel do mantinelů určených pro nabízenou pozici. Přemrštěná, ale naopak i podhodnocená výše požadované odměny personalistům hodně napoví i o jeho osobnostních vlastnostech. Na ty se v konečném rozhodování také bere zřetel.

Pro manažera lidských zdrojů je vypovídajícím údajem také počet zaměstnání, ve kterých uchazeč působil. Jenomže snížit si ho tím, že některé zatajíte, není dobrý nápad. Každý si spočítá, že roky přesně nesedí, a pak budete muset vysvětlit podivné časové mezery. Nebo se s vámi personalista rovnou rozloučí, protože vám přestane důvěřovat.

Manažeři spolupracují

Otázka, kterou při přijímacím pohovoru zaručeně uslyšíte, bude znít, proč jste odešli z posledního zaměstnání. Hledání chyb jenom na bývalém zaměstnavateli se může vrátit jako bumerang. Personalisté totiž jednoduše zvednou telefon a informaci si ověří. „Referencí z bývalého pracoviště využíváme,“ potvrzuje Jaroslav Chrtek. „Organizační schopnosti si většinou vyzkouším nějakým jednoduchým úkolem. Třeba mají zájemci o místo objednat letenky do Berlína. Kdo trochu ví, o čem mluvím, vyřeší vše za pár minut,“ říká Chrtek. A jedna užitečná zpráva pro absolventy: zbytečně si nevymýšlejte praxi. Ve firmách si vás rádi vychovají podle vlastních představ.

„Každý by měl dělat tu práci, na kterou stačí nejen podle profesního a odborného zaměření, ale i co se týče osobnostního vybavení,“ myslí si Eva Goldmannová. Proto odpovídejte na inzeráty nebo pracovní nabídky, jejichž podmínky pravdivě splňujete. Jakákoliv nepravda nebo mlžení údajů se dříve nebo později odhalí.

„Jakmile zjistíme, že klient neříkal pravdu, u nás skončil,“ říká rezolutně Alena Lhotáková, ředitelka personální agentury Personal Consult.

