Zjednoduší něco rovná 15% daň? Nikoliv!

Kromě běžných osobních údajů tam nalezneme pouze tyto 4 řádky:

1/ Zdanitelné příjmy (u OSVČ a právnických osob po odečtení nákladů)

2/ Nezdanitelné minimum (6 000 x 12)

3/ Základ daně (řádek 1 - řádek 2, pokud je rozdíl kladný, jinak 0)

4/ Daň (řádek 3 x 0,15)

Co by to tedy v praxi znamenalo? Hned na 1. řádku každý zasvěcený člověk vidí, že jde o obrovskou blamáž. Složitost současného daňového systému totiž není v progresivní sazbě, nýbrž ve složitosti stanovení daňově uznatelných nákladů. Právě to je největším jablkem sváru mezi finančními úřady a poplatníky. Právě zde existují desítky protichůdných výkladů. Právě zde se liší dokonce přístupy jednotlivých správců daně. Jak ovšem vyplývá z "převratného" daňového přiznání, právě tato nejkomplikovanější a nejkontroverznější oblast zůstává zachována! Veškeré informace o daních naleznete na specializované stránce dane.idnes.cz, která se věnuje výhradně tomuto tématu.

Velmi zajímavý je i řádek 2. Současný systém diferencovaných odpočtů od základu daně (nyní odečítáme určité částky na sebe, na vyživované děti, na manželku, úroky z úvěrů na bydlení, pojistné na rezervotvorné životní pojištění, příspěvky na penzijní připojištění, atd.) je nahrazen jednotným odpočtem.. Podle "převratného" návrhu by si každý poplatník odečetl 12x6.000,- Kč, tedy 72.000,- Kč, a to je vše. Stejný odpočet pro svobodného jako pro živitele 3 dětí s hypotékou na byt. Tedy socialismus jako vyšitý! Motivace k zakládání rodiny, k pořizování vlastního bydlení či k tvoření vlastní rezervy na budoucnost je v navrhovaném systému nulová, nebo spíše záporná.

Třetí a čtvrtý řádek jsou již pouze prostým výpočtem. Co se tedy ve skutečnosti skrývá za návrhem rovné 15% daně? Zjednodušení? Nikoliv. To nejsložitější - tedy uplatňování daňově uznatelných výdajů, zůstává plně zachováno. V oblasti odpočitatelných položek se navrhuje demotivující socialistické rovnostářství. Jediná změna je tedy v tom, že je navrhováno nahradit progresivní sazby konstantní sazbou 15%. Tvrzení, že by tato skutečnost zjednodušila daňový systém a tím i daňové přiznání, je neuvěřitelný populismus. A za jistým zjednodušením odpočitatelných položek (které ale nyní příliš složité nejsou) se skrývá ryzí socialismus. Podtrženo a sečteno: Blamáž na voliče jako hrom!

