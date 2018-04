Zklamání z dovolené se dá předejít před odjezdem

Cestovní kancelář se většinou snaží vyhovět, ale jenom místa u okna v autobuse zařídit nedokáže, podobně jako pohled na moře ze všech pokojů. Klient by měl sám chtít předem znát charakter ubytování, stravování i dopravy. Speciální přání musí vyslovit dřív, než bude na místě pobytu. A nespokojit se jen s mlhavými sliby.

V katalogu cestovních kanceláří se například dočtete, že klimatizace bude zapojena podle uvážení majitele hotelu. Realita? Vzhledem k tomu, že tuniský či řecký majitel hotelu, zvyklý na vysoké teploty, nebude pociťovat horko, ani když vy už budete lapat po vzduchu, asi se jí nedočkáte. Je proto lepší v létě vybrat hotel, kde zaručují klimatizaci bez ohledu na pocity majitele hotelu. Kdo vybírá dovolenou, musí se tázat. A od cestovní kanceláře, jejíž zástupci neumějí odpovědět nebo mlží, jděte raději dál. Platí totiž jen to, co je ve smlouvě a katalogu. Pokud podmínky zájezdu turista dobře pročte, nemůže být zaskočen, když hotel místo 200 metrů od moře leží o 700 metrů dál. Drobným písmem napsané Všeobecné podmínky takové změny některým cestovní kancelářím dovolují a klient, který podepíše smlouvu, s nimi předem souhlasí.

Informace o hotelech jsou často k mání také na internetu, komunikace v němčině či angličtině není problém, takže lze snadno zjistit podrobnosti o místě pobytu ještě před jeho definitivním výběrem.

Jestliže máte nějaké zvláštní přání ohledně ubytování, je třeba ho vyslovit ještě před odjezdem. Může se týkat podlaží, ve kterém chcete bydlet, nebo vybavení pokojů či apartmánů. Někomu může vadit výtah a vyšší patro, jinému naopak přízemí. Přátelé často chtějí bydlet pohromadě, zástupci cestovní kanceláře však netuší, kdo patří do jedné party, a rozhodí je po celém hotelu.

Nepříjemnosti, které se opakují každý rok. Znaveni několikahodinovou cestou stráví turisté ještě několik hodin vsedě na kufrech, než je pustí do pokoje. Je proto dobré se předem zajímat o to, kdy budou pokoje volné a kdy je naopak nutné je opustit. Podle zkušeností pracovníků cestovních kanceláří bývají Češi, ačkoliv jsou u moře již poněkolikáté, vždy překvapeni, že pokoje uvolňují předchozí hosté až okolo 10. hodiny dopoledne a chvíli trvá, než je pokojské uklidí. Ubytování lze proto očekávat nejdříve okolo 14. hodiny, někde dokonce po 17. hodině.

V katalogu je většinou uvedeno standardní ubytování vyjádřené hvězdičkami podle kategorie hotelu. Co je ve čtyřhvězdičkovém jistotou, dvouhvězdičkový nenabídne. Podle zkušeností průvodkyně, která doprovází turisty po Chorvatsku, jsou hotely s méně než dvěma hvězdičkami na úrovni ubytoven. Tři hvězdičky jsou i pro další středomořské země minimum, pokud nechcete mít problémy s kvalitou ubytování.

V nabídce cestovních kanceláří je nejčastěji možné se setkat s jídlem ve formě výběru z několika jídel, z jídelního lístku nebo stravování formou švédských stolů včetně snídaně. Pokud je deklarována kontinentální snídaně, lze od ní čekat jen velmi málo, a to obvykle máslo nebo margarín, marmeládu, pečivo, kávu, čaj či kakao. Při rozšířené kontinentální snídani je navíc podáván například sýr, salám nebo vajíčko. Strava, byť popsaná v katalogu u různých zemí stejně, shodná nemusí být. Zatímco švédský stůl ve Španělsku může přetékat, v Řecku si půjdete raději ještě po snídani něco sezobnout. Podle tajemníka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Vlastimila Světlíka lze říci, že čím víc má hotel hvězdiček, tím bohatší bude tabule. Pokud je výběr večeří ze tří jídel, jedno bývá vegetariánské. Nabízí-li hotel švédský stůl i k večeři, hladem trpět zřejmě nebudete.

Už v cestovní kanceláři je dobré se přeptat na nápoje k večeři a snídani. V některých zemích je pití v restauracích tak drahé (Chorvatsko), že se vyplatí si připlatit za dražší hotel, kde je pití v ceně. Cestovní kancelář by měla podat podrobné informace o charakteru jídla, neměla by se vymlouvat na to, že neví, co se bude vařit. Většinou se dá v případě polopenze dokoupit oběd.