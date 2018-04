Zkontrolujte si peněženky, papírová padesátikoruna končí

Jediným českým platidlem, který má dvojí platné provedení, kovové a papírové, je padesátikoruna. Ovšem i to se už za pár dní stane minulostí, protože 31. březen je posledním dnem, kdy papírovou padesátikorunou budete moci zaplatit. Od počátku dubna pak už v oběhu zůstane jen padesátikoruna kovová, jejímž autorem je akademický sochař Ladislav Kozák.

Mince v oběhu vydrží mnohonásobně déle než bankovka

Českou národní banku k ukončení platnosti bankovek vedlo především to, že mince mají mnohonásobně delší životnost než bankovky. Zatímco mince mezi lidmi kolují desítky let, bankovky se musí nahrazovat novými již po zhruba čtyřech letech.

ČNB tedy již od roku 2007 zajišťovala pouze výrobu padesátikorunových mincí a papírové padesátky postupně stahovala z oběhu. V současnosti tak mezi lidmi koluje čtyřikrát více kovových padesátikorun než těch papírových. Kolik je mezi lidmi v oběhu bankovek a mincí, si přečtěte v našem předchozím článku.

Od 1. dubna se poměr mezi bankovkami a mincemi v oběhu sjednotí. Lidé budou moci platit jak šesti druhy bankovek o nominálech 100, 200, 500, 1 000, 2 000 a 5 000 korun, tak tak šesti druhy mincí o nominálech 1, 2, 5, 10, 20 a 50 korun.

Světová cena pro padesátikorunovou minci Padesátikorunová mince z bimetalického kovu je v oběhu od roku 1993. A v tomto roce jí odborníci časopisu World Coin News udělili titul Best Trade Coin. "Titul Best Trade Coin dokazuje, že je naše padesátikoruna jednou z nejlepších mincí na světě," uvedl Pavel Řežábek, člen bankovní rady ČNB.

Na výměnu budete mít šest let

Pokud nestihnete všechny papírové padesátikoruny utratit do konce letošního března, budete mít možnost je vyměnit až do 31. března 2017. Přičemž neplatné padesátikorunové bankovky vám až do 31. března 2012 vymění všechny pobočky bank po celé republice včetně poboček ČNB.

Od 1. dubna 2012 až do 31. března 2017 už s neplatnou padesátikorunou budete moci zajít jen na pobočky ČNB.