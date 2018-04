Zkontrolujte si pracovní smlouvu. Někdy zaměstnavatelé chtějí vědět o každém výdělku

Brigádu prý budu shánět těžko. Podle Ivy Melagové z personálního serveru jobdnes.cz je nabídka až o třetinu nižší než před rokem. "Neplatí to však absolutně, na našem serveru je brigád dost, zaměstnavatelé je zde totiž mohou inzerovat zdarma," doplňuje manažerka.

Kvůli krizi šly dolů i výdělky z brigád, přibližně o 10 až 20 korun na hodinu. "Hlavně mimo Prahu jsou už i nabídky brigád ve výši minimální mzdy dané zákonem (48,10 koruny), což by před dvěma lety bylo nereálné,"" uvádí René Kuchár z agentury Student.

kam za prací do ciziny Vyplatí se jet pracovat do zahraničí s agenturou, nebo na vlastní pěst?

Bez internetu se nehnu

Nemám moc povahu na to, abych obcházela obchody a kanceláře, jestli bych se jim nehodila na výpomoc. Sedám tedy k internetu. Do vyhledávače zadávám "brigáda, Praha". Zkusila jsem i klíčové slovo "přivýdělek", ale vypadla na mne spousta odkazů, které mi nepřipadají důvěryhodné. Hýří slovy jako z pohodlí, osobní svoboda a kvalitní životní styl. Děkuji, rozesílat podvodné dopisy ani prodávat úklidové prostředky nechci.

Zkouším hledat sama...

Večer odpovídám na několik inzerátů. Mohla bych vést rukodělný kroužek předškoláků, účastnit se diskuse o nealkoholických nápojích, učit slovenského klienta češtinu či obsluhovat stánek Akce Cihla. Psychicky nemám na telemarketing a vůbec na žádný provizní prodej, takže takové nabídky zcela vynechávám.

... ale registruji se i u agentury

Registrace u agentury probíhá v několika krocích. Na internetu jsem se sice dočetla, že se mohu zapsat i přes počítač, ale pak beztak musím přijít osobně. Ještě že jsem si všimla v požadavcích, že ti, kdo už nestudují, potřebují výpis z trestního rejstříku.

Rejstřík si vyřizuji hned ráno na obecním úřadě v takzvaném Czech Pointu. Ukážu občanský průkaz, zaplatím 50 korun a vše je vyřízeno během pěti minut. Odnáším si dokument, má platnost tři měsíce. Z úřadu mířím do agentury. Vybrala jsem si Nabrigadu.cz, protože cílí právě na krátkodobé práce a hlavně má kancelář nedaleko redakce. Očekávala jsem pohovor, ve kterém budou zjišťovat, k čemu se hodím. Nic takového. Malinká

kancelář s vchodem přímo z ulice, nástěnky ověšené nabídkami práce a dvě krabice s dotazníky. Kolonky dotazníku zvládám hravě – chtějí vědět opravdu jen základy: vzdělání, kontakty, jazyky, počítače a řidičák. Formulář předávám slečně za přepážkou. Bála jsem se zvědavých dotazů, ale nic. Ještě předkládám občanku, výpis z rejstříku a kartičku zdravotní pojišťovny. (V tu chvíli se dva studenti optají, zda jako potvrzení o studiu stačí karta ISIC. Prý ne, musí si dojít do školy pro potvrzení na papíře. I když jde o mezinárodní průkaz, který mnohé školy používají jako studentský.) Platím 10 korun administrativní poplatek. Pobaví mne, že místo abych dostala stvrzenku, sama firmě podepisuji, že jsem zaplatila. Hotovo. Jenže já vlastně nic nevím. Slečna se sice pěkně usmívá, ale informacemi nehýří. Přebírám iniciativu a začínám se vyptávat.

Jak to chodí v agentuře?

Nikdo mi nebude volat, že pro mne mají práci.

Práci si sama najdu na webu, zavolám, a když mi bude vyhovovat termín, rezervuji si ji.

Osobně přijdu do kanceláře pro pracovní výkaz.

Odpracuji domluvené a nechám si výkaz potvrdit šéfem, kterého mi na pracovišti přidělí.

Výkaz doručím do týdne zpátky do agentury, příští měsíc dostanu zaplaceno.

Dohodu o pracovní činnosti budu podepisovat, než půjdu na první brigádu. Pak se také domluvím, jestli mi mají strhávat peníze na daně, či zda si je vyřeším sama.

Brigádnická smlouva neexistuje Jaké typy smluv můžete sepsat.

Jdu se hned podívat, co vlastně nabízejí. Pro Prahu na stránkách inzerují jen jedno místo. Balení zboží, vkládání etiket. To by šlo. Ale když rozkliknu požadavky, zjistím, že práce je pro sportovní typy ve sportovním oblečení a obuvi. Takže nic. Kdyby mě viděli v teplácích se srdíčkem na koleni, asi by to neocenili.

Na zítra mám práci

rada mf dnes Zkontrolujte si pracovní

smlouvu. Někteří zaměstnavatelé chtějí, abyste je informovali o každé další výdělečné

aktivitě.

Paní v telefonu mi vysvětluje, že na diskusi o nealko nápojích už má plno, ale jestli jsem volič pravice, měla by pro mne něco jiného. To jsem, takže mohu jít.

Na recepci firmy se nás sešlo dvanáct. Osm vybrali k diskutování. Ti čtyři navíc mají svým způsobem štěstí – na ruku dostanou 300 korun, jdou hned domů a zařadí je do příští diskuse. My vybraní dvě hodiny hodnotíme návrhy předvolebních billboardů. Po akci ukážu občanku a dostávám na ruku 600 korun. I daňově je vše vyřešeno. Bomba! Končím v práci, chodím diskutovat, letí mi hlavou. To však nejde. Podmínkou je mimo jiné i to, že dalšího výzkumu se nezúčastním dřív než za půl roku. Štěstí mě však neminulo, v mailu jsem objevila pozvánku na pohovor kvůli tomu výtvarnému kroužku pro děti.