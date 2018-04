Zkoušky na vysokou školu si lze vyzkoušet nanečisto

Včas zjistit, jak jsou na tom s vědomostmi, mohou maturanti i ostatní zájemci o studium na vysokých školách všech směrů. Nadace Scio letos již popáté pořádá v rámci přípravy na přijímací řízení Národní srovnávací zkoušky (NSZ). Ti, kteří se hlásí na vysokou školu a chtějí si ověřit, porovnat nebo jenom procvičit svoje znalosti, se mohou přihlásit do 28. března poštou nebo prostřednictvím internetu v Nadaci Scio (po tomto datu přijímají mimořádné přihlášky s přirážkou: 120 korun do 16. dubna, 300 korun do 27. dubna). K výsledkům NSZ přihlížejí některé fakulty při svých přijímacích řízeních. Zkoušky lze absolvovat z deseti předmětů.