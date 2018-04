Zkraťte splatnost hypotéky. Ušetříte i přes vyšší splátky

mladý pár Hana Mixánková, 24 let – studentka filozofické fakulty v Pardubicích, obor muzeologie – pracuje na poloviční úvazek jako úřednice

Jan Hencl, 26 let – IT Test inženýr

další obyvatelé domácnosti: dva potkani Iris a Kirké a dvě andulky Artur a Eleanora Žijí v panelákovém bytě 3+1, na který si vzali hypotéku v hodnotě 1 300 000. Do domácnosti společně přinesou 27 tisíc korun měsíčně. Za rok by si Jan rád ušetřil na řidičský průkaz, za pět let na vybavení bytu nebo auto. Za deset let by rádi dosáhli na domek. Kdyby vyhráli milion, doplatili by hypotéku. Za bohatého považují člověka, který vydělá dvojnásobek toho, co utratí. Sebe by považovali za bohaté, kdyby vydělali 75 tisíc korun měsíčně.