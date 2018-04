Zkusili jsme si půjčit sto tisíc na auto. Nabídky se lišily o tisíce

O půjčku jsme se ucházeli v pěti bankách a jednom nebankovním domě. Test jsme chtěli provést v co nejkratším čase. Zvolili jsme proto pobočky soustředěné v oblasti kolem stanice metra Anděl v Praze 5.

Všichni bankéři, které jsme postupně oslovili, dostali stejné zadání: "Chceme si půjčit chybějících 100 tisíc korun na koupi nového osobního auta. Úvěr splatíme do dvou let pravidelnými splátkami. Pojistit úvěr nechceme. Nabídku budeme porovnávat s dalšími."

Cetelem porazil nabídkou čtyři bankovní domy

Předem jsme si připravili i všechny potřebné doklady, abychom již během první návštěvy získali jasné předsmluvní nabídky. Od letošního ledna mají totiž žadatelé o spotřebitelský úvěr právo projít si písemnou úvěrovou nabídku v klidu doma a předem se seznámit i s dalšími smluvními podmínkami.

Jaké doklady je potřeba si připravit Dva doklady totožnosti (občanský průkaz a řidičský průkaz).

Výpisy z bankovních účtů, z nichž lze vyčíst pravidelné rodinné příjmy i výdaje za bydlení.

Potvrzení zaměstnavatele o měsíčním příjmu žadatele o úvěr – na předepsaném formuláři, které mají banky na svých webových stránkách.

První nabídku získávám v Cetelem. Po důkladné prověrce v registrech dlužníků, se kterou souhlasím, se bankéř zajímá také o celkové rodinné příjmy včetně výdajů za bydlení. Vše trvá zhruba půl hodiny. Nabídka vypadá zajímavě, jak se ukáže, je druhá nejlevnější. Stotisícový úvěr se splatností na dva roky by mi společnost Cetelem půjčila za 112 728 korun.

Se stejnou důkladností mě proklepávají v Ge Money Bank a po půlhodině si bez problémů odnáším nabídku za 117 037 korun. V ČSOB potřebují výpis z účtu, na který přichází má pravidelná výplata. Musím se pro něj vrátit, mezi připravenými doklady chybí, moje chyba. Dostávám pak cenovou nabídku na 119 751 korun.

Bankéřka Raiffeisenbank cenu úvěru nesdělila

V Raiffeisenbank, ve které jsem již několik let stálým a bezproblémovým klientem, to rovněž odsýpá. Zákonem předepsanou písemnou nabídku ale překvapivě nedostanu, a to i přesto, že o ni jasně žádám. Bankéřka vytiskne jen obrázek internetové kalkulačky se sotva čitelnými údaji a ručně na tento papír připíše, kolik budu měsíčně splácet včetně úrokové sazby a RPSN. "RPSN je nejdůležitější údaj pro porovnání s jinou nabídkou," vysvětluje mi bankéřka.

Klíčový údaj, kolik korun bance po dvou letech vrátím, se nedozvím. A nedozvím se ani to, zda budu hradit například poplatek za vedení účtu, poskytnutí úvěru, předčasné splacení či opožděnou platbu. Oproti konkurenci má banka co napravovat. Cenovou nabídku si nakonec ověřuji v další pobočce "Rajfky" přímo na svém internetovém účtu. Celkově bych musela bance vrátit 115 269 korun.

Nejdražší je Česká spořitelna, nejlevnější KB

V České spořitelně se mi věnuje velmi svižná pracovnice. Během chvíle dostávám k podpisu několik formulářů a nečekanou otázku: "A na jaký účet mám schválených 100 tisíc odeslat?" To, že chci zatím jen nabídku, abych ji mohla porovnat s další, bankéřka nejspíš přeslechla. Chybu napraví stejně svižně a písemné dokumenty s celkovou cenou úvěru si nakonec odnáším. Za půjčených sto tisíc korun musím bance po dvou letech vrátit 121 161 korun. Jak se nakonec ukáže, jde o nejdražší úvěr.

V Komerční bance mi nabízí úvěrovou novinku – půjčku MojeAuto. Potíž je, že zpracování žádosti o úvěr je nastaveno velmi složitě, nebo je teprve v záběhu. Na pobočku musím jít dvakrát a strávím zde přes dvě hodiny. Prověrka klienta je tady velmi přísná, prozvoněním mobilu dokonce ověřují, zda jsem předala správný telefonní kontakt. Předsmluvní písemnou nabídku dostávám až za dva pracovní dny. Pro koupi nového auta je výhodná. Po dvou letech vrátím bance 108 552 korun.

Jak se ale dočítám ve smluvních podmínkách, musím splnit celou řadu povinností. Třeba po uzavření úvěrové smlouvy mám na nákup auta 45 dní. Stanu se jeho majitelem, po dobu splácení však musím odevzdat velký technický průkaz. Sjednat povinné ručení k autu musím stihnout do předepsané lhůty, jinak dostanu pokutu ve výši 10 tisíc korun. S autem nesmím například taxikařit a pokud ho chci půjčit někomu jinému, je k tomu třeba povolení, které stojí tisíc korun. Když se opozdím se splácením a přestanu platit, banka bude mít právo auto zadržet nebo i prodat.

Jak se prodraží 100tisícová půjčka na auto Poskytovatel Úvěr Celkově zaplatíte Kč RPSN v % Poplatky v Kč Komerční banka Účelová půjčka MojeAuto (Prémium) 108 552 8,44 0 Cetelem Klasický úvěr 112 728 12,44 0 Raiffeisenbank Předschválený úvěr 115 269 14,35 Za poskytnutí jednorázově 500, měsíčně za vedení účtu 99 GE Money Bank Splátkový úvěr Expres 117 037 16,80 Za poskytnutí jednorázově 500, za vedení účtu měsíčně 49, za příchozí platbu 5 ČSOB ČSOB spotřebitelský úvěr 119 751 19,74 Správa úvěru měsíčně 50 Česká spořitelna Neúčelový úvěr 121 161 21,18 Za poskytnutí jednorázově 1 000, správa úvěru měsíčně 59 zdroj: nabídky jednotlivých bank Splatnost všech úvěrů je 24 měsíců, splátky jsou pravidelné měsíční bez pojištění úvěru.

Podtrženo a sečteno