Zkuste nakupovat v cizině

Rodina walterova Aleš Walter, 35 let – referent celní správy

Petra Walterová, 34 let – na rodičovské dovolené

Nikola Walterová, 5 let

Adéla Walterová, 1 rok

Miloslava a František, rodiče Aleše Waltera

další člen domácnosti: pes Sandy



Kam jdou peníze:

Walterovi bydlí na severu Čech v domku s rodiči. O dům se starají společně, ale s penězi hospodaří odděleně.

Měsíčně přijde na účet mladé rodiny 29 500 korun, 8 700 vydají za pojistky, účty a spoření, asi 2 000 korun za energii. Na ostatní živobytí pak čtyřčlenné rodině zbývá 18 800 korun. V obchodě občas zkusí koupit něco podle reklamy, ale většinou se drží ozkoušených značek.

Letáků se nezříkají

Občas zkusí internet

"O všech větších výdajích se domlouváme předem," popisují Walterovi své nákupní zvyklosti. A mají i pocit, že nakupují vyváženě – nemusí se navzájem brzdit. Rozhodně není problém s tím, že by Petra dávala tajně do košíku spousty kosmetiky a Aleš mraky uzenin."Proč bychom se nepodívali, co je kde levné? Občas nakoupíme něco i do zásoby – ale spíš drogerii než jídlo. Prášek na praní, prostředek na nádobí – tady nehrozí, že by se spotřebovalo velké balení stejně rychle jako malé jako u některých potravin," vysvětlují Walterovi svou taktiku.Před nákupem dělá Petra seznam toho, co doma chybí. Nedrží se ho však úzkostlivě. "Samozřejmě do košíku nakonec přihodíme i něco, co nás cvrnkne do nosu," říkají. Seznam je spíš proto, aby se na nic nezapomnělo. I když se nechovají rozmařile, někdy peníze utečou, ani není jasné kam. "Když vyberu peníze z bankomatu, píšu si zhruba, co jsem s nimi udělal. A většinou se stejně nemohu dopočítat," přiznává Aleš.

Když Walterovi nakupují oblečení, není pro ně to nejdůležitější, jestli je značkové, nebo ne. "Značkové věci si kupujeme hlavně na sport. Tam nám záleží na tom, aby věci něco vydržely," vysvětlují. U sportovního zboží si oblíbili značku Alpine Pro a třeba boty rádi nakupují u Bati, kde jim vyhovují slevové akce a věrnostní program.



Dětské oblečení nekupují všechno nové. Adéla dědí po Nikole a občas mají i něco po známých.



Ačkoli bydlí nedaleko hranic, zatím nevyzkoušeli nakupování v Německu ani v Polsku. "Jsme asi nějak konzervativní nebo patrioti," komentují Walterovi možnost ušetřit třeba na nákupech oblečení nebo spotřebního zboží. Teprve když něco neseženou v kamenném obchodě, nakupují po internetu. Ale ne moc často, raději si předem zboží "osahají".





nemáme rádi nakupovací víkendy, říká aleš walter "S nákupy v zahraničí moc nepočítáme, když jedeme na výlet, tak je to výlet. Nedovedu si představit, že místo toho někde běháme po obchodech, to nepatří mezi mé oblíbené činnosti. Navíc jsem proti novému českému folkloru – víkendovým výletům do nákupních center.



Ale o internetovém nakupování budeme uvažovat, ta sleva je opravdu zajímavá. Co se týče kouření, máte pravdu. Za rok je to velká částka. Ale nechceme si slibovat, že zítra skončíme, to by možná bylo nad naše síly. Musíme si uvědomit, že tu cigaretu vlastně k ničemu nepotřebujeme."

Volný čas moc nestojí



Walterovi jsou rádi na zahradě nebo na procházkách po okolních lesích. Takže kromě vhodných bot a oblečení žádné moc velké výdaje na volný čas nemají. Jen Nikola chodí na plavání a na cvičení, což vyjde asi na 300 korun měsíčně. "Až holky povyrostou, bude to určitě náročnější," předpokládají. Ale to už bude do práce chodit i Petra, takže to lépe zvládnou.



Do práce jezdí Aleš autem. Z Mníšku do Liberce sice jede vlak, ale na nádraží to mají dva kilometry a v Liberci by ještě musel popojíždět hromadnou dopravou. Auto je pohodlnější a nevyjde o moc dráž. Letos Aleš plánuje, že na benzinu ušetří. Chystá se totiž do práce jezdit na motocyklu.

Třeba jednou vyhrajeme

Dvě slabosti, na kterých by se dalo ušetřit, jsme u Walterových přece jen našli. Cigarety a sázení. Ne že by byli vášniví gambleři či kuřácké trosky, Aleš je kuřák spíše sváteční, stačí mu dvě cigarety denně, Petra jich vykouří o něco víc, tak 5–6 za den. I tak je tato neřest stojí kolem 700 korun měsíčně.



Další pětistovka padne v loterii. Jednu sázenku podává Petra, jednu Aleš. "Je to taková hra na štěstí. Jenom jsme zatím nevyhráli nic, co by stálo za řeč. Maximálně na to, aby byla další sázenka zadarmo," komentují. Ale co kdyby?



MĚSÍČNĚ UŠETŘÍ 1 038 KORUN.



Účet rodiny



Za co Částka ročně (v Kč) auto - provoz a servis 30 000 dárky 8 000 drogerie 6 000 holič, kosmetika 3 000 hračky 2 000 knihy 1 000 kultura 2 000 mobil 7 200 noviny 1 200 oblečení a obuv 22 000 potraviny 103 000 restaurace 2 000 sport 4 000 spotřebiče 4 100 stravování mimo domov 20 000 ostatní 10 000 Celkem ročně 225 500 Měsíčně 18 792

Lepší je nechat si starý tarif

Walterovi nemají pevnou linku, používají mobily. Aleš provolá asi 50 minut a pošle asi 20 esemesek, Petra volá o něco víc, 70 minut měsíčně a SMS pošle 50. Celkem platí kolem 600 korun. Měli by si ponechat své původní tarify, aktuální nabídky operátorů pro ně nejsou výhodnější. U:fon u nich nemá pokrytí.



Petra Walterová

Operátor Tarif Cena (v Kč) Vodafone Nabito 350 + extra nabito 385 T-Mobile Přátelé síť nesíť 300 HIT 353 O 2 NEON M 525 Zdroj: operátoři a redakční výpočty

Aleš Walter

Operátor Tarif Cena (v Kč) Vodafone Nabito 350 324 T-Mobile Přátelé síť nesíť 300 HIT 358 O 2 NEON M 480 Zdroj: operátoři a redakční výpočty

Expertka radí Walterovým



ivana picková ze sdružení obrany spotřebitelů říká "Walterovi žijí tak normálně. Úzkostlivě nešetří, ale ani rozmařile nehýří. Šetřit mohou na maličkostech, ale třeba i při nákupu přes internet."

Zamyslete se nad svým kouřením



Nakupujte víc na internetu

Dávejte si peníze stranou

Ačkoli nejste silní kuřáci, právě cigarety jsou položkou, kde byste mohli ušetřit. Nejde jen o těch deset krabiček cigaret měsíčně. Cenu má i vaše zdraví. Teď ušetříte za cigarety, do budoucna za doktory a léky.Nákup na internetu vám může ušetřit poměrně hodně peněz. Jestliže byste si rádi koupili televizi, která v obchodě stojí 18 000 korun, na internetu úplně stejnou seženete za 13 700 korun. A to hned ve dvou obchodech www.123shop.cz a www.mall.cz. Ještě bych mohla doporučit – udělejte si výlet třeba do Německa – za novými zážitky. A při té příležitosti zkuste, zda by se vám cesta nezaplatila výhodným nákupem.Zdá se, že nějaké peníze utratíte, ani nevíte jak. Není to mnoho, ale i kdyby šlo o 500 měsíčně, za rok je to 6 000 korun. Zkuste si tu pětistovku schovat někam, kde na ni nebudete moct – na spořicí účet nebo do peněženky, kterou si neberete s sebou na nákupy.