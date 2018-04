Zkuste prodávat na internetu. V Česku se uživí 10 tisíc obchodů

Výběr zboží, první krok, který musíte udělat, je ovšem základ úspěchu. V některých oborech už je totiž přeplněno a šance na obchodní úspěch by byla velmi malá. Kromě zmíněného oblečení a obuvi mají největší šanci speciality, ať už věci pro sběratele nebo třeba originální rukodělné výrobky.

Koníčky a "obskurnosti" ano, mobily a ledničky raději ne

Kromě oblečení, obuvi a doplňků jsou pro zahájení internetového podnikání vhodné potraviny a potravinové doplňky. "Konkurence je tady pořád ještě docela malá, ale současně platí, že prodávat takové zboží na dálku je těžké. Kdo ale přijde jako první na správný recept, vyhraje. Zájem zákazníků je totiž velký, jak se ukazuje na zahraničních webech," míní Jan Svoboda, ředitel společnosti NetDirect, která se zabývá výrobou a pronájmem e-shopů a dalších e-byznys aplikací.

Obrovský prostor podle něj má i speciální zboží pro zájmy a koníčky. "Výhoda je, že pro tyto komodity téměř neexistují kamenné obchody. Internet je jedinou cestou, jak propojit výrobce a zákazníka. Šanci na úspěch mají i lidově řečeno úplné obskurnosti. Vždy se navíc vyplatí uvažovat i o prodeji do zahraničí, vždyť stejné koníčky mají jistě i lidé mimo Česko," radí Svoboda s tím, že zatím jen málo z pomyslného krajíce ukusují obchodníci se zbožím z malovýroby a rukodělné výroby. Zázračně se na podobném sortimentu asi nezbohatne, ale prodávající si díky mizivé konkurenci může dovolit držet hodně vysoké marže a nabízet to, co nikdo jiný," říká Svoboda.

Atraktivní jsou také speciality z dovozu. Nákup na zahraničním e-shopu totiž spousta českých zákazníků považuje za rizikový. "Není důvod této mezery na trhu nevyužít," míní Svoboda.

Nejhorší možnosti jsou podle něj v digitální technice (počítače, mobilní telefony či digitální fotoaparáty), silná je konkurence i v takzvané bílé a černé technice.

"V obchodu s ledničkami, pračkami, televizory či sporáky a předměty do kuchyně panuje tvrdá konkurence několika stovek e-shopů, které všechny prodávají víceméně stejný sortiment a i mimo sezonu se přebíjejí ve slevách," upozorňuje.

Aukce: zkouška nanečisto

Nejste-li si jisti, jestli by o nabízené zboží byl mezi kupujícími zájem, můžete si to nejdřív vyzkoušet. "Z naší studie jasně vyplývá, že pro zaučení v internetovém obchodování jsou velmi vhodné aukce," upozorňuje Svoboda. Je to vlastně alternativa dříve oblíbené řádkové inzerce v novinách či na inzertních serverech.

V aukcích českému trhu jednoznačně vévodí Aukro.cz, ale prodávat je možné i na Odklepnuto.cz nebo ikup.cz. "Slovo aukce může trochu klamat, ve většině případů je možné zboží okamžitě koupit za pevně danou cenu. Výhoda serveru, jako je Aukro, oproti řádkové inzerci spočívá ve snadném systému výběru zboží a v ověření kupujících zákazníků. Výrazně tak klesá šance potkat podvodníka, dokonce existuje i jakési odškodnění ze strany provozovatele serveru," vysvětluje Kamil Gric, šéf společnosti xBizon, která realizuje internetové projekty.

Na druhé straně je na aukčních serverech prodejce vystaven velmi tvrdé konkurenci a platí provozovateli nemalé poplatky za umístění i za prodej zboží.

Jak na vlastní obchod

Pokud zjistíte, že o vaše zboží zájem je, můžete přejít k další fázi: vlastnímu obchodu. Pro začínající, malé a středně velké prodejce je dnes nejčastější volbou pronájem e-shopu.

"Je to stejné jako pronajmout si byt v nájemním domě. Získáte standardizované řešení, které používají stovky dalších prodávajících, ale vylepšíte si ho. Nemusíte mít programátorské ani technické znalosti a získáte produkt, který bezpečně funguje. Neplatíte také velké peníze za produkt na klíč, ale měsíční pronájem, který v českých podmínkách bývá zcela přijatelný, obvykle mezi tisíci a dvěma tisíci korunami za měsíc," vypočítal Gric.

Pro každého, kdo si troufne prodávat alespoň za několik desítek tisíc korun měsíčně, je to nejvýhodnější řešení, výhodnější než například aukční domy. "Na českém trhu nabízí pronajímaný e-shop několik firem, takže je si z čeho vybírat," uvádí Gric.

Není obtížné najít levnější produkty, dokonce i e-shopy pronajímané zdarma, respektive pouze za hosting, který se pohybuje ve stokorunách za měsíc.

"Vždy ale platí: nižší cena je obvykle vyvážena podstatně zvýšenými nároky na provozovatele obchodu, se spoustou věcí si pak musí poradit sám. Přitom jakmile se e-shop rozjede, má provozovatel plné ruce práce s vlastním podnikáním, takže technické starosti je nejlepší přenechat dodavateli," míní Gric.

Kdybyste si chtěli nechat "postavit" vlastní obchod se vším všudy, počítejte s tím, že vás to bude stát minimálně deset tisíc korun.