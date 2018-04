Zkuste vydělat i s méně známými fondy

Fondy Parvest patří pod správu společnosti BNP Paribas Asset Management (AM), která je součástí francouzské finanční skupiny BNP Paribas Group. Ta vznikla v roce 2000 fúzí Banque Nationale de Paris (BNP) a Banque Paribas a v současnosti je druhou největší bankou eurozóny. BNP Paribas AM patří s majetkem ve správě ve výši 274 mld. euro mezi největší společnosti v oblasti kolektivního investování.

Podobně, jako jiné velké společnosti v oblasti AM, i BNP Paribas má své specializované týmy ve všech velkých finančních centrech (New York, Hong Kong, Paříž, Londýn, Tokyo) a řízení některých vybraných strategií (globální dluhopisy, alternativní strategie apod.) je delegováno na specializované společnosti (Fischer Francis Trees & Wats, Fauchier Partners, Cooper Neff, Fundquest, Overlay AM).

Nabídku Parvest tvoří portfolio několika desítek podílových fondů (šest z nich má rating S&P) pro všechny typy investorů - od akciových, přes dluhopisové, a smíšené až po fondy fondů, fondy peněžního trhu a zajištěné fondy.

Fondy jsou denominované převážně v EUR a USD, ale najdou se také fondy vedené v AUD, DKK, JPY, nebo CHF. Fondy jsou registrovány v Lucembursku a u nás jsou dostupné prostřednictvím vybraných poboček Bawag Bank, České Spořitelny, Commerzbank, Raiffeisenbank, Volksbank, sítí vybraných finančních poradců, nebo také společností Conseq Investment. Dnes si povíme něco o fondech denominovaných v Evropské měně, kterých je u nás momentálně na výběr 39.

Akcioví investoři si přijdou na své v patnácti fondech. Úlohu jádrového fondu v portfoliu euro investora může plnit fond Parvest (P) Europe (investuje do akcií společností se sídlem ve vyspělých zemích celé Evropy), případně P Euro Equities (pouze země eurozóny). Z regionálně zaměřených fondů jsou k dispozici fondy P Converging Europe (východní Evropa kromě Ruska), P Emerging Markets Euro (rozvíjející se země) a trojice fondů investujících pouze do akcií vybrané země P France, P Holland a P Italy.

Podle velikosti společností investují fondy P Euro Small Cap (malé společnosti) a P Europe Mid Cap (středně velké společnosti). Růstové akcie do svých portfolií vybírají fondy P Europe Growth, P Europe Alpha (podhodnocené akcie s velkým potenciálem růstu) P Europe Dividend (základní podmínkou je vysoká vyplácená dividenda) a P Europe Opportunities. Hodnotový styl při výběru akcií vyznává fond P Europe Value a na obor financí je zaměřen fond P Europe Financials.

Do dluhopisů může EUR investor investovat prostřednictvím 13 podílových fondů. největší nevýhodou pro investora může být trochu složitá orientace v názvech fondů, podle nichž se často může zdát, že dva fondy mají stejnou investiční strategii. Příkladem mohou být fondy P European High Yeald Bond a P European Bond Opportunities. První investuje výhradně do podnikových dluhopisů Evropských společností s ratingem ve spekulativním stupni se splatností 5 – 10 let. Naopak druhý preferuje dluhopisy s kratší dobou splatnosti a v jeho portfoliu se najdou také vládní dluhopisy a dluhopisy s nejvyšším možným ratingem (jeho předešlý název však byl právě European High Yeald Bond). Jedinou pomůckou v orientaci tak může být alespoň to, že fondy, jenž mají v názvu Euro investují v zemích EU, resp. do dluhopisů denominovaných v EUR a fondy se slovem Europe investují po celé Evropě a také v jiných měnách a existuje zde rovněž měnové riziko.

Stěžejními fondy v portfoliu mohou být tři zástupci. Největším dluhopisovým fondem je fond P Euro Bond, investující do vládních i korporátních dluhopisů společností s investičním ratingem v zemích denominované v EUR. P European Bond nakupuje dluhopisy denominované také v jiných měnách, jinak je jeho strategie podobná (momentálně tvoří vládní dluhopisy podstatnou většinu). Fond P Euro Government Bond nakupuje téměř výhradně vládní euroobligace a je ze tří fondů co do majetku nejmenší.

Prostřednictvím dalších fondů tak můžete investovat do firemních dluhopisů investičního stupně v zemích eurozóny (P Euro Corpoprate Bond), konvertibilních dluhopisů (P European Convertible Bond), inflačně vázaných dluhopisů (P Euro Inflation Linked Bond). Na dluhopisy s krátkou splatností se orientují: fond P Euro Short Term Bond (vládní i korporátní, investiční rating, denominované v EUR), P Eonia Plus Premium (investiční rating, většinou firemní dluhopisy). Dluhopisy s dobou splatnosti kolem tří let (i více) zase nakupují fondy P Medium Term Euro Bond nebo P (Euro) Bond Premium (cenné papíry vydané před 1. březnem 2001 společnostmi s investičním ratingem).

Příznivci fondů peněžního trhu mohou rozšířit své portfolio o tři fondy. Fond P Dynamic ABS investuje do Evropských i amerických sekuritizovaných cenných papírů typu Asset Backed Securities (ABS, cenné papíry podložené aktivy) s investičním ratingem. Fondy P Eonia a P Short Term (Euro) investují do krátkodobých dluhopisů (splatnost do 6 měsíců) a nástrojů peněžního trhu denominovaných převážně v EUR. Investice v jiných měnách jsou zajišťovány do EUR, takže odpadá měnové riziko.

Smíšených fondů je v nabídce společnosti BNP Paribas pět. Na výběr jsou dva fondy absolutní návratnosti P Target Return Euro a P Target Return Plus Euro. Jde o aktivně spravované fondy investující do všech druhů cenných papírů bez geografického a sektorového zaměření. Nejsou navázány na žádný index a jediné, čím jsou „omezovány“, je předem určené cílové zhodnocení a v závislosti na riziku. Poslední tři smíšené fondy prezentují dynamickou P Growth (Euro), vyváženou P Balanced (Euro) a konzervativní P Conservative (Euro) investiční strategii.