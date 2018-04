Zkuste vydělat na jídle - naučte se investovat do kukuřice a pšenice

Kukuřice je co do množství nejrozšířenější plodinou, pšenice je dle archeologů první obilovinou pěstovanou a obchodovanou člověkem. Proč nezkusit investovat právě do nich? Stačí se v trhu těchto plodin trochu zorientovat.